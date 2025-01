Babygirl: la storia vera e la spiegazione della scena del bicchiere di latte

In un film pieno di momenti bizzarri, la scena del latte di Babygirl è una delle più memorabilmente strane. Durante il film, Romy (Nicole Kidman) e Samuel (Harris Dickinson) giocano costantemente a giochi psicologici tra loro, con entrambi i personaggi che competono per il controllo l’uno sull’altro mentre cercano di tenere nascosta la loro relazione sul posto di lavoro. Tuttavia, diverse scene di Babygirl dimostrano che i personaggi semplicemente non riescono a tenere per sé i loro segreti, tanto che Samuel che si mette in mostra offrendo a Romy un bicchiere di latte mentre è al bar.

Samuel ordina a Romy un bicchiere di latte in un bar in Babygirl

e lei lo beve tutto

La scena del latte di Babygirl segna l’inizio della relazione tra Romy e Samuel, e si verifica poco dopo il loro primo bacio sul posto di lavoro. Una sera, mentre Romy è fuori a bere qualcosa con alcuni colleghi, nota Samuel seduto al bar dall’altra parte della stanza. Sebbene i due non si parlino, si guardano negli occhi. Poco dopo, il cameriere poggia un bicchiere di latte sul tavolo, dicendo che era stato offerto a Romy. Gli amici di Romy sono sorpresi che lei lo beva perché non sanno chi lo offre, ma questo non ferma Romy.

Romy capisce che è stato Samuel a mandare il latte, mentre tracanna il bicchiere e incrocia lo sguardo con lui dall’altra parte della stanza. Mentre Samuel se ne va, passa accanto al tavolo e sussurra “brava ragazza” a Romy, ponendo fine al loro breve incontro. Sebbene le azioni nella scena fossero apparentemente innocenti, il momento di grande tensione funge da punto di rottura sia per Romy che per Samuel, con le cose che chiaramente degenerano subito dopo. Per questo motivo, c’è ogni tipo di significato alla base della decisione di Samuel di inviare il latte e della decisione di Romy di berlo.

Romy che beve il latte è una prova da parte di Samuel

Sta vedendo se la ascolterà

Sebbene le amiche di Romy non siano consapevoli di cosa sta succedendo, è chiaro che il latte è una prova da parte di Samuel. All’inizio della loro relazione, Samuel stabilisce che Romy deve fare tutto ciò che dice, essendo questo un elemento chiave della loro dinamica sessuale. Romy inizialmente protesta, dicendo che non vuole acconsentire preventivamente a nessuna delle richieste di Samuel. Più avanti nel film, tuttavia, diventa chiaro che Romy non solo ha accettato, ma che le piace anche, e questa pratica è ciò che rende la tensione così alta durante Babygirl.

L’offerta del latte da parte di Samuel è una delle prime prove di questa dinamica, lui le manda la bevanda per vedere se Romy farà davvero tutto ciò che dice. Bevendo il latte, Romy dimostra che Samuel è al comando, il che significa che possono andare avanti con la loro relazione. Questo è un test di Samuel per vedere fino a che punto può arrivare.

Un altro aspetto importante del test di Samuel su Romy è l’ambientazione. Quando Samuel manda il latte, Romy è fuori in pubblico con i suoi amici e colleghi. Nonostante questo, è ancora coinvolta nella sua relazione con Samuel, con il fatto che lo tenga nascosto come parte del divertimento per lei. Samuel sa che Romy ha bisogno di rischiare di perdere cose per trarre piacere dalla loro relazione.

Il vero significato della scena del latte di Babygirl

Secondo la regista

La regista Halina Reijn è colei che ha dato vita alla scena del latte di Babygirl e ha parlato di quello che secondo lei è il significato dietro di essa. In un’intervista con IndieWire, Reijn ha parlato della scena del latte di Babygirl, dicendo che “È un grande simbolo dei lati animaleschi di noi stessi”. Come sottolinea Reijn, il latte viene spesso bevuto da personaggi animaleschi e malvagi in film e programmi TV. Ciò può essere visto in progetti come Arancia meccanica, Bastardi senza gloria, Non è un paese per vecchi, Leon: The Professional, The Boys e ora Babygirl.

Questi personaggi che bevono latte sono spesso visti come inquietanti a causa dell’associazione del latte con la giovinezza e l’innocenza. I bambini bevono latte, quindi avere un nazista, un assassino o un supereroe assassino che lo beve sembra una perversione di questa innocenza. Far bere il latte a Romy in Babygirl gioca esattamente sugli stessi sentimenti spiacevoli che sono stati esplorati con il latte nella storia del cinema, evidenziando il lato oscuro di Romy mentre minaccia la sua famiglia e la sua azienda grazie alla sua relazione con Samuel.

La scena del latte di Babygirl è basata su una storia vera che coinvolge la regista

Qualcuno le ha davvero ordinato un bicchiere di latte

A quanto pare, anche la scena del latte di Babygirl è basata su una storia vera che coinvolge la regista Halina Reijn. Come spiega Reijn nell’articolo di IndieWire, la scena era basata su un momento del suo passato in cui qualcuno le aveva davvero comprato un bicchiere di latte in un bar. Dopo aver fatto un’esibizione in Belgio, la regista ha raccontato di essere andata in un bar da sola perché i suoi amici non volevano uscire. Mentre era lì, Reijn ha riconosciuto un famoso attore belga che era circa 15 anni più giovane di lei, che le ha ordinato un bicchiere di latte.

“Il latte è, ovviamente, un archetipo. L’abbiamo visto in altri film. È un grande simbolo dei nostri lati animaleschi. È successo a me. Stavo recitando in Belgio sul palco, sono scesa dal palco, e ho pensato, “Oh mio dio!” Mi sono sentita davvero bene con me stessa per una sera della mia vita. Tutti i miei colleghi erano tipo, “No, andiamo a letto”. Sono tutti noiosi. Ero completamente sola. Sono andato in un bar e ho ordinato qualcosa di noioso come una Diet Coke perché non bevevo in quel momento perché ero una maniaca del controllo. C’era questo giovane attore belga, non so chi fosse, ma era famoso. Lo conoscevo. Non gli avevo mai parlato. Aveva almeno 15 anni meno di me, e mi ha ordinato un bicchiere di latte. Ho pensato che fosse una cosa incredibile, hot da fare, e così coraggiosa, e così ho voluto ricompensarlo bevendo tutto, e l’ho fatto. Mi ha fatto venire un po’ la nausea, a essere onesta con te, perché era latte di mucca. Era un tempo.”

È interessante vedere che la scena virale del latte di Babygirl era in realtà basata su questo evento della vita reale, poiché è di incredibile importanza per i temi del film. Quindi, sebbene possa essere una delle scene più strane del film, è anche quella che è realmente accaduta alla regista Halina Reijn.