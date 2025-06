Batman V Superman: la spiegazione del finale del film

Dopo anni di clamore, voci e speculazioni, nel 2016 Batman V Superman: Dawn of Justice (qui la recensione) è infine arrivato nelle sale cinematografiche e, come L’Uomo d’Acciaio prima di lui, è subito diventato uno dei film più controversi del genere dei film tratti dai fumetti. Lo è perché propone una versione inedita di Batman – più anziano e violento, incline all’atto di uccidere – ma anche perché propone un’ulteriore reimmaginazione di alcuni elementi di Superman e di altri aspetti dell’universo DC Comics. C’è poi la celebre “scena Martha”, che ha generato innumerevoli dibattiti.

Tuttavia, Batman V Superman: Dawn of Justice lancia alcune idee intriganti che sono state apprezzate dai lettori di fumetti e ha trovato poi maggior fortuna grazie alla Ultimate Edition (qui la recensione). Il film anticipare anche alcuni risvolti che sono poi stati ripresi che avrebbero dovuto portare a nuovi orizzonti del DC Extended Universe. Il progetto è però fallito e così il film diretto da Zack Snyder rimane sostanzialmente “incompiuto”, lasciando criptici alcuni di questi elementi. In questo articolo, dunque, proponiamo u’analisi dell’epilogo del film, andando a spiegare alcuni passaggi chiaev e in particolare a chiarire la conversazione tra Batman e Lex Luthor e come anche della rivelazione finale del film.

La spiegazione dell’arrivo di “lui” e del sogno Knightmare

Dopo l’arresto di Lex Luthor in relazione all’attentato al Senato e alla creazione di Doomsday, Batman fa visita al capo della LexCorp nella sua cella, giurando di tenere d’occhio ogni sua mossa. Nella scena, Lex risponde che non importa cosa facciano Batman o qualsiasi altro eroe, il dado è tratto e non si può tornare indietro: gli alieni provenienti da oltre le stelle hanno sentito la chiamata: Dio (Superman) è morto. Dimostrando che Superman ha contribuito a riportare il bene in Batman, il Cavaliere Oscuro si astiene dal “marchiare” Lex, ma mentre Bruce Wayne lascia il blocco delle celle, Lex continua a delirare sui pericoli che presto arriveranno a minacciare la Terra.

Luthor fa specifico riferimento a un “Lui” e a un “Lui” che sta arrivando, dopo aver menzionato gli alieni che esistono nell’oscurità oltre le stelle. Un riferimento che, per chiunque non fosse completamente perso durante la scena post-apocalittica “Knightmare” di Batman V Superman, suggeriva che il regista Zack Snyder stava già preparando il terreno per uno dei più grandi nemici della Justice League: il Nuovo Dio conosciuto come Darkseid, sovrano del pianeta Apokolips. Nei fumetti, Darkseid è una minaccia imponente, capace di spazzare via le persone dall’esistenza usando solo i suoi raggi Omega e, cosa ancora più terrificante, è in grado di corrompere sia gli eroi che i cattivi con la sua “essenza”, offuscando la loro percezione del mondo e piegando le loro azioni al suo volere.

Per rendere il teaser chiaro agli spettatori che non hanno familiarità con Darkseid, è importante rivisitare la scena Knightmare nel film, che non solo presenta il marchio distintivo del cattivo (il simbolo “Omega”), ma raffigura anche i servitori alati di Darkseid, noti come parademoni. Aggiungete a ciò il “messaggio” improvviso di Flash, che avverte Bruce che aveva sempre avuto ragione su “Lui”, e comincia a delinearsi un quadro diverso. L’avvertimento, che sembra essere un vero e proprio messaggio di Flash che attraversa il tempo, sembra suggerire che Bruce avesse ragione a sospettare che Superman fosse una minaccia per l’umanità, ma mettendo insieme tutti i pezzi si ottiene un’interpretazione più chiara.

Il sogno post-apocalittico non è affatto un sogno, ma una premonizione di un potenziale futuro in cui Darkseid è arrivato e è riuscito a corrompere Superman (trasformando l’Uomo d’Acciaio in un letale esecutore). Bruce Wayne aveva ragione, una guerra sta arrivando e Superman ne sarà al centro (dalla parte della Terra o dalla parte di Darkseid). Tuttavia, l’avvertimento significa anche che il futuro non è ancora deciso e, in questo contesto, il suggerimento che Lois Lane sia la “chiave” significa probabilmente che, oltre a incoraggiare Bruce a trovare i suoi futuri eroi della Justice League (Aquaman, Wonder Woman, Cyborg e lo stesso Flash), la squadra deve proteggere Lois Lane, in modo che Superman non perda il suo legame con l’umanità e diventi suscettibile all’influenza di Darkseid.

Quindi, come viene a sapere Lex Luthor di Darkseid? Si può presumere che le informazioni su Darkseid fossero contenute nell’archivio kryptoniano a cui Lex ha accesso quando prende il comando della nave da ricognizione kryptoniana precipitata. Lex inizia il film come un sociopatico contorto che è stato trascurato e maltrattato dal padre e, nel corso della storia, diventa un sociopatico contorto a conoscenza di una minaccia aliena malefica. Non è chiaro quanto Lex sappia ora, ma il suo avvertimento, insieme alle informazioni/sensazioni che Bruce Wayne ha già sul futuro, suggerisce che l’invasione del Generale Zod (e il funzionamento del motore mondiale) abbia reso la Terra un obiettivo per altri alieni assetati di potere che potrebbero essere interessati a schiavizzare un nuovo mondo.

Con Superman a sorvegliare il pianeta, quelle forze aliene potrebbero essere state riluttanti ad attaccare, ma con Superman morto alla fine del film, la Terra è ora più vulnerabile che mai. Se Lex è attendibile, Darkseid ora conosce bene la Terra ed è consapevole che è suscettibile di attacchi e/o corruzione. La sua prospettiva sulla situazione è ulteriormente esemplificata dal dipinto a cui aveva fatto riferimento in precedenza nel film, che ora è appeso a testa in giù nell’ufficio di suo padre, con diavoli alati grigi che scendono dal cielo per combattere gli eroi virtuosi a terra. Come noto, Darkseid compare nella Zack Snyder’s Justice League, ma la sua effettiva entrata in scena nel DCEU non ha avuto purtroppo luogo.

La rinascita di Superman

Tornando a poco prima del dialogo tra Batman e Luthor, durante lo scontro finale uccidendo Doomsday, anche Superman subisce una ferita mortale e sembra effettivamente morire. La sequenza è un libero adattamento della trama di “Death of Superman”, in cui Doomsday arriva sulla Terra e alla fine affronta Superman in una battaglia all’ultimo sangue. Nel fumetto originale, Doomsday (un kryptoniano geneticamente modificato) e Superman si scontrano in un attacco reciprocamente distruttivo che ferisce mortalmente entrambi contemporaneamente, e ciascuno dei due sembra morire. Superman soccombe alle sue ferite e viene celebrato un funerale per il protettore caduto.

Eroi, cattivi e persone comuni da tutto il mondo vengono a piangere la morte di Superman – Lex Luthor erige persino una cripta per onorare l’Uomo d’Acciaio, il suo più grande avversario. Sebbene la scena si svolga in modo diverso in Batman V Superman, con l’Uomo d’Acciaio che conficca la lancia di kryptonite di Batman nel petto di Doomsday e Doomsday che trafigge l’Uomo d’Acciaio con il suo braccio appena formato (dopo che Wonder Woman gli ha mozzato la mano), il risultato è esattamente lo stesso: l’eroe e il mostro si feriscono a morte a vicenda in un momento di sacrificio e rabbia autodistruttiva, rispettivamente. Come in “Death of Superman”, viene quindi celebrato un funerale per Superman.

Tuttavia, Snyder porta l’idea un passo avanti, con l’umanità che piange l’Uomo d’Acciaio in modi diversi. Gli abitanti di Metropolis si riuniscono per una veglia a lume di candela presso il monumento a Superman nella città, l’esercito americano seppellisce una bara vuota nera e argento (che ricorda molto la tuta della rinascita dell’Uomo d’Acciaio in “Death of Superman”) nel cimitero di Arlington, mentre gli amici e la famiglia di Clark Kent si riuniscono per un corteo funebre e seppelliscono il corpo di Superman/Clark Kent in una semplice bara di pino nel cimitero di Smallville (accanto al suo padre adottivo, Johnathan Kent).

Mentre Lois Lane dice addio, con Bruce Wayne e Diana Prince che guardano da lontano, getta una manciata di terra sulla bara e se ne va. Pochi istanti dopo, però, la terra inizia a vibrare e a levitare, proprio come le particelle di ghiaccio che circondano il pugno di Superman prima del suo primo volo in L’Uomo d’Acciaio. In alcune versioni della mitologia di Superman, la levitazione degli oggetti circostanti è spiegata come un effetto collaterale dell’aura bioelettrica dell’Uomo d’Acciaio, che può manipolare l’effetto delle forze gravitazionali nelle immediate vicinanze dell’eroe. In altre parole, la presenza di anomalie gravitazionali significa che Superman non è morto, ma è solo in uno stato di ibernazione (fino a quando il suo corpo non sarà in grado di ripararsi completamente).

Dopotutto, c’è solo una cosa che dice effettivamente al pubblico che Superman è morto: l’ipotesi di Batman, Wonder Woman e Lois Lane che Superman sia morto. All’inizio del film, Superman è stato colpito da un’esplosione nucleare ed è stato dato per morto, fluttuando senza vita nello spazio, fino a quando la luce diretta del sole ha riattivato (o almeno accelerato) le sue naturali capacità rigenerative. Sebbene un’esplosione nucleare possa sembrare peggiore della morte per impalamento, Superman era vicino alla lancia di kryptonite quando è stato pugnalato da Doomsday, il che significa che il kryptoniano potrebbe impiegare molto più tempo per riprendersi da questa ferita, soprattutto considerando che sta per essere sepolto sottoterra.

Tutto questo per dire che solo perché la terra viene mostrata levitare non significa che Superman si sveglierà pochi secondi dopo. Tuttavia, questo suggerisce certamente che l’Uomo d’Acciaio tornerà, cosa poi confermata dal film Justice League). Quando il pubblico ha assistito per la prima volta a questo finale, però, è iniziata ad emergere anche la teoria secondo cui il Superman che si sarebbe risvegliato non sarebbe stato propriamente lo stesso di prima. Il Superman dei fumetti risorto è infatti emerso con una forza maggiore, oltre ad alcuni altri miglioramenti rispetto alle sue precedenti abilità.

Ma c’è anche chi sosteneva che potesse tornare come versione malvagia, cosa poi in parte confermata da Justice League. Dopotutto, gli abitanti della Terra hanno voltato le spalle a Superman prima che l’Uomo d’Acciaio sacrificasse la sua vita per proteggerli. Nel film seguito di queste vicende, il personaggio torna infatti dalla morte e vive inizialmente una sorta di dissociazione rispetto alla sua natura e al suo ruolo, ingaggiando uno scontro con gli altri membri della Justice League prima di ritrovare poi il proprio equilibrio e la propria identità.