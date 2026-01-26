Con Ben – Rabbia Animale (e non solo), gennaio 2026 si conferma un ottimo “mese di horror”

Gennaio è in genere un metaforico piatto di avanzi al cinema, soprattutto per quanto riguarda l’horror. Negli USA, il cartellone di gennaio è solitamente pieno di titoli rimasti fuori dalla promozione della stagione dei premi, titoli che vengono distribuiti ma per i quali gli studi non nutrono troppa fiducia. Per l’horror questo è particolarmente vero, poiché gennaio è spesso pieno di thriller a basso budget e film di sottogenere mal commercializzati che non hanno praticamente alcuna possibilità di avere un impatto al botteghino.

Tuttavia, dopo il 2025 eccezionale che il genere horror ha appena trascorso e l’entusiasmante programma per il 2026 che ci aspetta, potrebbe esserci un cambiamento nelle opportunità che l’horror ha di avere un impatto nella monotonia dei mesi invernali. Il pubblico ha iniziato ad affluire in massa per i film horror, soprattutto quando le recensioni sono positive. La detta tendenza si è interrotta per il 2026, con una lista di horror di alto profilo che hanno chiamato in sala molti spettatori. A partire da 28 Anni Dopo: il Tempio delle Ossa.

Gennaio 2026 presenta un programma horror straordinario rispetto agli anni precedenti

Negli ultimi anni, ogni gennaio ha avuto essenzialmente un film horror “principale”, che riceve una discreta promozione rispetto alla maggior parte degli altri film usciti quel mese. Nel 2025, quel film era Wolf Man, un remake moderno basato molto liberamente sull’iconico mostro della Universal di Leigh Whannell (L’uomo invisibile). Wolf Man è stato una delusione di critica e al botteghino, incassando solo 32,5 milioni di dollari con un budget di 20 milioni di dollari.

Nel 2024 l’attrazione principale è stata Night Swim, un film su una piscina infestata (letteralmente) che ha avuto un discreto ritorno per il suo modesto budget di 15 milioni di dollari (52,5 milioni di dollari), ma ha ottenuto solo il 19% di punteggio su Rotten Tomatoes. Tornando al 2023, troverete il successo a sorpresa M3gan, ma praticamente nient’altro.

Gennaio 2026 è un trionfo strepitoso in confronto. Nel mercato USA, il mese è iniziato con il film horror zombie We Bury the Dead, ampiamente sottovalutato ma acclamato dalla critica, con Daisy Ridley, che ha fatto naufragio al botteghino ma è certificato Fresh su Rotten Tomatoes con un 85%. A seguire, Ben – Rabbia Animale, lo slasher sugli scimpanzé, anch’esso certificato Fresh con un 79% a una settimana dalla sua uscita. Il film arriverà in Italia il prossimo 29 gennaio, distribuito da Eagle Pictures e con una buon passaparola da Oltreoceano.

Il mese si chiuderà con Send Help, un survival horror con Rachel McAdams e Dylan O’Brien che segna il ritorno alla regia del leggendario Sam Raimi per la prima volta da quando ha diretto Dr. Strange nel Multiverso della Follia della Marvel. Sarà anche il primo film horror che dirige dall’acclamato horror soprannaturale del 2009 Drag Me To Hell. Quindi l’attesa per Send Help e Ben – Rabbia Animale è giustamente alta.

Gennaio potrebbe diventare un punto fermo per l’horror

Gli appassionati di horror saranno appagati a gennaio, come si dice, e potrebbe essere l’inizio di una nuova tendenza. Mentre gli studi cinematografici continueranno probabilmente a usare gennaio come mese di scarico per altri generi, gli incassi di film come Ben – Rabbia Animale, 28 Anni Dopo: il Tempio delle Ossa e Send Help potrebbero incoraggiare gli studi a considerare gennaio un mese più “appetitoso“.