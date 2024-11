Le Bene Gesserit di Dune spiegate: storia, origini e poteri

L’Ordine delle Bene Gesserit è parte integrante dei romanzi di Dune di Frank Hebert. Spesso scambiato per un ordine religioso, il Bene Gesserit (noto anche come Sorellanza) è un’antica organizzazione di spie, teologhe e scienziate, le cui origini mistiche e la maggiore abilità fisica e mentale rendono la loro esistenza parte integrante dell’ordine sociale. Anche se il Dune di Villeneuve ha introdotto il gruppo e ha fatto luce sui suoi obiettivi, questo era solo l’inizio e la sua portata deve ancora essere esplorata.

I romanzi originali di Dune di Herbert dipingono un quadro più dettagliato delle capacità potenziate delle Bene Gesserit, a molte delle quali vengono assegnati nomi specifici nel canone. Tra queste vi sono la via strana, il senso della verità e i metodi del prana-bindu. Oltre ai loro poteri unici, una panoramica della loro storia politica e sociale è altrettanto importante per comprendere le loro vere motivazioni. Paul Atreides sembra essere alla ricerca di risposte, ma le Bene Gesserit possiedono la conoscenza necessaria per salvare la razza umana.

Le origini delle Bene Gesserit spiegate

La segreta Sorellanza è una delle organizzazioni più antiche dell’universo di Dune

La storia delle Bene Gesserit non è ben documentata nel franchise di Dune, ma l’appendice di diverse edizioni rivedute del primo romanzo ha fatto luce sulla cronologia esatta. L’organizzazione fu probabilmente un prodotto del caos che risultò dalla Jihad butleriana. La Bene Gesserit fu ulteriormente plasmata due decenni dopo, quando la sua struttura gerarchica fu messa in atto intorno alla Battaglia di Corin. Fu imposto che la Reverenda Madre Superiora esercitasse il controllo finale sulle altre Reverende Madri.

Le Bene Gesserit ricorsero a influenzare la politica dall’ombra prima che Paul Atreides assumesse la guida della Casa Atreides. Hanno preferito rimanere in questo ruolo per oltre un millennio. Il gruppo ha piazzato agenti in tutte le corti imperiali e le Case più importanti per supervisionare i negoziati. Dopo la fine del regno di Leto Atreides II, figlio di Paul, la Sorellanza riempì il vuoto di potere che ne derivò. Questo ruolo in politica derivava dalla convinzione dei membri che fosse un modo per proteggere l’umanità da un tiranno come Leto.

La gerarchia di Bene Gesserit

Tutti rispondono alla Reverenda Madre Superiora

La Bene Gesserit funziona su una rigida base gerarchica con la Reverenda Madre Superiora al vertice. Ella eredita i ricordi dei suoi predecessori femminili come parte dell’Altra Memoria. È questa conoscenza che viene trasmessa al suo successore, che la Reverenda Madre Superiora sceglie prima della sua morte. La Madre Kwitsatz ha la stessa importanza, anche se il suo ruolo è limitato al programma di riproduzione che porta alla nascita del Kwisatz Haderarch, una figura maschile considerata il “prescelto” per salvare l’umanità.

Le Reverende Madri, che hanno ruoli diversi, come la raccolta di informazioni, la costruzione di relazioni diplomatiche e l’allevamento di eredi.

Le Bene Gesserit comprendono le Reverende Madri, che sono incaricate di diversi ruoli, come la raccolta di informazioni, la costruzione di relazioni diplomatiche e l’allevamento di eredi. I Verificatori sono membri della Bene Gesserit che individuano se una persona sta dicendo la verità. I Superiori Proctor gestiscono le case capitolari. La stragrande maggioranza dei membri sono Sorelle che fungono da agenti segreti, concubine reali e potenziali mogli nelle Case Imperiali. Al gradino più basso della scala ci sono i nuovi membri, noti semplicemente come Iniziati.

Quali sono gli obiettivi della Bene Gesserit?

L’Ordine esiste per elevare l’umanità

Pur avendo pratiche rituali, i Bene Gesserit sono estremamente tattici e strategici quando si tratta dei loro obiettivi politici. Un obiettivo primario è sempre stato quello di far progredire l’umanità a livelli di alta intellettualità e stabilità. Questo obiettivo è stato raggiunto assicurando la nascita della figura del messia di Dune, Kwisatz Haderach, un titolo assunto da Paul Atreides. Anche se le mosse delle Bene Gesserit sono spesso calcolate con precisione, la nascita e l’ascesa di Paul hanno rappresentato un ostacolo inaspettato ai loro piani.

Jessica Atreides ha intenzionalmente dato alla luce Paul invece di una figlia, come avevano previsto le Reverende Madri. Poiché Paul ha un figlio con Chani, un membro della tribù dei Fremen, il loro bambino ha un patrimonio genetico imprevedibile che sventa i piani delle Bene Gesserit. La Sorellanza si rende conto di doversi preparare ad eventi senza precedenti, come l’emergere delle Matrici Onorate, tutte al femminile. Per combattere questo gruppo rivale, il loro nuovo obiettivo era quello di ripristinare il potere che avevano un tempo.

Le Bene Gesserit hanno poteri diversi

Le loro capacità sono misteriose e al limite della magia

Indipendentemente dal loro grado nella gerarchia dell’organizzazione, ogni membro controlla ogni muscolo e fibra del proprio corpo, essendo maestro nelle discipline del prana (respiro) e del bindu (muscoli). Questo permette ai membri di rimanere contemporaneamente immobili, di piegare l’ultima articolazione del mignolo del piede e di sferrare colpi con estrema forza fisica. I loro poteri sono tali che le arti marziali dei Bene Gesserit non sono nemmeno incentrate su colpi armati.

Al contrario, possono ricorrere ad attacchi disarmati che portano a colpi fisici distruttivi e a movimenti estremamente veloci e precisi. Questo stile di combattimento viene solitamente definito “la via della stranezza” nel mondo di Dune. La Voce è un altro potere importante che permette ai Bene Gesserit di manipolare le persone dando loro ordini in particolari frequenze sonore a cui solo loro sono resistenti.

Possono alterare il loro metabolismo per rendere innocue anche le sostanze velenose.

I membri delle Bene Gesserit addestrati come Verificatori sono particolarmente abili nell’analizzare i discorsi e i modi fisici delle persone per determinare se stanno mentendo o dicendo la verità. Tutte le Sorelle hanno un controllo significativo e impressionante sul proprio corpo e sui livelli di fertilità. Possono alterare il loro metabolismo per rendere innocue anche le sostanze velenose. Queste capacità fisiche le rendono parte integrante delle Case come assaggiatrici di veleno e concubine.

Come Dune : Parte Due di Denis Villeneuve racconta ulteriormente la Bene Gesserit

Il franchise moderno di Dune è fortemente incentrato sulle Bene Gesserit

Con i Bene Gesserit introdotti in scene cruciali di Dune: Parte Uno, il sequel aumenta l’attenzione sull’obiettivo finale del loro programma di riproduzione, con Paul Atreides che assume il ruolo scelto di Kwisatz Haderach. Tuttavia, poiché entrambi i film di Villeneuve adattano il primo romanzo di Dune, non c’è spazio per esplorare il futuro della Bene Gesserit, che è cambiato drasticamente con l’ascesa di Leto in Children of Dune.

La serie prequel prevista probabilmente si ispirerà direttamente al romanzo prequel del 2012 Sisterhood of Dune di Bruce Hebert, figlio maggiore di Frank Hebert. Il libro tratta delle loro sfide all’indomani della Jihad Butleriana e dovrebbe essere un adattamento cinematografico avvincente.

Dune: Prophecy espande la storia della Bene Gesserit

La serie spinoff della HBO si concentra sulle origini della Bene Gesserit

Dopo il successo di Dune e Dune: Parte Due, la HBO ha deciso di procedere con la serie spin-off prequel Dune: Prophecy, la cui uscita è prevista per il novembre 2024. Ambientata migliaia di anni prima degli eventi di Dune, Dune: Prophecy approfondirà le origini delle Bene Gesserit, portando per la prima volta sugli schermi i primi giorni della misteriosa sorellanza che ha plasmato l’universo per millenni.

La storia di Dune: Prophecy si basa principalmente su uno dei romanzi di Dune non scritti da Frank Herbert (anche se, naturalmente, il libro originale di Dune è ancora un elemento chiave di ispirazione). Invece, Dune: Prophecy adatterà vari eventi del romanzo Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson del 2012 . Il romanzo La Sorellanza di Dune si svolge alcuni anni dopo la Jihad Butleriana, molte migliaia di anni prima degli eventi di Dune, e racconta come le Bene Gesserit siano diventate la misteriosa e incredibilmente influente organizzazione di cui faceva parte la madre di Paul Atreides, Lady Jessica.

Dune: Prophecy si svolge ben 10.000 anni prima di Dune ed è incentrato sulle sorelle Valya e Tula Harkonnen (interpretate rispettivamente da Emily Watson e Olivia Williams). Non si sa esattamente quanto Dune: Prophecy seguirà Sisterhood of Dune, anche se è già chiaro che ci saranno cambiamenti significativi, dato che Valya e Tula sono tutt’altro che personaggi centrali nel romanzo originale. Anche le Bene Gesserit sono in qualche modo consolidate in Sisterhood of Dune, mentre Dune: Prophecy mostrerà le origini dell’ordine, quindi presumibilmente si svolgerà ancora prima nella linea temporale di Dune.

I primi episodi hano già stabilito molto di ciò che gli spettatori possono aspettarsi dallo spin-off prequel. Mostra un mondo che è chiaramente diverso dall’universo dei film di Dune di Villeneuve, ma che presenta anche molte somiglianze. I Bene Gesserit sono uno degli aspetti più misteriosi del franchise di Dune e, con l’aumento di popolarità creato dalla trilogia cinematografica di Villeneuve, Dune: Prophecy sarà sicuramente un’aggiunta molto apprezzata all’universo cinematografico tratto dal romanzo originale di Frank Herbert.