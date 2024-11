Josh Brolin ricorda di quando ha rifiutato il ruolo di Avatar da James Cameron: “Ho sentito dire che fosse arrabbiato”

Josh Brolin ricorda di aver rifiutato un ruolo in Avatar: La via dell’acqua e ricorda di aver saputo che James Cameron non aveva accolto bene il rifiuto. Dopo il successo di Avatar nel 2009, Cameron è tornato nel mondo di Pandora con un sequel nel 2022, per continuare la storia di Jake Sully (Sam Worthington) e della sua famiglia. Il cast di Avatar: La via dell’acqua riporta una serie di volti familiari e introduce molti nuovi personaggi, ma Brolin non è tra questi: l’attore ha infatti rivelato nel 2017 di aver rifiutato l’offerta di apparire nel sequel.

Durante una recente apparizione al podcast In Depth with Graham Bensinger, a Brolin è stato chiesto di parlare della sua esperienza nel rifiutare un ruolo in Avatar: La via dell’acqua. Sebbene l’attore ammetta di non conoscere molto bene Cameron e di non poter essere sicuro della sua reazione, rivela di aver sentito che il regista non era soddisfatto. Per quanto riguarda il motivo per cui ha rifiutato il film, Brolin non entra nello specifico ma dice che non è stato a causa del coinvolgimento di Cameron. Guardate il commento di Brolin qui sotto:

“Ho sentito che era arrabbiato. Lo capisco, perché quando hai qualcosa in mente e hai uno status e un potere… sei abituato a sentire le persone molto grate che tu glielo stia offrendo. Non so se questo sia il suo caso, perché non lo conosco abbastanza bene. Ma era basato sul [progetto]. Non era basato su di lui”.

Cosa avrebbe comportato il casting di Brolin per Avatar 2

Chi avrebbe potuto interpretare l’attore in La via dell’acqua

Non è chiaro quale personaggio Brolin fosse stato pensato per interpretare in Avatar: La via dell’acqua, né perché abbia rifiutato la parte. È possibile che il personaggio o la storia in generale non fossero interessanti per lui, oppure che Brolin non fosse interessato a recitare di più dopo il ruolo di Thanos. Tra i ruoli per i quali Brolin sembra essere stato più probabilmente in lizza ci sono il leader del clan Metkayina Tonowari, andato a Cliff Curtis, o parti più cattive come Mick Scoresby, ruolo andato a Brendan Cowell, o il Generale Ardmore, andato a Edie Falco.

Anche senza Brolin, tuttavia, il sequel di Cameron ha ottenuto un grande successo. Le recensioni di Avatar: La via dell’acqua sono state generalmente positive e il film ha avuto un enorme successo al botteghino, incassando 2,320 miliardi di dollari in tutto il mondo e diventando il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi. Non sembra che Brolin si sia pentito di aver rifiutato il ruolo nel franchise, ma notoriamente anche Matt Damon ha rifiutato un ruolo nel primo Avatar, rivelando in seguito il suo rammarico per aver perso un sostanzioso guadagno.