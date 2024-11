Dune: Prophecy, Timeline – Quanto tempo prima del film è ambientata la serie

La prossima serie HBO/Max Dune: Prophecy sarà un prequel e uno spin-off del celebre Dune: Parte Uno e Dune: Parte Due (2024) di Denis Villeneuve. Dopo il successo di critica e di botteghino di Dune: Parte Due, che è ancora il secondo film di maggior incasso del 2024 al momento in cui scriviamo, HBO/Max farà debuttare la sua prima serie originale di Dune a novembre. La serie, composta da sei episodi, approfondirà le origini della Bene Gesserit, guidata da Valya Harkonnen di Emily Watson, Tula Harkonnen di Olivia Williams e dall’imperatore Javicco Corrino di Mark Strong.

La serie, originariamente intitolata “Dune: Sisterhood”, è basata sul romanzo di Brian Herbert e Kevin J. Anderson ‘Sisterhood of Dune’, pubblicato nel 2012. Sia Anderson che Brian Herbert, il figlio dell’autore originale di Dune Frank Herbert, sono stati nominati produttori esecutivi di Dune: Prophecy, il che indica che la storia seguirà da vicino la trama di “Sisterhood of Dune”, che cronologicamente è il quarto libro dell’intera serie di Dune. Il cast di Dune: Prophecy sarà caratterizzato da una serie di personaggi di Dune completamente nuovi, guidati da Emily Watson, Travis Fimmel, Camilla Beeput, Sarah Lam, Mark Strong, Olivia Williams, Jodhi May e altri ancora.

Dune: Prophecy è ambientato 10.000 anni prima dei film su Dune

Dune: Prophecy si svolge 10.000 anni prima della narrazione di Paul Atreides che inizia nel romanzo di Frank Herbert e nei due film di Dune di Villeneuve. Ciò significa che è quasi certo che l’iconico personaggio di Chalamet non sarà presente nella prossima serie di Max, né alcuno dei personaggi originali visti nei celebri film di Dune di Villeneuve. Essendo uno dei primi episodi cronologici del franchise di Dune, Dune: Prophecy si concentrerà in particolare sulla formazione della Bene Gesserit. Questo includerà probabilmente una panoramica di come il misticismo magico della Bene Gesserit sia nato.

Dune: Prophecy descriverà come la Bene Gesserit è stata inizialmente fondata, si è affermata e ha acquisito un’influenza di massa. Concentrarsi sulle origini dei Bene Gesserit aprirà uno degli aspetti più oscuri e misteriosi dell’universo di Dune e potrebbe far sì che alcune parti della profezia in Dune: Parte Uno e Dune: Parte Due più facili da comprendere. Si stabilirà un chiaro legame tra le Harkonnen e le Bene Gesserit, dal momento che due delle protagoniste della serie, Emily Watson e Olivia Williams, sono Harkonnen e le più potenti leader della sorellanza. Dune: Prophecy racconterà come le Bene Gesserit hanno iniziato a muovere i fili intergalattici che alla fine hanno portato all’ascesa di Paul in Dune.

Cosa si sa del mondo di Dune: La Cronologia della Profezia

La Reverenda Madre Mohiam (Charlotte Rampling) è vista in stretta relazione con i Corrinos al potere in Dune: Parte seconda, quindi la serie dovrebbe esplorare le origini della loro alleanza.

Al momento in cui scriviamo, la HBO/Max sta mantenendo il riserbo su molti dettagli specifici della trama di Dune: Prophecy non sono stati resi noti. Basata sul romanzo Sisterhood of Dune, i protagonisti di Dune: Prophecy saranno Valya e Tula Harkonnen e l’imperatore Javicco Corrino, antenato dell’imperatore Shaddam Corrino IV (Christopher Walken) e della principessa Irulan Corrino (Florence Pugh) visti in Dune: Parte Due La Reverenda Madre Mohiam (Charlotte Rampling) si vede che ha un rapporto stretto e tranquillamente manipolativo con i Corrino al potere in Dune: Parte seconda, quindi la serie dovrebbe esplorare le origini della loro apparente alleanza.

Gli Atreides dovrebbero essere presenti anche in Dune: Prophecy con l’introduzione di Keiran Atreides, un antenato di Paul e Leto, che sarà interpretato da Chris Mason. Secondo la trama di “Sisterhood of Dune”, Dune: Prophecy si svolgerà dopo la Battaglia di Corrin e la Jihad Butleriana, un antico evento cataclismatico che porta alla distruzione di tutte le forme di computer e di tecnologie AI avanzate. È probabile che le sorelle Harkonnen, che iniziano la sorellanza in Dune: Prophecy, inizieranno il loro lungo programma di riproduzione che si svilupperà nelle puntate successive di Dune.

Come Dune: Prophecy si collega a Dune 1 e 2

Se ci sono collegamenti diretti da tracciare tra Dune: Prophecy e i due film di Dune, non si tratta di Paul ma della madre di Paul, Jessica. In origine, infatti, i Bene Gesserit le avevano imposto di partorire una figlia anziché un figlio, che divenne Paul. Dune: Prophecy potrebbe alludere alle origini dei sofisticati piani di riproduzione selettiva delle Bene Gesserit e mostrare come la sorellanza sia diventata così profondamente radicata nella mente e nelle tasche della famiglia Corrino. Dune: Prophecy probabilmente racconterà l’ascesa delle Bene Gesserit stesse e non avrà nulla a che fare con Paul, anche se tutte le principali case di Dune avranno una presenza antica.