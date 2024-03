Da quando si sono accesi i motori di Fast & Furious, nel lontano 2001, la saga è cresciuta film dopo film, arrivando ad essere uno dei franchise più redditizi della storia del cinema. Inizialmente incentrata sulle corse d’auto, la serie ha progressivamente mutato le proprie caratteristiche. Film dopo film si sono infatti aggiunti elementi che l’accomunano sempre di più ai fortunati filoni di film action e di spionaggio. Ormai iconica, la saga ha negli anni visto crescere l’apprezzamento del pubblico. Questo attende infatti come un vero e proprio evento l’uscita di ogni nuovo capitolo. Tra i più apprezzati si annovera Fast & Furious 8, del 2017, che ha visto i protagonisti impegnati in nuove spericolate avventure.

Ottavo capitolo della saga, questo è il primo realizzato in seguito alla tragica scomparsa dell’attore Paul Walker, interprete di Brian O’Conner, venuto a mancare nel 2013 e comparso per l’ultima volta nel precedente Fast & Furious 7. Desiderosi di proseguire la saga, gli autori hanno affidato la regia a F. Gary Gray, affermatosi grazie al film Straigh Outta Compton. La sceneggiatura viene invece nuovamente scritta da Chris Morgan, autore anche dei precedenti film. Come già accaduto nella saga, il nuovo film ha visto l’ingresso di personaggi inediti, interpretati da grandi attori hollywoodiani sempre più attratti dall’indiscutibile fascino che ormai la saga può vantare.

Pur se accolto in modo contrastante dalla critica, il film si afferma come uno dei più grandi successi della saga. Con un budget di circa 250 milioni di dollari, Fast & Furious 8 arrivò infatti ad incassare globalmente un miliardo e 236 milioni. Anche questo capitolo ha così infranto diversi record, dimostrando la sempre maggior popolarità del franchise in tutto il mondo. Prima di lanciarsi in una visione del film, può essere utile conoscere alcune delle principali curiosità legate al film. Molte di queste sono relative al cast e agli sviluppi futuri legati al film, ma al termine della lettura sarà possibile anche ritrovare le principali piattaforme dove si può ritrovare il titolo in streaming.

La trama di Fast & Furious 8

Con l’uscita di scena del personaggio di Brian, ufficialmente allontanatosi dall’ambiente per vivere in tranquillità con la propria famiglia, tutti i membri della squadra sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. Il letale Deckard Shaw è infatti stato consegnato alla giustizia, e Dominic Toretto può finalmente godersi la sua luna di miele con la ritrovata compagna Letty. La sua pace dura però ben poco, spezzata nel momento in cui riceve la chiamata di quella che si presenta come Chiper, una letale terrorista. Questa avverte Toretto di aver rapito la sua ex fiamma, Elena Neves, e il figlio avuto da lei. Se vuole che vengano rilasciati incolumi, egli deve aiutarla in misterioso e controverso piano.

Toretto si ritrova così a dover tradire il suo gruppo, venendo inevitabilmente accusato di complicità con Chiper. Alle sue calcagna si porranno dunque gli amici di sempre, tra cui l’inarrestabile Luke Hobbs. Ben presto però questi capiscono però che non riusciranno a fermare la terrorista da soli, ed è così che devono rivolgersi al loro acerrimo nemico: Deckard Shaw. Liberato dalla sua prigionia, l’uomo accetta di aiutarli a patto di poter mantenere la propria libertà al termine della missione. Nel frattempo, Toretto si ritrova a dover rubare un pericoloso ordigno nucleare, che Chiper intende usare per scopi che potrebbero porre in serio rischio la pace mondiale. Ancora una volta, salvare il mondo sarà una vera e propria corsa con il tempo.

Fast & Furious 8: il cast del film

Ancora una volta il protagonista assoluto è Vin Diesel, nei panni dell’ormai iconico Dominic Toretto. Come sempre, l’attore ha sfoggiato anche in questo caso un’invidiabile forma fisica, che gli ha permesso di prendere personalmente parte a molte delle più spericolate sequenze del film. Accanto a lui si ritrovano poi alcuni degli attori più popolari della saga. La prima è Michelle Rodriguez, che riprende i panni di Letty, la compagna di Toretto. Tyrese Gibson è di nuovo Roman Pearce, personaggio introdotto per la prima volta nel secondo film della serie. Elsa Pataky è invece Elena Neves, ex fiamma di Toretto ritrovatasi rapita da Chiper. Nel film vi poi anche il celebre Kurt Russell, che torna a vestire i panni del misterioso Frank “Sig. Nessuno” Petty.

Villain principale del film è l’assassina Chiper, interpretata dall’attrice premio Oscar Charlize Theron. Per lei si tratta di ruolo particolarmente importante, essendo una delle prime e più affermate antagoniste femminili della saga. Per poter ricoprire il personaggio, l’attrice si è a sua volta allenata per diversi mesi, così da poter evitare di essere sostituita da contrifigure e recitare personalmente le scene più complesse. Dwayne Johnson e Jason Statham riprendono rispettivamente i panni dell’agente Luke Hobbs e del criminale Deckard Shaw, sviluppando qui il rapporto che verrà approfondito nello spin-off a loro dedicato Hobbs & Shaw. Nathalie Emmanuel, nota per il personaggio di Missandei nella serie Il Trono di Spade, interpreta invece l’hacker Megan Ramsey.

Fast & Furious 8: i sequel del film

Con il grandissimo successo dell’ottavo capitolo era scontato che la saga sarebbe proseguita ulteriormente. E infatti l’uscita di Fast & Furious 9 – The Fast Saga venne subito fissata per l’aprile del 2019. Questa venne tuttavia posticipata di un anno per permettere allo spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw di avere il proprio spazio. Tuttavia, a causa della pandemia di Coronavirus, il nono film è poi uscito in sala nell’agosto del 2021. Ciò ha portato inevitabilmente a dover ritardare l’uscita del già annunciato decimo capitolo, Fast X, la cui prima parte è infine uscita in sala nel maggio del 2023. Si attendono invece ora maggiori informazioni sul futuro della saga.

Diesel aveva infatti rivelato che l’undicesimo film, strettamente legato al decimo sarebbe anche stato l’ultimo capitolo della saga. Sempre l’attore ha però poi rivelato che non era esclusa anche la realizzazione di un dodicesimo film. Tuttavia, il risultato modesto ottenuto al botteghino da Fast X ha portato Diesel a confermare, nel febbraio 2024, che l’undicesimo sarà il capitolo finale. Questo è stato descritto come “un ritorno al film originale” e consistere in un’unica missione e in un diverso antagonista al posto di Dante, quello visto nel decimo film interpretato da Jason Momoa.

Il trailer di Fast & Furious 8 e dove vedere il film in streaming e in TV

Nell’attesa di poter vedere il nuovo atteso film, per gli appassionati della saga è possibile fruire di Fast & Furious 8 grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Infinity+, Apple TV, Prime Video e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale.

