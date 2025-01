Arrivato in sordina in Italia lo scorso 21 agosto, Blink Twice, esordio alla regia di Zoë Kravitz, ha ora la possibilità di una nuova vita con l’arrivo su Prime Video dal 21 gennaio. Il film è un thriller psicologico sull’abuso di potere con delle svolte di trama e un finale che di seguito andremo ad analizzare. Attenzione agli spoiler!

Blink Twice rivela che Frida (Naomi Ackie) e le altre donne invitate sull’isola privata di Slater King (Channing Tatum, qui la spiegazione di cosa accade al suo personaggio alla fine) stanno subendo la cancellazione della memoria, ogni notte. Il terrificante colpo di scena del thriller psicologico diventa ancora più cupo quando il ragionamento alla base del piano di cancellazione della memoria di Slater viene alla luce. Il magnate miliardario della tecnologia e il suo entourage di amici maschi, Vic (Christian Slater), Cody (Simon Rex) e Tom (Haley Joel Osment), provano piacere nell’abusare e aggredire le donne del gruppo. Cancellare la memoria delle sopravvissute significa che gli uomini possono continuare ad abusarne senza essere ritenuti responsabili.

Come ribadisce il finale di Blink Twice, il film è tutto incentrato sulle dinamiche di potere e sul modo in cui chi ha potere ha il controllo assoluto su chi non ce l’ha. All’inizio del film di Zoë Kravitz, Frida e la sua migliore amica, Jess (Alia Shawkat), sono bartender esauste che colgono al volo l’occasione di fare festa con un miliardario. Man mano che il film procede, diventa sempre più difficile per loro ignorare i numerosi indizi di qualcosa di strano in corso o liquidare i loro vuoti di memoria come conseguenze di droghe e sbronze. Ben presto, Frida, Jess e Sarah (Adria Arjona) si rendono conto di quanto siano in pericolo.

Il profumo di Blink Twice fa perdere la memoria alle persone

Il profumo distintivo di Slater King è un sostituto di “Roofies”

Dal momento in cui Frida mette piede sull’isola privata di Slater in Blink Twice, il film stuzzica il pubblico con il fatto che c’è qualcosa di strano nel profumo creato sull’isola che Frida usa. Quando Slater mostra a Frida i suoi alloggi privati, l’aspirante nail artist è scioccata nel trovare vestiti e articoli da toeletta ad aspettarla. Oltre a un rossetto usato, Frida trova una boccetta di profumo firmato chiamato Desideria. Dopo essersi spruzzata una generosa quantità di profumo addosso, Frida incontra Jess, che sottolinea la stranezza delle stanze fornite di Slater. Frida congeda l’amica, suggerendo “è ricco”, senza avvalorare i suoi sospetti.

Il nome del profumo suggerisce “desiderio” (cosa che in italiano è immediata), ma il suo vero scopo è in realtà molto più nefasto. Frida e le altre donne continuano a usare innocentemente il profumo prodotto localmente giorno dopo giorno, il che rende ancora più inquietante la rivelazione che quel prodotto sta cancellando i ricordi delle donne. All’ultima cena degli ospiti, Frida si rende conto che Lucas (Levon Hawke) ha l’odore del profumo caratteristico dell’isola; non ricorda nemmeno di essersi fatto un livido sull’occhio. Ovviamente, Frida e Sarah sanno che il profumo è la causa della loro perdita di memoria, ma vederlo funzionare così efficacemente su qualcun altro è profondamente inquietante.

In che modo Slater King ha creato le droghe che cancellano la memoria di Blink Twice

I fiori dell’isola sono la fonte della sostanza che cancella la memoria

Blink Twice non si addentra in tutti i dettagli su come Slater King ha scoperto la sostanza che cancella la memoria che è l’ingrediente principale del suo profumo, ma fornisce abbastanza indizi contestuali per consentire agli spettatori di ricostruire il tutto senza l’aiuto di una scena post-credit o di una spiegazione. Nel film vediamo i bellissimi fiori dell’isola in primo piano; Slater li lascia sul cuscino di Frida e glieli porta a cena o mentre passeggiano per l’isola. Inoltre, i fiori crescono ovunque. Sembra che la flora nativa dell’isola sia la fonte della sostanza che cancella la memoria di Slater.

È anche implicito che i fiori, o qualsiasi sostanza che cancella la memoria che producono, siano usati nel cibo, nelle bevande e nelle droghe che le donne consumano mentre sono sull’isola. La sfinita assistente di Slater, Stacy (Geena Davis), organizza anche delle borse rosso vivo piene di profumo come regali di addio per tutti gli ospiti di Slater, assicurandosi che continueranno a esporsi alla sostanza che cancella la memoria. Sembra che Slater abbia coinvolto il suo terapeuta, Rich (Kyle MacLachlan), convincendolo che il profumo potrebbe avere enormi benefici, non solo per i suoi pazienti, ma anche per le potenziali vittime.

Il veleno di serpente ripristina i ricordi dimenticati delle persone

La cameriera fa bere il veleno a Frida dopo che Jess viene morsa da un serpente

Quando Frida nota che i lavoratori dell’isola raccolgono e uccidono i serpenti gialli che vagano per la proprietà, Slater si affretta a definire i rettili un “problema di parassiti”, ma il magnate della tecnologia probabilmente la pensa così perché il veleno dei serpenti contrasta gli effetti dei fiori che cancellano la memoria. Frida e le altre donne scoprono questo collegamento per caso. Una notte, Jess viene morsa da un serpente, che la fa andare in tilt mentre ricorda tutto ciò che Slater e gli uomini hanno fatto a lei e alle altre donne. Per salvare il suo piano, Slater uccide Jess.

Rendendosi conto che Jess è scomparsa, Frida indaga sull’isola e ha un incontro con la Badass Maid (María Elena Olivares), che in precedenza aveva cercato di avvertire Frida con l’indizio del Coniglio Rosso, un riferimento alla nail art di Frida dell’anno prima, quando Slater l’aveva portata per la prima volta sull’isola. La Badass Maid offre a Frida un sorso della sua brocca di cocktail di veleno di serpente fatto in casa, che Frida sorseggia educatamente. Quando Frida si rende conto che il veleno di serpente contrasta i fiori e il profumo, lei e Sarah fanno bere degli shot a Camilla (Liz Caribel) e Heather (Trew Mullen) per ripristinare anche i loro ricordi.

In che modo Frida usa la cancellazione della memoria su Slater

L’abitudine di Slater allo svapo è la chiave del nuovo potere di Frida

In precedenza nel film, Slater si dilunga poeticamente su come “dimenticare sia un dono”. Chiaramente, pensa che il profumo a base di fiori potrebbe aiutare le persone a sigillare il loro trauma, e abusa del suo potere usando il profumo che cancella la memoria sulle donne che aggredisce sulla sua isola. Peggiore è l’esperienza di una persona, più facile è per lei dimenticare, o almeno così sembra. Alla fine del film, Frida mescola segretamente l’amata sigaretta elettronica di Slater con il profumo che cancella la memoria. Prima di uccidere Sarah, Slater prende un tiro, cosa che lo getta nel panico visto che gli causa la visione di tonnellate di cadaveri tutt’intorno a lui.

Sebbene Slater si sfinisca, Frida decide di salvarlo dalla villa quando questa prende fuoco. Sarah sembra sorpresa dalla scelta di Frida, ma la protagonista di Blink Twice ha un piano tutto suo. Il film termina al successivo gala di Slater, dove viene rivelato che Frida non è solo sposata con Slater, ma è anche l’amministratore delegato della sua azienda. Uno Slater disorientato viene ancora drogato tramite la sua sigaretta elettronica. Rendendosi conto dell’impressionante potenziale del fiore, Frida usa i fiori per mantenere Slater King obbediente e costruire il proprio potere. In definitiva, Blink Twice non riguarda la ricerca della giustizia, ma l’esercizio del potere, non importa quanto oscuro.