Natalie Portman potrebbe essere in trattative per tornare come Padmé Amidala nella seconda stagione di Ahsoka

La regina Padmé Amidala di Natalie Portman ha avuto un ruolo fondamentale nella trilogia prequel di Star Wars, ma non è vissuta abbastanza per assistere agli eventi di Una nuova speranza essendo morta mentre dava alla luce i gemelli Luke e Leia alla fine di La vendetta dei Sith. La morte di Amidala è ciò che alla fine ha spinto Anakin Skywalker ad abbandonare completamente il percorso degli Jedi e a lasciarsi consumare dal Lato Oscuro della Forza.

Gli show di Disney+ Star Wars ci hanno permesso di rivisitare le linee temporali precedenti nella Galassia Molto, Molto Lontano e, sebbene abbiamo visto sia Ewan McGregor che Hayden Christensen riprendere i rispettivi ruoli di Obi-Wan Kenobi e Anakin/Darth Vader, Padme deve ancora fare la sua apparizione. L’abbiamo vista nella serie animata The Clone Wars e in diversi romanzi di Star Wars, ma non l’abbiamo più vista in live-action da La vendetta dei Sith.

Onestamente, il personaggio non era realmente necessario per la storia che la serie di Obi-Wan Kenobi stava raccontando, ed è difficile immaginare un nuovo spin-off o prequel incentrato su Padmé. Nonostante ciò, Natalie Portman ha spesso affermato che sarebbe “aperta” a riprendere il ruolo, e ora sentiamo che è effettivamente in trattative per tornare.

Dopo aver precedentemente riferito che McGregor, Christensen e Ariana Greenblatt (che ha interpretato la giovane Ahsoka Tano nella stagione 1) sono pronti a tornare per la seconda stagione di Ahsoka, Kristian Harloff ritiene che Portman sia anche “vicina a raggiungere un accordo” per riprendere il suo ruolo di ex sovrana di Naboo.

Resta ovviamente da vedere come Amidala sarà compresa in questa storia, ma si ipotizza che potrebbe apparire tramite il Mondo tra i Mondi, il regno in cui Ahsoka ha incontrato il suo vecchio Maestro Jedi Skywalker nella prima stagione. Potrebbe anche apparire in un flashback più convenzionale, ovviamente.

La produzione della seconda stagione di Ahsoka dovrebbe iniziare quest’anno. Si prevede che tutti i membri del cast principale torneranno, con Rory McCann di Game of Thrones che erediterà il ruolo di Baylan Skoll dal defunto Ray Stevenson.