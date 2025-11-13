Buon Natale-Ex, spiegazione del finale: Kate ed Everett tornano insieme?

La serie Netflix Buon Natale-Ex racconta la vita di Kate ed Everett, una coppia di mezza età separata e sull’orlo del divorzio. Dopo aver vissuto per gran parte della loro vita nella città di Winterlight, nel Vermont, hanno costruito una famiglia, diventando genitori di Gabriel e Sienna. Man mano che i figli crescono e il loro matrimonio diventa monotono, i due si allontanano, sperando alla fine di divorziare. Con il Natale alle porte, i due sperano di trascorrere un’ultima vacanza come membri della famiglia, affrontando al contempo le emozioni dei loro figli.

Nonostante i piani elaborati, il marito e la moglie potrebbero rendersi conto che lasciarsi andare non è così facile come pensavano. La narrazione mette in luce in modo intricato i concetti di famiglia, amore e lealtà. Verso la fine del film romantico, i personaggi principali si trovano di fronte a un dilemma, che potrebbe fare la differenza tra tristezza e felicità. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in Buon Natale-Ex

La storia inizia con Kate ed Everett, una coppia separata, che comunicano discretamente al sindaco di Winterlight che stanno divorziando. Kate decide di trasferirsi dalla città di Winterlight, dove ha trascorso metà della sua vita come casalinga. Si scopre che in passato ha sacrificato la sua carriera di architetto per far funzionare il matrimonio. Sienna torna a casa da Londra con il suo fidanzato britannico Nigel, appassionato di Harry Potter. Durante la cena, Kate rimane scioccata nello scoprire che Everett ha già una nuova compagna. A quanto pare, anche i padri di Everett, Daryl e Mike, ne sono a conoscenza. Nel negozio di antiquariato della famiglia, Kate vede Everett con la sua nuova compagna, Tess, una donna britannica. Si sente leggermente insicura nel vedere Everett già a suo agio con Tess.

Si preoccupa per il futuro di suo figlio Gabriel, in particolare per le sue prospettive di entrare all’università. A cena, Kate e Tess hanno una conversazione imbarazzante, in cui la prima mostra segni di nervosismo. Mentre spedisce alberi di Natale, incontra un giovane attraente di nome Chet e mostra un interesse romantico per lui. Tess ricopre Gabriel, Sienna e Nigel di attenzioni per conquistarli, cosa che rattrista Kate. Durante un’escursione con le ciaspole, Kate ed Everett ricominciano ad avvicinarsi, trovando un legame emotivo. Chet e Kate iniziano a frequentarsi, mentre Everett e Tess continuano la loro relazione. Sia Chet che Tess si chiedono perché i loro rispettivi partner siano distanti dai loro coniugi. Kate inizia a sentirsi come se stesse perdendo i suoi figli a causa di Tess.

A cena, Everett accetta che Kate e i bambini abbiano pagato il prezzo per lui per diventare un medico di successo in città. Chiede scusa a sua moglie per questo e dice che vorrebbe essere un marito migliore se sposasse Tess dopo aver divorziato da Kate. Più tardi, Kate annuncia con grande sorpresa che dopo il divorzio se ne andrà da Winterlight e intende vendere la casa di famiglia, chiamata “The Mothership”, lasciando i suoi figli sconvolti. La vigilia di Natale, l’ex architetto chiede scusa ai figli per le sue scelte. Nigel le dice che è una brava persona e una brava madre. Durante la cena, Everett regala a Kate un profumo personalizzato, mentre Tess riceve solo degli AirPods. Questo fa capire alla donna britannica che Everett probabilmente prova ancora qualcosa per Kate.

Chet e Kate si lasciano, rendendosi conto che in realtà non si amano e che presto vivranno in parti diverse del paese. Everett sorprende sua moglie e i suoi figli unendosi a loro per una tradizione natalizia in cui guardano tutti insieme vecchie foto di famiglia. Tess rompe con Everett dopo che lui ha sviluppato un legame più profondo con Kate durante la cena. Una tempesta di neve si abbatte su Winterlight, lasciando la città senza elettricità. Mentre i bambini e Kate si preparano ad andare a casa di Everett la mattina di Natale, la neve rende difficile prendere la macchina. Tess lascia la casa di Everett. Tutta la famiglia si siede davanti al camino a casa di Everett e decide se cancellare i programmi natalizi previsti a casa di Kate. Decidono anche di aiutare le case vicine, che sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta di neve.

Un piccolo lieto fine natalizio: Kate ed Everett divorziano? Perché?

Una volta che la famiglia decide di aiutare i vicini a causa dell’interruzione di corrente, Gabriel e Nigel vanno in alcune case per portare gli abitanti alla “Mothership”, la casa di famiglia di Kate ed Everett. Quando i due coniugi tornano alla Mothership, Kate rimane scioccata nel vedere molti abitanti della città riuniti lì per salutarla prima che si trasferisca a Boston. Tutti le dicono che sentiranno la sua mancanza. Dopo la festa, i membri della famiglia si riuniscono davanti al caminetto, dove Gabriel legge finalmente il suo saggio di ammissione al college, cosa che Kate sperava disperatamente che facesse. Il saggio parla delle persone che hanno ispirato Gabriel. Lui lo legge, rivelando che sua madre è la sua più grande fonte di ispirazione e ha cambiato la sua visione del mondo.

Riconosce anche che Kate ha sacrificato molto nella sua vita per rendere il mondo un posto migliore. Più tardi, sul balcone, Kate ed Everett hanno una conversazione sincera. La prima consegna al secondo i documenti per il divorzio, firmati e pronti. Il marito si commuove e dice alla moglie che non desidera divorziare e che intende rimanere con lei per il prossimo futuro. Non vuole perderla e le propone persino di trasferirsi a Boston con lei per sostenerla nella sua carriera. Quando lui dice che preferirebbe morire piuttosto che divorziare, Kate si commuove e dice che anche lei vuole stare con lui. Dice anche di essere assolutamente sicura del loro futuro insieme.

I due si scambiano un bacio appassionato, consolidando ancora una volta la loro relazione. Nonostante sperassero di divorziare e di seguire le proprie strade, marito e moglie trovano difficile lasciarsi andare. Si rendono conto di aver semplicemente inciampato lungo il cammino e di non essere veramente pronti a separarsi. Anche se negli ultimi anni si sono allontanati, le fondamenta della loro storia d’amore rimangono solide, il che permette loro di riconciliarsi e di scegliere di continuare il loro matrimonio. In conclusione, si può presumere che i due resteranno insieme ancora a lungo e condurranno una vita felice.

Kate persegue la sua carriera? La Mothership è stata venduta?

Kate ha rinunciato alla sua carriera in giovane età dopo essersi trasferita a Winterlight con Everett. Questo la fa sentire vuota nel presente, poiché pensa di non aver realizzato il suo potenziale. La frattura nel suo matrimonio è dovuta anche al suo senso di esclusione. Dopo il divorzio, decide di trasferirsi a Boston e di dedicarsi nuovamente all’architettura. Il suo interesse per la sostenibilità è un altro fattore che alimenta il suo pensiero creativo. Durante la festa di Natale, il sindaco della città e gli altri la lodano per il suo talento. Il sindaco riconosce che l’aggiunta di un tetto verde sul municipio da parte di Kate ha effettivamente portato al ritorno degli uccelli locali. I vicini dicono che i suggerimenti di Kate li hanno aiutati a risparmiare denaro. Kate si rende conto di avere molto da offrire alla comunità e che il suo ruolo va oltre quello di casalinga.

Anche il riferimento di suo figlio ai suoi sforzi nella promozione di servizi igienici compostabili e di imprese di pulizie ecologiche per i rifugi per donne la convince del proprio talento. Dopo aver deciso di non divorziare e di rimanere a Winterlight, sembra che Kate abbia momentaneamente rinunciato alla sua carriera. Tuttavia, verso la fine, la narrazione riprende un anno dopo e si scopre che Kate è ora la proprietaria di una nuova azienda sostenibile, che sta facendo la differenza nella comunità. Ciò è reso ancora più speciale dal fatto che “The Mothership” rimane alla famiglia e non è stata venduta.

Sebbene Kate inizialmente volesse venderla, la sua decisione di rimanere sposata con Everett alla fine salva la casa dalla vendita. Così, Kate è in grado di dare nuova vita alla sua carriera attraverso la ricerca di soluzioni sostenibili. Anche se non è riuscita a ottenere molto successo in gioventù, ora è pronta a costruirsi una carriera e ad aiutare anche gli altri lungo il percorso. Kate è in grado di liberarsi dai vincoli della vita di casalinga e di forgiare il proprio percorso verso il successo, mantenendo anche la sua casa.

Chet e Tess stanno insieme? Perché?

Chet e Tess rompono con Kate ed Everett dopo la festa della vigilia di Natale. Entrambi si rendono conto che probabilmente marito e moglie sono destinati a stare insieme. La mattina di Natale, mentre Tess si prepara a lasciare la casa di Everett all’indomani della tempesta di neve, non ci sono mezzi di trasporto disponibili per portarla a New York. È a questo punto che vede Chet sulla strada, alla guida di un camion. Si scopre che Chet è un volontario della squadra di pronto intervento. Tess indica sottilmente di essere attratta da Chet e parte con lui sul camion. All’inizio della narrazione, Tess riconosce anche che Chet è un uomo affascinante e che lei è insolitamente interessata a lui. Più tardi, quando Kate ed Everett decidono di tornare insieme, la prima rivela che Chet e Tess andranno a vedere insieme “Il re leone” a New York City.

Si può presumere che Tess e Chet si siano avvicinati durante il loro viaggio a New York e abbiano deciso di frequentarsi. Sebbene non ci siano indicazioni sul fatto che intraprenderanno o meno una relazione seria, la narrazione indica che in realtà sono perfetti l’uno per l’altra, cosa riconosciuta anche da Everett. Alla fine, Chet e Tess molto probabilmente intraprenderanno una relazione più seria, soprattutto a causa delle loro circostanze emotive.

Sienna e Nigel si sposeranno?

Nigel e Sienna iniziano a frequentarsi durante il periodo di studi di quest’ultima a Oxford. Mentre Nigel è un appassionato di Harry Potter, Sienna è più incline agli studi. Anche se Kate teme che Nigel sia troppo sciocco per avere una relazione con sua figlia, alla fine capisce che è una brava persona. Dopo la festa di Natale, Kate parla con Nigel, dicendogli che è una persona dolce. Riconosce anche che lui rende felice Sienna. Lo accetta con tutto il cuore, nonostante sia un po’ “pazzo” a causa della sua ossessione per Harry Potter. All’inizio della narrazione, Kate indica anche di essere felice che Nigel frequenti sua figlia. Dopo il discorso di Gabriel, Kate dice a Sienna che le permetterà con tutto il cuore di andare a trovare i familiari di Nigel in Inghilterra.

In realtà, approva una relazione più seria tra i due e li incoraggia anche a sposarsi, se è quello che desiderano. Anche se Sienna dice che stanno solo uscendo insieme, si può presumere che i due finiranno per sposarsi in futuro. Dopo aver terminato gli studi a Oxford, Sienna sarà probabilmente pronta per sposarsi, così come Nigel, dopo aver migliorato le sue abilità di guida turistica di Harry Potter. Anche se la narrazione non rivela il futuro della coppia, l’esito più probabile sembra essere il loro matrimonio.