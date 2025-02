Captain America: Brave New World, 10 cose da sapere prima di vedere il film

Captain America: Brave New World sarà un importante punto di svolta nel Marvel Cinematic Universe, portando in primo piano il viaggio di Sam Wilson come Captain America e affrontando contemporaneamente nuove e vecchie narrazioni della cronologia MCU. Con il ritorno di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, ora interpretato da Harrison Ford, e la ricomparsa del Dr. Samuel Sterns, è emozionante vedere come gli eventi passati dell’MCU si collegheranno al prossimo capitolo.

Captain America: Brave New World è il quarto capitolo della serie cinematografica di Captain America, ma il primo senza Steve Rogers. Il film esplora le tensioni politiche all’interno del governo degli Stati Uniti, con Ross ora presidente e coinvolto in controverse iniziative militari. Nel frattempo, il ritorno del Dr. Samuel Sterns accenna a una nuova minaccia scientifica, forse collegata alla trama a lungo dormiente di L’incredibile Hulk. Con l’emergere di nuove minacce e la ricomparsa di quelle vecchie, la determinazione di Sam Wilson sarà messa alla prova come mai prima.

Powered by

Sam Wilson è già diventato il nuovo Capitan America

Lo abbiamo visto in The Falcon And The Winter Soldier

In Avengers: Endgame, Steve Rogers ha scelto Sam Wilson come suo successore, consegnandogli lo scudo di vibranio. The Falcon and the Winter Soldier ha esplorato la riluttanza di Sam ad assumere il ruolo, in particolare a causa delle implicazioni razziali e politiche dell’essere un Capitan America nero. Nel corso della serie, Sam ha dovuto affrontare le sfide di John Walker, il sostituto di Steve nominato dal governo, e degli estremisti Flag Smashers, che hanno cercato di smantellare i confini nazionali.

Con la guida di Bucky Barnes e Isaiah Bradley, Sam ha infine abbracciato il suo nuovo ruolo, indossando un nuovo costume e scudo di Capitan America. Entro la fine, si era guadagnato il rispetto del pubblico e aveva ridefinito cosa significasse essere Capitan America. In Brave New World, il pubblico vedrà Sam nei panni di un Cap completamente formato, in possesso della carica in un mondo che si sta ancora adattando alla sua presenza come nuovo simbolo di giustizia.

Thaddeus Ross è apparso per la prima volta come generale in The Incredible Hulk

Il film del 2008 con Edward Norton

Il generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, interpretato da William Hurt, ha fatto il suo debutto in The Incredible Hulk (2008). Come ufficiale militare di alto rango, Ross era ossessionato dal ricreare il siero del super soldato che aveva dato a Steve Rogers le sue abilità. I ​​suoi esperimenti con le radiazioni gamma trasformarono inavvertitamente Bruce Banner in Hulk. Invece di ammettere il fallimento, Ross vede Hulk come una potenziale arma, inseguendo senza sosta Banner per controllarlo.

Nella sua disperazione, Ross recluta Emil Blonsky, un soldato esperto, e lo sottopone a una prima versione del siero, conferendogli maggiore forza e agilità. Ross alla fine non riesce a raggiungere il suo obiettivo e accetta di aiutare Banner a sconfiggere Abominio. La sua passata ossessione per Hulk e gli individui dotati di super poteri prepara il terreno per il suo ruolo in Brave New World, dove lui stesso diventa Red Hulk, probabilmente con qualche collegamento a questi eventi passati.

Thaddeus Ross è stato visto l’ultima volta nel ruolo di Segretario di Stato degli Stati Uniti

Black Widow/Avengers: Endgame

Dopo anni nell’esercito, Thaddeus Ross è passato alla politica, diventando Segretario di Stato degli Stati Uniti in seguito agli eventi di Captain America: Civil War. È stato uno dei principali sostenitori degli Accordi di Sokovia, una legislazione progettata per regolamentare i supereroi dopo la distruzione della Sokovia vista in Age of Ultron. Ross ha svolto un ruolo chiave nella repressione del governo sugli Avengers, portando alla loro frattura e al successivo esilio di Steve Rogers e dei suoi alleati.

L’ultima apparizione di Ross in un film live-action è stata in Black Widow, ambientato tra Civil War e Infinity War. In questo film, è stato visto dare la caccia a Natasha Romanoff per aver violato gli Accordi. Ha fatto anche brevi apparizioni in Infinity War ed Endgame, a dimostrazione della sua continua influenza sulle politiche governative riguardanti i superumani. Con Ross che ora è diventato presidente in Brave New World, la sua storia di controllo e regolamentazione degli individui superdotati probabilmente occuperà il centro della scena.

Il dottor Samuel Sterns è stato visto l’ultima volta infettato dal sangue di Hulk

Con il volto di Tim Blake Nelson

Il dottor Samuel Sterns, interpretato da Tim Blake Nelson, era uno scienziato che ha assistito Bruce Banner in L’incredibile Hulk. Sterns aveva comunicato segretamente con Banner e aveva sperimentato il suo sangue infuso di raggi gamma, credendo che potesse sbloccare nuove scoperte mediche. Tuttavia, quando Emil Blonsky costrinse Sterns a usare il sangue per potenziare le proprie abilità, l’esperimento andò storto, portando alla trasformazione di Blonsky in Abominio.

Nel caos che ne seguì, parte del sangue di Banner gocciolò sulla testa di Sterns attraverso una ferita, causandogli una espansione del cranio, un indizio della sua trasformazione nei fumetti in The Leader, un cattivo iper-intelligente. Da allora, Sterns è stato assente dal MCU, lasciando il suo destino irrisolto. Con il suo ritorno confermato per Brave New World, il pubblico vedrà come è progredita la sua mutazione e quale ruolo avrà nella storia in corso.

Isaiah Bradley è un super soldato

Lo abbiamo conosciuto in The Falcon And The Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier ha introdotto Isaiah Bradley, un super soldato dimenticato che è stato creato segretamente dal governo degli Stati Uniti. Durante la guerra di Corea, Bradley ha combattuto contro i nemici, tra cui il Soldato d’Inverno, ma in seguito è stato imprigionato per 30 anni e sottoposto a esperimenti immorali. La sua esistenza è stata tenuta nascosta al pubblico, in netto contrasto con la glorificata eredità di Steve Rogers.

Le interazioni di Sam Wilson con Isaiah hanno avuto un ruolo cruciale nella sua decisione di assumere il ruolo di Capitan America, riconoscendo sia l’eroismo che le ingiustizie del passato. Nel finale dello show, Sam ha assicurato che la storia di Isaiah fosse finalmente riconosciuta aggiungendo un tributo a lui nella mostra di Capitan America allo Smithsonian. Data l’attenzione del MCU sulla storia dei super soldati, l’eredità di Isaiah potrebbe continuare a influenzare gli eventi di Brave New World.

Joaquín Torres è il nuovo Falcon

Anche lui ha esordito in The Falcon And The Winter Soldier

Joaquín Torres, interpretato da Danny Ramirez, ha debuttato in The Falcon and the Winter Soldier come un entusiasta tenente dell’aeronautica che aiuta Sam Wilson a rintracciare i Flag Smashers. In particolare, Torres spiega a Sam cosa è successo durante il Blip e fornisce informazioni essenziali sulle azioni dei Flag Smashers. Nel corso della serie, Torres si dimostra un alleato affidabile, dimostrando abilità nella raccolta di informazioni e nel combattimento aereo.

Alla fine di The Falcon and the Winter Soldier, Sam ha ufficialmente passato la tuta alare EXO-7 Falcon a Torres, segnalando la sua trasformazione in nuovo Falcon. Date le nuove responsabilità di Sam come Capitan America, Torres subentrerà come sua controparte aerea in Brave New World. La sua presenza segna la continuazione dell’eredità dei Falcon, assicurando che il precedente ruolo di Sam Wilson rimanga una parte essenziale dell’MCU.

Tiamut è emerso alla fine di Eternals

Gli eroi hanno impedito al Celestiane di “nascere”

Al culmine di Eternals, il team ha impedito l’emersione del Celeste Tiamut, la cui nascita avrebbe distrutto la Terra. Utilizzando la loro energia combinata attraverso l’Uni-Mente, hanno trasformato Tiamut in marmo solido, lasciando il suo corpo enorme sporgere dall’oceano. Questa statua colossale rimane un punto di riferimento significativo sulla Terra, con la mano e la testa del Celeste che spuntano dal mare. Tuttavia, deve ancora essere affrontato in altri progetti MCU.

Tiamut appare nel trailer di Brave New World, suggerendo che l’MCU affronterà finalmente questa narrazione irrisolta. La presenza dei resti di Tiamut potrebbe alimentare l’interesse del governo per i materiali Celesti, la tecnologia avanzata o i superumani, forse ricollegandosi all’agenda di Thaddeus Ross. Che il film affronti o meno questo evento cosmico o semplicemente lo riconosca, l’emergere di Tiamut rimane uno dei momenti visivamente più sorprendenti e che cambiano il mondo nell’MCU.

L’ultimo siero del super soldato completato è stato esaurito

Lo abbiamo visto in The Falcon And The Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier ha esplorato il nuovo sviluppo del siero del super soldato attraverso lo scienziato Wilfred Nagel, che ha ricreato con successo una versione della formula. Tuttavia, alla fine della serie, tutte le fiale note del siero erano state utilizzate dai Flag Smashers o distrutte, ad eccezione di quella utilizzata da John Walker. Ciò significa che, al momento, non ci sono riserve del siero del super soldato nel MCU.

Tuttavia, data la storia di Thaddeus Ross con gli esperimenti sui super soldati, potrebbe tentare di creare una nuova versione, potenzialmente portando alla sua trasformazione in Red Hulk. Inoltre, non è stato ancora rivelato se Sam Wilson prenderà il siero come parte della sua trasformazione in Capitan America. In ogni caso, l’eredità del siero avrà un ruolo in Captain America: Brave New World.

Thaddeus Ross ha una figlia, Betty

Era innamorata di Bruce Banner

Betty Ross, interpretata da Liv Tyler, è la figlia di Thaddeus Ross, una brillante scienziata a pieno titolo. È stata vista l’ultima volta in L’incredibile Hulk come interesse amoroso di Bruce Banner, rimanendogli accanto nonostante la sua tragica trasformazione in Hulk. A differenza di suo padre, Betty ha cercato di aiutare Bruce a controllare la sua condizione piuttosto che sfruttarla. Dopo gli eventi di quel film, Betty è scomparsa dal MCU.

Ora, torna in Brave New World, il che potrebbe complicare la storia data l’ascesa al potere di suo padre e la sua trasformazione in Red Hulk. Il ritorno di Betty potrebbe riaccendere emozioni irrisolte tra lei e Bruce, costringendola anche a confrontarsi con la realtà di suo padre che è diventato proprio il tipo di mostro che una volta ha cercato di eliminare. Il suo ruolo potrebbe essere fondamentale nei conflitti emotivi e politici del film.

Sam Wilson e Bucky Barnes hanno stretto un legame attraverso la loro storia con Steve Rogers

Erano le due spalle di Steve nel MCU

Sam Wilson e Bucky Barnes hanno un legame profondo e complesso, in gran parte dovuto al loro reciproco legame con Steve Rogers. Bucky, essendo stato il migliore amico di Steve fin dall’infanzia, è stato trasformato nel Soldato d’Inverno e ha trascorso decenni credendo di essere un assassino. Sam, d’altro canto, è diventato l’alleato più stretto di Steve nell’era moderna, standogli accanto durante gli eventi di Captain America: The Winter Soldier e Civil War.

Inizialmente, Sam e Bucky erano alleati riluttanti, spesso scontrandosi a causa delle loro diverse prospettive e personalità. Tuttavia, attraverso le loro battaglie condivise in The Falcon and the Winter Soldier, sono arrivati ​​a rispettarsi e capirsi a vicenda. La loro amicizia è costruita sulla fiducia, sul dolore e sull’eredità di Captain America, e in Captain America: Brave New World, questa dinamica continuerà probabilmente a influenzare il viaggio di Sam Wilson.