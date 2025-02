Ronin: la spiegazione del finale del film con Robert De Niro

Ci sono, purtroppo, alcuni registi che, pur avendo innumerevoli classici nel loro curriculum, rimangono in gran parte sconosciuti al pubblico dei non cinefili. Il grande regista John Frankheimer rientra certamente in questa descrizione. Sebbene molti dei suoi film siano considerati dei classici, il nome di Frankheimer non è sempre associato al successo del commovente dramma biografico L’uomo di Alcatraz, dell’innovativo thriller politico Va’ e uccidi, del classico film di guerra Il treno o dell’iconico dramma automobilistico Grand Prix. Sul finire della sua carriera, ha però realizzato Ronin, titolo per cui è oggi probabilmente più ricordato.

Nonostante un breve periodo di insuccesso commerciale, Frankenheimer si è infatti assicurato un importante ritorno grazie al successo di questo suo thriller spionistico ricco di azione, interpretato dal premio Oscar Robert De Niro. Il film è ricordato non solo per la regia di Frankenheimer e l’interpretazione di De Niro, ma anche per il suo finale ambiguo e sorprendente, che risolve in modo imprevedibile la vicenda narrata. Pur essendo indubbiamente uno dei suoi film più belli, Frankenheimer aveva però in mente un finale più cupo per Ronin, che fu però tagliato prima dell’uscita nelle sale.

La trama di Ronin

Basato su una sceneggiatura del leggendario drammaturgo David Mamet, Ronin è un thriller di spionaggio ricco di azione che racconta l’intersezione tra le forze di operazioni speciali di diverse nazioni. Robert De Niro interpreta il mercenario americano Sam, incaricato dalla CIA di rubare una valigetta altamente protetta dal contenuto misterioso. Dopo aver incontrato l’agente dell’IRA Deirdre (Natascha McElhone), Sam inizia a lavorare insieme all’agente americano Larry (Skipp Sudduth), al pistolero francese Vincent (Jean Reno), allo specialista informatico tedesco Gregor (Stellan Skarsgard) e all’assassino inglese Spence (Sean Bean) per svaligiare il camion pesantemente protetto contenente la valigetta.

Pur essendo un film che si basa sull’azione, Ronin crea una tensione emotiva sviluppando una relazione romantica tra Sam e Deirdre. Dopo aver ricevuto una nuova serie di ordini dal suo responsabile, l’agente dell’IRA Seamus O’Roarke (Jonathan Pryce), Deirdre inizia ad aprirsi con Sam mentre lavorano insieme a un appostamento. Mentre tra i due scocca la scintilla emotiva, Sam è messo sotto pressione perché lavora sotto copertura e non può rivelare la sua identità. Le mutevoli lealtà delle varie spie che si intrecciano nel complotto per ottenere la valigetta danno vita a una serie di scambi tesi in cui Sam deve interrogarsi su dove riporre la sua lealtà.

La spiegazione del finale del film

Nonostante la natura concentrata della narrazione, Ronin si conclude con una nota un po’ ambigua sul destino dei suoi personaggi. Sam e Vincent riescono a fuggire e a sventare i suoi piani. Sam si presenta poi a sorpresa a Deidre e le confessa che lavora per la CIA, invitandola a scappare: la donna segue il consiglio. Sam e Vincent scovano poi il terrorista irlandese che, rimasto a piedi, sta fuggendo con la valigetta in mano. Una serie di colpi di pistola vengono sparati: questa volta è Vincent, benché ferito, a salvare la vita a Sam, immobilizzato a terra e ferito dallo stesso Seamus, che, mentre sta per finire Sam, viene colpito da Vincent e muore.

Sam riesce così a recuperare la valigetta e nella sequenza finale si ritrova qualche giorno dopo con Vincent nello stesso bar dove tutti erano stati inizialmente reclutati, con la speranza che Deirdre ritorni, il che però non accade. Nel locale dove i due si stanno salutando, le parole di un giornalista della TV riguardo al processo di pace in Irlanda del Nord offrono un vago suggerimento riguardo alla natura della valigetta e al motivo per cui Seamus O’Rourke fosse così determinato ad impossessarsene. I due amici si lasciano con la promessa di tenersi in contatto e di rincontrarsi un giorno. Viene però lasciato all’oscuro del destino di Deidre, così come lo sono gli spettatori.

Perché John Frankenheimer ha cambiato il finale originale di Ronin

Anche se non è necessariamente un cliffhanger, il finale permette al pubblico di determinare da solo cosa sia successo a Deirdre dopo la morte di Seamus. Tuttavia, Frankenheimer girò due finali alternativi per Ronin che offrivano una prova più definitiva di dove si trovi Deirdre in seguito agli eventi del film. In un finale, Deirdre tenta di entrare nel ristorante per raggiungere Sam e Vincent, ma poi si ferma e decide di non farlo, in seguito viene rapita da agenti dell’IRA e prontamente uccisa. Un altro finale prevedeva che Deirdre andasse verso la sua auto dopo che Sam e Vincent avevano lasciato il ristorante, lasciando un finale aperto nel caso in cui si fosse voluto realizzare un sequel.

Sebbene Frankenheimer ritenesse che il finale più cupo “funzionasse davvero”, il pubblico di prova rispose negativamente alla prospettiva di vedere Deirdre morta. Sebbene fosse già stato suggerito che non sarebbe stata in grado di avere una vita felice con Sam, vederla morire in modo così brutale si rivelò troppo per gli spettatori che avevano investito nel personaggio. Frankenheimer ha rivelato di aver dovuto “ascoltare il pubblico”, poiché la MGM aveva investito troppo sulle prospettive finanziarie del film per scegliere una conclusione più sovversiva. Purtroppo Frankenheimer non ha mai realizzato una director’s cut del film e quindi il suo finale originale rimane indisponibile per i fan del film.

Sebbene fosse convinto a non includere quello che sarebbe stato un finale molto deprimente, Frankenheimer rifiutò la conclusione più ottimistica che confermava la sopravvivenza di Deirdre. Lamentandosi del fatto che la scena in cui Deirdre si avvicinava al ristorante fosse “troppo hollywoodiana”, Frankenheimer ritenne che una conclusione così salutare avrebbe sminuito il tono intenso e realistico del film. Si giunse quindi a un compromesso per la versione definitiva, che evita di dare indicazioni in merito e mantiene il finale focalizzato sulla prospettiva di Sam.

Il finale più cupo di Ronin sarebbe stato migliore

Sebbene il concetto originale di Frankenheimer possa aver ispirato reazioni negative da parte degli spettatori, il finale alternativo e cupo di Ronin si adatta meglio al tono del film. Esso presenta una rappresentazione cruda della fragilità della politica internazionale e mostra la facilità con cui le agenzie di spionaggio sono disposte a sacrificare i loro agenti per portare avanti i loro obiettivi; nonostante la sua importanza all’interno della storia, Deirdre è in definitiva solo una pedina nei piani dell’IRA. La rivelazione del suo destino getterebbe anche la conversazione esistenziale tra Sam e Vincent sotto una luce diversa, ed esplorerebbe la futilità dei loro sforzi eroici.

Sebbene sia stato accolto da recensioni positive e sia diventato un successo commerciale, Ronin purtroppo non ha portato alla rinascita di Frankenheimer a fine carriera. A questo film seguì il disastroso thriller d’azione Trappola criminale, con Ben Affleck e Charlize Theron, citato come uno dei peggiori film del 2000. Tuttavia, Ronin ha certamente influenzato il modo in cui le sequenze di inseguimento in auto sono state sviluppate nel decennio successivo del cinema d’azione. È difficile immaginare che classici dell’inseguimento in auto come Baby Driver o Drive potessero esistere senza Ronin.