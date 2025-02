Liv Tyler: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Tra le più belle e apprezzate attrici della sua generazione, Liv Tyler si è negli anni costruita una carriera di tutto rispetto, ricoprendo sempre ruoli diversi in contesti continuamente differenti. Dai film d’autore ai grandi blockbuster, l’attrice ha dimostrato una versatilità che le ha fatto guadagnare in breve tempo il favore della critica e del pubblico.

Ecco 10 cose che forse non sai su Liv Tyler.

I film di Liv Tyler

I film da giovane di Liv Tyler

1. I film. La carriera cinematografica dell’attrice ha inizio nel 1994 con Rosso d’autunno. Con il film Io ballo da sola (1996), di Bernardo Bertolucci raggiunge poi una buona fama, che le permette di ottenere ruoli in film come Innocenza infrante (1997), Armageddon – Giudizio finale (1998) e Il dottor T e le donne (2000). Dal 2001 al 2003 interpreta l’elfa Arwen nella trilogia de Il Signore degli Anelli, con cui consolida la sua fama. Ha poi recitato nei film Music Graffiti (2000), Jersey Girl (2004), Reign Over Me (2007), L’incredibile Hulk (2008), The Strangers (2008), Super – Attento crimine!!! (2010), Punto d’impatto (2011), Robot & Frank (2012), Space Station 76 (2014) e in Ad Astra (2019), dove recita accanto a Brad Pitt.

I film di oggi di Liv Tyler

A 15 anni di distanza dalla sua prima comparsa, l’attrice ha ripreso nuovamente il ruolo di Betty Ross nel trentacinquesimo film dell’MCU Captain America: Brave New World (qui la nostra recensione), con cui torna inoltre sul grande schermo dopo diversi anni di assenza. In esso ha l’occasione di recitare accanto ad Anthony Mackie, Harrison Ford e Giancarlo Esposito.

2. Le serie Tv. In televisione l’attrice è conosciuta prevalentemente per il suo ruolo nella serie The Leftovers – Svaniti nel nulla (2014-2017), dove interpreta il personaggio di Meg Abbott, membro dei “Colpevoli Sopravvissuti”. Successivamente appare anche nelle serie Gunpowder (2017) e Harlots (2018). Nel 2020 prende invece parte a dieci episodi della serie 9-1-1: Lone Star ricoprendo il ruolo di Michelle Blake.

Liv Tyler è Arwen in Il Signore degli Anelli

3. E’ rimasta impressionata dalle location. L’attrice ha dichiarato che l’esperienza più bella dell’aver partecipato alla trilogia di Peter Jackson è stata l’essere stati lontani dall’ambiente hollywoodiano. In Nuova Zelanda l’attrice si è sentita come su un altro mondo, immersa nella natura e in paesaggi difficilmente ritrovabili altrove. L’atmosfera propria di questo ambiente naturale le ha permesso di calarsi ancor di più nel ruolo.

4. Imparò a combattere con la spada. Per preparsi al ruolo di Arwen, l’attrice si sottopose a lunghi allenamenti, tra cui quello per imparare a destreggiare al meglio la spada. Tyler ottenne così ottimi risultati nel combattimento con quest’arma, ma sfortunatamente per lei la sceneggiatura cambiò e le scene in cui avrebbe dovuto combattere non vennero più realizzate, impedendole di mostrare questa sua capacità.

Liv Tyler nel Marvel Cinematic Universe

5. Ha interrotto la sua pausa dalla recitazione. Prima di Captain America: Brave New World, l’attrice non recitava in un film da bene cinque anni. A riguardo, Tyler ha poi parlato con Extra durante la prima del film a Los Angeles dichiarando di essere “molto, molto entusiasta” di essere entrata a far parte del cast e “molto commossa per essere stata interpellata”. “Ho ricevuto una telefonata che diceva: ‘Il presidente dei Marvel Studios] Kevin Feige vuole parlarti’”, ha ricordato l’attrice. “Ho risposto: ‘Beh, non vuole vedermi? È passato tanto tempo!”.”, ha scherzato Tyler, “Così mi hanno chiesto di tornare”.

Liv Tyler è su Instagram

6. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo verificato, seguito da 2,5 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma anche foto promozionali dei progetti a cui prende parte e foto tratte dalle premiere di cui è stata protagonista.

La madre e il padre di Liv Tyler

7. Ha conosciuto il suo vero padre solo dopo anni. Da bambina l’attrice si chiamava Liv Rundgren, dal cognome del compagno di sua madre. Nel 1986, all’età di nove anni, conobbe però Steven Tyler, noto per essere il cantante del gruppo Aerosmith. Liv venne così a conoscenza delle sue origini, scoprendo di essere la figlia di Steven, di cui per tanto decise di adottare il cognome. Oggi i due hanno un ottimo rapporto e sono diverse le foto che condividono sui social di loro momenti insieme.

Liv Tyler e Joaquin Phoenix

8. Ha avuto una relazione con il noto attore. Dal 1995 al 1998 l’attrice è stata fidanzata con Joaquin Phoenix, conosciuto sul set del film Innocenza infranta. Durante la relazione con Phoenix, l’attrice aveva fatto sapere di essere diventata vegana, seguendo dunque quello che è tutt’oggi lo stile alimentare di Phoenix. Tuttavia, quando la relazione è finita, Tylerè tornata a mangiare carne.

Il marito e i figli di Liv Tyler

9. E’ stata sposata. Dal 2003 al 2008 l’attrice è stata sposata con il cantante Royston Langdon, da cui ha avuto un figlio, Milo William Langdon, nato il 14 dicembre 2004. Dopo la separazione, l’attrice intraprende una relazione con l’agente sportivo David Gardner, con cui avra due figli, Sailor Gene, nato l’11 febbraio 2015 e Lula Rose, nata l’8 luglio 2016.

L’età, l’altezza e il fisico di Liv Tyler

10. Liv Tyler è nata a New York, Stati Uniti, il 1 luglio 1977. L’altezza complessiva dell’attrice è di circa 1,77 metri. L’attrice, nota per la sua bellezza, si è sempre presa cura del suo fisico, tra diete e allenamenti, sfoggiando ancora oggi una forma per lei ideale e sempre seducente.

Fonti: IMDb, Instagram, People