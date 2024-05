Film sui cani: l’elenco completo dei migliori film sui cani

Il cane è il migliore amico dell’uomo, ed è stato più volte protagonista anche al cinema di celebri film a lui dedicati. Dalle commedie per le famiglie ai classici Disney, dai film d’autore a pellicole più drammatiche, sono numerosi i film che hanno dedicato agli amici a quattro zampe storie commoventi e ricche di emozioni, che non mancano mai di affascinare il grande pubblico.

Ecco l’elenco dei migliori film sui cani.

L’isola dei cani

Il regista Wes Anderson ha realizzato nel 2018 il film d’animazione in stop motion L’isola dei cani, in cui si racconta di un’epidemia di influenza canina che colpisce tutti i cani del Giappone. Pur di evitare il rischio di contagio agli umani, tutti i cani vengono portati in quarantena su un’isola di rifiuti, tra cui Spots, di proprietà del giovane Atari Kobayshi. Proprio quest’ultimo intraprenderà un viaggio alla ricerca del suo amico peloso, nel tentativo di salvare lui e l’intera specie.

Belle & Sebastien

Distribuito al cinema nel 2013, Belle & Sebastien è basato sugli omonimi racconti di Cécile Aubry. Nel film si racconta di Sébastien, bambino orfano di otto anni che vive con l’anziano pastore César, sorta di nonno adottivo. Quando un giorno il bambino incontra un enorme cane selvatico sulle montagne, non tarda a fare amicizia con lui, chiamandolo Belle. È l’inizio di un’amicizia in grado di superare qualunque ostacolo.

Attraverso i miei occhi

È del 2019 il film Attraverso i miei occhi, con protagonisti Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried e basato sul romanzo L’arte di correre sotto la pioggia. Protagonista è Danny, pilota di auto da corsa, il cui migliore amico è Enzo, un golden retriver con cui si prepara per ogni corsa. La vita dei due cambia nel momento in cui nella vita dei due entra la bella Eve. La voce italiana del film è affidata all’attore Gigi Proietti.

Qua la zampa!

Particolarmente struggente è il film Qua la zampa!, distribuito nel 2017 e con Gerry Scotti a dare voce al protagonista a quattro zampe. Protagonista è Bailey, un golden retriver il cui spirito nel corso di diversi decenni si reincarna in più cani, vivendo numerose avventure ma sempre alla ricerca del suo padrone originario, in una continua scoperta sul valore del rapporto tra uomo e cane.

Un viaggio a quattro zampe

Nel film del 2019 Un viaggio a quattro zampe, la protagonista è Bella una cagnolina ritrovata in una casa in via di demolizione. Ritenuta pericolosa, i padroni sono costretti a dare Bella a dei loro amici residenti in Nuovo Messico. Lei tuttavia non ci sta, e non riuscendo a sopportare la lontananza dalla sua nuova famiglia intraprenderà un lungo viaggio, durato due anni e mezzo, per tornare a quella che lei considera la sua vera casa.

Show Dogs – Entriamo in scena

Protagonista di Show Dogs – Entriamo in scena è Max, cane poliziotto a cui viene affidato il caso di ritrovare, in coppia con l’agente Frank, un cucciolo di panda misteriosamente rapito. I due si ritroveranno a partecipare sotto copertura ad una mostra canina, sgominando così il contrabbando illegale di animali rari.

Io & Marley

Tra i più celebri film sui cani, Io & Marley, distribuito nel 2008, ha commosso numerosi spettatori, affermandosi come uno dei migliori film sul rapporto speciale tra uomo e cane. Nella pellicola Marley entra a far parte della famiglia composta dai neo sposi John e Jenny Grogan, interpretati da Owen Wilson e Jennifer Aniston, sconvolgendo ma anche allietando la vita dei coniugi, che nel tempo avranno anche dei figli. Di carattere estremamente vivace e incontrollabile, Marley è una forza della natura, a cui è impossibile non affezionarsi.

Lilli e il vagabondo

Classico Disney del 1955, Lilli e il vagabondo è entrato nell’immaginario collettivo grazie ai suoi due protagonisti e il contesto animato in cui si muovono. La storia è incentrata su una femmina di american cocker spaniel di nome Lilli, che vive in una raffinata famiglia alto-borghese, e un maschio di cane meticcio randagio di nome Biagio. Tra i due nascerà una delle storie d’amore più celebri nei film sui cani. Nel 2019 sarà distribuito sulla piattaforma Disney+ un remake in live-action, dove Lilli avrà la voce di Tessa Thompson e Biagio di Justin Theroux.

Rex – Un cucciolo a palazzo

Film d’animazione belga, Rex – Un cucciolo a palazzo è un film del 2019 basato sulla vita dei celebri corgi della regina Elisabetta II, e in particolare di Rex. Quando quest’ultimo fugge da Buckingham Palace imbattendosi in un club di combattimento di cani di varie razze, si ritroverà poi rinchiuso in un canile. A questo punto si troverà a dover intraprendere un lungo viaggio per tornare di nuovo a casa.

Hachiko – Il tuo migliore amico

Diretto da Lasse Hallström, Hachiko – Il tuo migliore amico è basato sulla storia vera dell’omonimo cane, il quale ha atteso il proprio padrone alla stazione per oltre dieci anni nella speranza di vederlo tornare. Interpretato da Richard Gere, il film è una delle più alte rappresentazioni al cinema del profondo legame tra essere umano e cane, del loro rapporto indissolubile nonostante il tempo.

