C’è ancora domani: le location dove è stato girato il film

Opera prima da regista di Paola Cortellesi, da lei anche scritto insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda, C’è ancora domani (qui la recensione), è stato il film campione d’incassi del 2023 in Italia, oltre ad aver guadagnato ora un totale di 19 candidature ai David di Donatello. Al di là di questi traguardi, è questo un film che utilizza un estetica neorealista coniugata ad un linguaggio contemporaneo per raccontare dell’ieri, dell’oggi e – di conseguenza – anche del domani. Cortellesi affronta il tema del ruolo della donna nella società senza ricorrere a facili stereotipi, i quali non vengono applicati neanche alle figure maschili.

Si tratta dunque di un film importante, non perfetto ma capace di suscitare emozioni e riflessioni sul ruolo che si può svolgere riguardo tali dinamiche, in quanto è la molteplicità delle individualità a poter fare la differenza. Sullo sfondo di tutto ciò, c’è una meravigliosa Roma ferita ma pronta a risollevarsi, che attraverso una serie di location di grande bellezza offrono a C’è ancora domani ulteriore valore. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di C’è ancora domani

Protagonista del film è Delia (Paola Cortellesi), moglie di Ivano (Valerio Mastandrea) e madre di tre figli. Con loro c’è anche il padre di Ivano, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli). La famiglia vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione dall’occupazione tedesca e le miserie della guerra da poco alle spalle. La vita in famiglia è però motivo di continue ansie e preoccupazioni per Delia, divisa tra i colpi che il marito le infligge al minimo errore e le speranze per la figlia maggiore, Marcella (Romana Maggiora Vergano), prossima alle nozze con Giulio (Francesco Centorame). L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza. Con l’avvicinarsi delle nozze, Delia inizia anche a lavorare all’abito da sposa per la figlia, mentre cerca di far sì che tutto si svolga per il meglio. L’arrivo di una lettera misteriosa, però, come anche la notizia della partenza verso il Nord del suo vecchio amore Nino (Vinicio Marchioni) riaccenderà in lei il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.

Le location dove è stato girato il film

Grande protagonista, oltre agli attori fin qui elencati, è naturalmente Roma, raccontata attraverso ambienti diversi che ne esaltano la bellezza anche nei contesti più difficili. In particolare, molti dei luoghi del film si possono ritrovare nel quartiere Testaccio, dove ad esempio si sono svolte le riprese relative alle scene nel condominio di Delia. Questo si trova in via Bodoni 98, all’angolo con via Torricelli e a pochi passi dalla sponda sinistra del Tevere. Gli interni dell’abitazione della protagonista, invece, sono stati ricostruiti in uno studio di Cinecittà.

Ancora a Testaccio si ritrova il posto di blocco dove Delia fa la conoscenza del soldato William. Questo è stato posto in via Flavio Gioia, a pochi passi da via Bodoni. In piazza Testaccio è stato ricostruito il mercato dove Delia fa visita all’amica Marisa. In ultimo, è in via di Monte Testaccio, nei pressi del civico 72, che Delia incontra Nino, lì dove si trova la sua officina. Al di fuori di Testaccio, invece, nel Rione Monte si trova il vicolo dove Delia e Marisa si concedono un momento di pausa fumando una sigaretta, ovvero in via degli Ibernesi.

In una zona totalmente diversa sono invece state girate le scene flashback dell’innamoramento tra Delia e Ivano. Queste sono state girate nei vicoli di Trastevere e sempre a Trastevere si trova anche la Chiesta di Santa Maria in Cappella, luogo del loro matrimonio. Si trova invece nel rione Sant’Angelo la chiesa è Santa Caterina dei Funari, dove Delia e la sua famiglia assistono alla funzione religiosa prima di scoprire che il padre di Ivano è deceduto. La gelateria Moretti, appartenente alla famiglia del promesso sposo di Marcella, è invece situata sempre a Trastevere, lì dove si trova in realtà lo storico bar Giolitti, in via Amerigo Vespucci 35.

Altre brevi scene, come quelle girate nella merceria dove Delia acquista delle stoffe o il negozio di ombrelli dove si reca a lavorare, sono state invece girate in via Locchi 4 ai Parioli la prima, e nel quartiere di Torpignattara la seconda. In ultimo, la scuola dove Delia si reca ad esprimere il suo voto nel finale del film, è in realtà l’ex ospedale Carlo Forlanini, nel quartiere Monteverde. La scalinata dove Delia si mescola alle altre donne per trovare difesa da Ivano, invece, era invece un tempo l’ingresso dell’obitorio.

Il trailer di C’è ancora domani e dove vedere il film in streaming

È possibile fruire di C’è ancora domani grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Now e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video.