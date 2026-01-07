Cena con delitto – Knives Out, la spiegazione del finale del film

Il contorto giallo Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson riserva molte sorprese, e il finale di Knives Out rivela la vera tragedia dietro la morte del famoso scrittore Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Il film vede Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc, un investigatore privato assunto per indagare sull’apparente suicidio di Harlan dopo una festa di compleanno a casa sua. Nel corso del film, Benoit scopre che ogni membro della famiglia di Harlan aveva un motivo per ucciderlo, che fosse nascondere una relazione segreta o assicurarsi una parte della sua enorme fortuna.

Sebbene ognuno di loro sia colpevole di un peccato o di un altro, solo uno di loro ha effettivamente complottato per uccidere Harlan: suo nipote, Hugh Ransom Drysdale (Chris Evans). La rivelazione nel finale di Cena con delitto – Knives Out arriva da flashback e diversi colpi di scena nell’atto finale del film. Proprio come Rian Johnson crea un intricato giallo in Knives Out, fa lo stesso nel sequel, Glass Onion: A Knives Out Mystery, ma l’atto finale ricco di colpi di scena rimane il più discusso. Poiché l’atto finale procede a un ritmo rapido, le cose possono diventare confuse

Cosa succede realmente nel finale di Cena con delitto – Knives Out

Ransom viene catturato e Marta è innocente

Nel terzo atto Marta fa visita a Fran, che sa che Ransom è l’assassino e ha una fotocopia delle analisi del sangue di Harlan per dimostrare che non è innocente. Fran sta morendo quando Marta la trova, e l’infermiera è stata ovviamente incastrata dal vero assassino. Spaventata dal fatto di causare altre morti, Marta confessa a Blanc di aver accidentalmente iniettato morfina a Harlan e Fran viene portata d’urgenza in ospedale. Marta sta per confessare tutto anche alla famiglia Thrombey, ma dopo aver visto le analisi del sangue, Blanc capisce che Marta è innocente.

Quello che segue è un classico finale da giallo, con l’ormai iconico Benoit Blanc che deduce abilmente tutto ciò che è accaduto durante la notte della morte di Harlan, compreso il ritorno di Ransom alla casa, la scalata del pergolato e lo scambio dei farmaci. Dopo che tutto è stato svelato davanti a lui e Marta ha mentito sulla sopravvivenza di Fran, Ransom confessa, credendo di essere condannato a causa della testimonianza di Fran.

Tuttavia, viene rivelato che Fran è morta, ma Marta ha registrato il monologo sul suo telefono. Dopo un tentativo fallito di uccidere Marta, Ransom viene arrestato e Marta prende le chiavi della villa e tutto ciò che Harlan possiede.

La morte di Harlan in Cena con delitto – Knives Out spiegata

Harlan si uccide per proteggere Marta

Rian Johnson sorprende il pubblico mostrando come Harlan è morto all’inizio di Cena con delitto – Knives Out. Harlan sta ricevendo le sue medicine serali dalla sua infermiera, Marta (Ana de Armas), quando le medicine vengono rovesciate. Marta raccoglie le fiale ma, dopo aver fatto le iniezioni a Harlan, si rende conto di aver scambiato le fiale e di avergli accidentalmente somministrato una dose letale di morfina. A peggiorare le cose, l’antidoto è stranamente scomparso dalla sua borsa dei medicinali.

Sapendo che sarebbe stata incolpata per la sua morte e che sua madre avrebbe potuto essere espulsa a causa dello scandalo, Harlan dà a Marta istruzioni precise affinché venga vista uscire di casa e poi tornare più tardi, in modo che possa scendere al piano di sotto travestita da Harlan. Questo avrebbe fissato l’ora della sua morte a un momento successivo alla partenza di Marta.

Prima che l’overdose di morfina potesse ucciderlo, Harlan si è tagliato la gola per far sembrare la sua morte un suicidio piuttosto che un incidente. Tuttavia, il finale di Knives Out rivela che la sua morte non è stata accidentale. È stata causata dalle azioni di Ransom, che ha cospirato affinché Marta uccidesse accidentalmente suo nonno.

Come il resto della sua famiglia, Ransom era stato escluso dal testamento di Harlan, che invece aveva lasciato tutto a Marta. Ma se Marta fosse apparsa come l’assassina di Harlan, il nuovo testamento sarebbe stato invalidato e la fortuna sarebbe stata divisa tra la famiglia Thrombey, compreso Ransom.

Come è morto Harlan Thrombey (e chi lo ha ucciso)

Perché Ransom era comunque colpevole

La risposta letterale alla domanda su chi abbia ucciso Harlan Thrombey è che si è suicidato, tagliandosi la gola con un coltello. La tragedia della sua morte è che Harlan non aveva affatto ricevuto un’overdose di morfina e non c’era alcun bisogno che si suicidasse. Ransom aveva pianificato di far somministrare a Marta l’overdose a Harlan scambiando le etichette dei medicinali nella sua borsa e poi rubando l’antidoto in modo che la vita di suo nonno non potesse essere salvata.

Tuttavia, quando il medicinale è stato accidentalmente rovesciato, le due fiale sono state nuovamente scambiate, quindi Marta ha effettivamente somministrato a Harlan le dosi corrette e sicure. Durante tutto il film, Marta è tormentata dal senso di colpa di aver ucciso Harlan per la sua negligenza nel non aver controllato le etichette dei medicinali. Invece, è proprio il fatto di non aver controllato le etichette che gli ha salvato la vita. Marta ha capito quale fosse il medicinale corretto dalla consistenza dei liquidi e gli ha somministrato le dosi giuste d’istinto. Come spiega Benoit Blanc, Marta ha fatto la cosa giusta nonostante la manomissione di Ransom perché è una brava infermiera.

Sebbene la morte di Harlan sia stata tecnicamente per mano sua, Ransom è senza dubbio da biasimare nel finale di Knives Out. Se non avesse scambiato le etichette dei medicinali, Marta non avrebbe mai creduto di aver accidentalmente somministrato a Harlan una dose eccessiva di morfina, e Harlan non si sarebbe mai ucciso per coprirla. Ma anche se Ransom fosse colpevole solo di tentato omicidio nei confronti di Harlan, egli sigilla il proprio destino uccidendo Fran per cercare di coprire le proprie tracce.

Il piano di Ransom e l’omicidio di Fran

Il piano originale di Ransom per uccidere Harlan è stato modificato

Il piano originale di Ransom era semplice. La notte della morte di Harlan, dopo aver lasciato la casa infuriato per la modifica del testamento, è tornato e si è arrampicato sul traliccio per evitare di essere visto. Ha scambiato le etichette delle medicine nella borsa di Marta e ha preso l’antidoto per un’overdose di morfina. Poi è sceso dal traliccio, ma è stato visto dalla madre di Harlan, Greatnanna Wanetta (K Callan). Ransom è poi rientrato di nascosto in casa durante il funerale di Harlan, quando sapeva che sarebbe stata vuota, per rimettere a posto tutto nella borsa dei medicinali ed evitare sospetti.

Ransom ha assunto in modo anonimo Benoit per indagare sulla morte di Harlan, credendo che le capacità investigative di Benoit avrebbero incastrato Marta come assassina. Questo piano fallì per tre motivi. Il primo fu che Fran (Edi Patterson), la governante, vide Ransom manomettere la borsa dei medicinali per la seconda volta e capì che qualcosa non andava. Il secondo fu che Ransom non poteva prevedere che le fiale dei medicinali sarebbero state rovesciate e che Marta le avrebbe mescolate tutte da sola. Il terzo fu la decisione di Harlan di uccidersi per assicurarsi che Marta non finisse nei guai.

Dopo che Marta aveva “confessato” a Ransom di aver ucciso Harlan, Ransom capì che l’omicidio di Harlan avrebbe potuto essere scoperto quando gli esami del sangue di Harlan risultarono perfettamente normali, senza alcuna traccia di overdose da morfina. La morte sarebbe stata dichiarata un suicidio, Marta avrebbe ricevuto la fortuna di Harlan e Ransom non avrebbe ottenuto nulla. Per assicurarsi che i risultati degli esami del sangue non potessero scagionare Marta, Ransom bruciò il laboratorio dove erano stati effettuati gli esami. Tuttavia, c’era un altro intoppo: Fran

Fran prese la borsa dei medicinali dalla scena del crimine e inviò a Ransom una fotocopia dell’esame del sangue, rivelando di averne una copia, con l’avvertimento “SO COSA HAI FATTO” e le istruzioni di andare a incontrarla. Lui inviò il biglietto a Marta in modo che lei credesse di essere minacciata da un esame del sangue che provava un’overdose di morfina. Ransom inviò un’e-mail a Marta dicendole di recarsi al luogo dell’incontro dopo l’orario originariamente stabilito. Incontrò prima Fran, le somministrò una dose letale di morfina e fece in modo che Marta la trovasse.

Perché il piano di Ransom fallì

La genuina bontà di Marta sventò il piano di Ransom

Anche questo nuovo piano fallì. Fran inizialmente sopravvisse al sovradosaggio, svegliandosi quando Marta la trovò e dicendole: “È stato Hugh a farlo”. Marta fraintese la frase come “Sei stata tu a farlo”, continuando a pensare che l’esame del sangue avesse rivelato un’overdose di morfina e che Fran la stesse accusando di aver ucciso Harlan. Tuttavia, invece di lasciare morire Fran, Marta ha chiamato un’ambulanza per portarla in ospedale. Ha poi confessato a Benoit, accettando il suo destino, e gli ha mostrato la scorta segreta di Fran nella villa dei Thrombey, dove era nascosta la copia dell’esame del sangue.

Prima che Marta potesse confessare alla famiglia, Benoit ha guardato l’esame del sangue e ha capito che Marta era innocente. Il finale di Knives Out diventa quindi una classica scena di accusa in un giallo. Benoit ordina a tutti i membri della famiglia, tranne Ransom, di lasciare il salotto e espone tutti gli indizi del piano contorto di Ransom dall’inizio alla fine.

Marta riceve una telefonata dall’ospedale e dice trionfante a Ransom che Fran è sopravvissuta e potrà testimoniare. Credendo di essere comunque condannato, Ransom ammette i suoi crimini. Marta rivela di averlo registrato, che Fran è morta per overdose e che Marta ha ingannato Ransom per fargli confessare.

Perché Ransom era la scelta migliore per il ruolo dell’assassino

Il film ha scelto un modo intelligente per stuzzicare e poi rivelare la verità

Quando si tratta di film gialli, il trucco spesso consiste nel rendere la rivelazione dell’assassino una sorpresa divertente, ma anche qualcosa di plausibile e sensato dopo più visioni. Knives Out ci riesce con Ransom, ma fa anche un passo in più. Il film fa in modo che Ransom risulti antipatico fin dall’inizio. Anche se questo vale per la maggior parte della sua famiglia, lui appare come una persona presuntuosa, meschina e proprio il tipo di persona che un film userebbe come diversivo.

Molto spesso, una persona come Ransom sembra troppo ovvia per essere il cattivo, quindi il pubblico potrebbe non apprezzarlo, ma lo escluderà anche come assassino. È facile aspettarsi che l’assassino sia qualcuno di più inaspettato, data la natura dei colpi di scena in questo tipo di film. Quando Ransom alla fine si allea con Marta, anche se è solo per trarne vantaggio, il pubblico abbassa un po’ la guardia. La rivelazione che in realtà è lui l’assassino che stavano cercando ha un impatto ancora più forte proprio per questo motivo.

È logico che la persona più gentile del film, Marta, venga ingannata dal più malvagio, dato che anche il pubblico viene ingannato. Questo rende ancora più soddisfacente il fatto che alla fine lei abbia la meglio, il che significa che Knives Out ha uno dei migliori finali del genere.

Il vero significato del finale di Knives Out

La vittoria di Marta sulla famiglia Thrombey è una conclusione soddisfacente

Nonostante l’argomento cupo e la natura tragica della morte di Harlan, il finale di Knives Out ha una visione sorprendentemente ottimista. Marta riesce a evitare di essere incastrata per l’omicidio di Harlan e di finire in prigione perché, in fondo, è una brava persona. Inizialmente cerca di coprire le circostanze della morte di Harlan non tanto per proteggere se stessa, quanto per proteggere la propria famiglia e rispettare le ultime volontà di lui.

Tuttavia, Marta è tormentata dal senso di colpa per l’insabbiamento e capisce di essere andata troppo oltre nel momento in cui qualcuno resta ferito. Se avesse lasciato morire Fran e avesse scelto di non confessare a Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, Ransom l’avrebbe fatta franca. La bontà innata di Marta è simboleggiata dal fatto che non riesce a mentire senza vomitare. La sua umiltà è in netto contrasto con l’arroganza e il senso di diritto acquisito della famiglia Thrombey.

Quando i Thrombey scoprono che Harlan ha lasciato tutta la sua fortuna a Marta, reagiscono con rabbia, convinti che qualcosa sia stato sottratto loro. In realtà, però, quella ricchezza non è mai appartenuta davvero a loro.

Knives Out prende di mira l’idea secondo cui persone bianche e privilegiate si definiscono “self-made” nonostante abbiano costruito il proprio successo grazie a ricchezze ereditarie e relazioni familiari. Walt (Michael Shannon) dirige la casa editrice di famiglia, ma il lavoro gli è stato dato dal padre. Joni (Toni Collette), la nuora di Harlan, vive da anni alle sue spalle. Meg (Katherine Langford) si presenta come progressista e femminista e finge di essere amica di Marta, ma basta una piccola pressione perché sia pronta a manipolarla.

Quando i Thrombey scoprono che Harlan ha lasciato l’intero patrimonio a Marta, si sentono derubati. Ma Harlan sceglie Marta proprio perché è stata gentile con lui senza secondi fini e perché ha lavorato duramente tutta la vita ricevendo in cambio ben poco.

Mettendo Marta contro i Thrombey, il finale di Knives Out mette in discussione il concetto di ricchezza ereditata e di privilegio. Per mandare all’aria i loro piani, a Marta basta essere ciò che è sempre stata: una brava infermiera e una brava persona.

Come è stato accolto il finale di Knives Out

Un nuovo modo di ingannare lo spettatore

In un buon film giallo, il finale e la rivelazione dell’assassino sono fondamentali. Knives Out è considerato uno dei migliori murder mystery mai realizzati, e questo dimostra quanto sia efficace il suo epilogo. Un buon finale deve essere qualcosa che il pubblico, una volta rivelato, comprende perfettamente, ma che non aveva previsto.

Gli spettatori moderni amano cercare di risolvere il mistero da soli e hanno a disposizione moltissimi film del genere a cui fare riferimento. Knives Out, però, trova un modo brillante per impedire al pubblico di indovinare, presentando apparentemente l’identità dell’assassino già nel primo atto del film. Un utente Reddit, marineman43, ha ammesso che questo depistaggio ha funzionato anche con lui, offrendo un approccio originale al genere:

“La ‘rivelazione’ di Marta come assassina così presto nel film è stata intrigante e una scelta molto interessante per il genere. Mi ha davvero depistato per un po’, facendomi pensare che il resto del film sarebbe stato incentrato su di lei che sabotava sottilmente l’indagine per non destare sospetti.”

Allontanare il pubblico dalla caccia all’assassino rende la verità su Ransom un colpo di scena ancora più divertente. Se Marta non fosse stata presentata subito come presunta colpevole, Ransom sarebbe stato il sospettato più ovvio. Quando invece viene rivelato come il vero villain della storia, tutti gli indizi iniziano improvvisamente a combaciare. È il tipo di film che si può rivedere più volte, scoprendo nuovi dettagli a ogni visione.

Vedere Benoit Blanc mettere insieme tutti i pezzi e arrivare alla verità è un momento estremamente appagante, che lo consacra come uno dei migliori detective cinematografici. Ma il finale funziona così bene anche per ciò che rappresenta per Marta: la vittoria di un personaggio imperfetto, che ha commesso errori ma ha dimostrato per tutta la durata del film di essere una persona fondamentalmente buona.

Il confronto tra Glass Onion e Knives Out

Le indagini di Benoit Blanc continuano

Sia Knives Out che il sequel Glass Onion presentano misteri in cui nulla è come sembra, ma l’approccio alle indagini è molto diverso. Anche l’umorismo gioca un ruolo fondamentale. In Glass Onion, il tono è più sopra le righe, rendendo il mistero apparentemente più semplice rispetto a quello del primo film. Mentre il pubblico si concentra sulle performance eccentriche e sulle battute, rischia di perdere i dettagli più importanti.

Entrambi i film usano il contrasto tra flashback e presente. Le donne al centro delle due storie appaiono calme e controllate mentre la verità emerge, ma in realtà nessuna delle due lo è davvero. Marta vomita ogni volta che cerca di mentire ed è costantemente terrorizzata all’idea che la sua famiglia paghi per il crimine commesso. In Glass Onion, Helen/Andi (Janelle Monáe) si muove in preda al panico cercando di non essere scoperta, fino al momento della rivelazione finale, che porta a un’esplosione letterale, rendendo il finale del sequel molto più spettacolare rispetto a quello di Knives Out.

Anche il modo in cui vengono disseminati indizi e misteri è più lineare in Glass Onion. Knives Out è costretto a tornare più volte sui propri passi per fornire allo spettatore tutti i pezzi del puzzle, cosa che nel sequel avviene meno spesso. In ogni caso, sia il finale di Knives Out sia quello di Glass Onion risultano conclusioni soddisfacenti, sia per i personaggi principali che per il pubblico.