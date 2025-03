Chi è Ava Ayala? Quello che sappiamo sulla sorella di Hector Ayala, citata in Daredevil: Rinascita

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER per Daredevil: Rinascita episodio 3

Daredevil: Rinascita episodio 3 anticipa un sostituto di Tigre Bianca nel MCU (forse più di uno). Come visto nel nuovo episodio della nuovissima serie MCU, Hector Ayala è stato processato per il presunto omicidio di un agente di polizia, e Matt Murdock rappresenta il vigilante nel tentativo di dimostrare la sua innocenza.

Gli eventi del processo sono anche accompagnati da alcune anticipazioni chiave per i futuri personaggi Marvel che, nei fumetti, finiscono per raccogliere l’eredità di Hector. Negli episodi di Daredevil: Rinascita finora, Matt Murdock per ora non torna a essere Daredevil dopo l’omicidio di Foggy Nelson, sebbene non abbia smesso di cercare di aiutare New York in altri modi. Ciò include la difesa di Hector Ayala alias Tigre Bianca.

Tuttavia, durante il processo di Hector vengono anticipati altri personaggi che nei fumetti indossano il mantello della Tigre Bianca, il che suggerisce che Ava Ayala potrebbe fare il suo debutto nel MCU prima o poi, dopo il tragico finale dell’episodio 3.

Daredevil: Rinascita ha fatto cenno alla sorella di Hector Ayala, Ava

Hector viveva con sua sorella (e la nipote)

La prima volta che Matt Murdock fa testimoniare Hector, chiede a Ayala cosa stesse facendo la notte in cui ha litigato con due poliziotti sotto copertura che stavano malmenando uno dei loro informatori confidenziali. Hector risponde che stava preparando un nuovo monolocale in cui lui e sua moglie si sarebbero trasferiti, dato che vivevano con sua sorella e sua nipote da un po’ di tempo. In quanto tale, il riferimento alla sorella di Hector è una questione importante, poiché Ava Ayala è stata la Tigre Bianca più nota negli ultimi anni.

Nei fumetti, la Tigre Bianca di Hector Ayala è stata arrestata in modo simile per un omicidio che non ha commesso. Nonostante fosse rappresentato da Matt Murdock, Hector è stato condannato anziché essere giudicato innocente dalla giuria, come si vede nel MCU. Di conseguenza, l’Hector dei fumetti è stato colpito e ucciso mentre cercava di sfuggire alla custodia, appena prima che venissero alla luce le prove che dimostravano la sua innocenza, rispecchiando l’MCU in cui la Tigre Bianca è stata colpita la notte in cui è stata assicurata la sua libertà alla fine dell’episodio 3 di Daredevil: Rinascita. Sebbene tragica, la morte di Hector ha visto una nuova Tigre Bianca ereditare il suo amuleto mistico e sembra che lo stesso potrebbe accadere anche per l’MCU.

La spiegazione della storia di Ava Ayala nei fumetti Marvel come Tigre Bianca

L’eredità dell’amuleto dalla seconda Tigre Bianca

Giunta ad ereditare l’amuleto mistico che portava i poteri e la forza di un antico dio tigre, Ava Ayala divenne una nuova Tigre Bianca nell’Universo Marvel. Inizialmente iscritta all’Accademia degli Avengers come una delle sue prime studentesse a tempo pieno, Ava si unì ai Potenti Vendicatori guidati da Luke Cage con un roster che includeva anche Spider-Man. Nel tempo, Ava divenne un’eroina impressionante a pieno titolo, anche se visse un periodo in cui il suo desiderio di vendetta su coloro che avevano ucciso i suoi genitori la vide posseduta dal dio tigre che diede ad Ayala i suoi poteri.

Oltre ai fumetti, Ava Ayala è meglio conosciuta per il suo ruolo di uno dei personaggi principali nella popolare serie animata Ultimate Spider-Man di Disney Channel. Nel cartone animato, la Tigre Bianca di Ava si è unita a Spider-Man, Iron Fist e Luke Cage e formano una squadra di adolescenti in età da scuola superiore che ricevevano l’addestramento dello SHIELD. Sempre in questa continuità, Hector Ayala era il padre di Ava che le ha passato il suo amuleto prima di essere ucciso da Kraven il Cacciatore.

Ava Ayala diventerà la Tigre Bianca nel MCU dopo la morte di Hector?

È certamente possibile

Ora che la Tigre Bianca originale è stata assassinata nel MCU, è certamente possibile che Ava Ayala sia stata citata nell’episodio 3 di Daredevil: Rinascita prima di un debutto ufficiale nel MCU in episodi o stagioni future. Non è difficile immaginarla assumere il ruolo del fratello per continuare la sua missione. Allo stesso modo, non sarebbe sorprendente se tentasse di usare l’amuleto e la maschera per vendicarsi di coloro che hanno ucciso suo fratello.

Sebbene non ci siano state notizie di una nuova Tigre Bianca o di un casting ufficiale per Ava Ayala, un cast popolare tra i fan è da tempo Jenna Ortega nel ruolo. Detto questo, un debutto di Ava Ayala con un grande casting avverrebbe probabilmente nella stagione 2 della serie o oltre, se mai accadrà. Allo stesso modo, solo perché Ava Ayala è probabilmente la Tigre Bianca più popolare/riconoscibile dei fumetti non significa che l’MCU debba andare direttamente da lei. Dopotutto, c’era un’altra Tigre Bianca tra Hector e Ava: Angela Del Toro.