I film di genere investigativo tratti da romanzi sono innumerevoli e il più delle volte sanno affascinare e convincere sia chi già conosce l’opera letteraria di partenza sia chi ne è totalmente ignaro. Con le loro storie dedicate a particolari casi da risolvere, questi intrigano e tengono viva l’attenzione fino all’ultima scena, offrendo enigmi e situazioni ai quali difficilmente si resta indifferenti. Film come Il silenzio degli innocenti, Assassinio sull’Orient Express, Il collezionista di ossa, Il rapporto Pelican, La ragazza nella nebbia o Millennium – Uomini che odiano le donne sono solo alcuni esempi. Un recente film simile è Chi è senza peccato – The Dry, diretto da Robert Connolly.

Questo è l’adattamento cinematografico del pluripremiato romanzo del 2016 Chi è senza peccato, scritto da Jane Harper. Il libro ha vinto numerosi premi internazionali e ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo. Si tratta inoltre del primo racconto dedicato alle indagini del detective Aaron Falk. Ad esso sono poi seguiti La forza della natura (2017) e L’uomo perduto (2018). Realizzato nel 2020, Chi è senza peccato – The Dry è stato uno dei film la cui distribuzione è stata ostacolata dalla pandemia di Covid-19 e in Italia è arrivato in sala solo nel novembre del 2021. Ciò non gli ha però impedito di riscuotere un buon successo.

Ora che è arrivato al cinema il suo sequel, il passaggio televisivo di Chi è senza colpa – The Dry è l’occasione giusta per recupare questo titolo, che tra grandi interpretazioni e un caso appassionante non mancherà di entusiasmare i fan del genere. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Chi è senza colpa – The Dry. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori, al suo finale e al suo sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Chi è senza peccato – The Dry

Protagonista del film è Aaron Falk, un detective di polizia, che dopo 20 anni fa ritorno nella sua città natale in occasione del funerale del suo vecchio amico d’infanzia Luke. Pare che l’uomo, prima di togliersi la vita, abbia anche ucciso la moglie e il figlio. Falk accetta con riluttanza d’indagare sul caso per capire se si tratta di qualcosa di più di questo e le ricerche porteranno alla luce una vecchia e profonda ferita che ha a che fare con la morte di una diciassette amica di Luke. Falk sospetta che ci sia un collegamento tra questi due crimini e mentre si batte per dimostrare l’innocenza del suo amico, sarà costretto ad affronta il pregiudizio e la rabbia dell’intera comunità.

Ad interpretare Aaron Falk vi è l’attore Eric Bana, noto per film come Hulk, Troy e Munich. Nel ruolo di Aaron da giovane vi è invece Joe Klocek. Ad interpretare Luke Hadler da adulto vi è Martin Dingle Wall, mentre la versione da giovane è interpretata da Sam Corlett. Altro personaggio importante è Gretchen, amante di Luke, interpretata da adulta da Genevieve O’Reilly e da giovane da Claude Scott-Mitchell. Completano il cast Keir O’Donnell nel ruolo del sergente Greg Raco, Bruce Spence in quelli di Gerry Hadler e John Polson come Scott Whitlam. Bebe Bettencourt è la diciassetten Eleanor “Ellie” Deacon, mentre William Zappa interpreta suo padre Mal Deacon.

Il finale del film e il suo sequel: Force of Nature – Oltre l’inganno

Aaron si trova dunque a cercare una soluzione a quel caso, per capire se davvero Luke sia l’artefice di quell’omicidio-suicidio. Indagando, scopre che i proiettili usati nel crimine erano Remington, mentre Luke possedeva un fucile Winchester e ciò lo porta a sospettare che non sia l’amico il responsabile. Continuando le ricerche, Aaron arriva a sospettare un coinvolgimento del preside Scott Whitlam, il quale ammette la sua dipendenza dal gioco d’azzardo, ruba soldi dalla scuola per pagare i suoi debiti e uccide la famiglia Hadler per coprire la sua frode. L’indagine è così chiusa e i genitori di Luke ringraziano Falk per aver dimostrato l’innocenza di Luke.

Un sequel basato sul libro di Harper del 2017, Force of Nature, è stato poi annunciato in produzione nel 2022, con il titolo Force of Nature – Oltre l’inganno, uscito nelle sale italiane il 14 marzo 2024. In questo, Eric Bana riprende il ruolo di Aaron Falk, trovandosi alle prese di un nuovo caso: cinque donne partecipano a un ritiro aziendale di escursionismo nel profondo delle catene montuose vittoriane. Una delle cinque è una informatrice e scompare. Insieme all’agente della polizia federale australiana Carmen Cooper (Jacqueline McKenzie), Falk intraprenderà delle ricerche nella speranza di trovarla viva e scoprire cosa è successo.

Il trailer di Chi è senza peccato – The Dry e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Chi è senza peccato – The Dry grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 15 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 3.