Chinatown: la spiegazione del finale del film di Roman Polanski

Il film Chinatown ha spiegato che a volte il mondo reale ha finali incredibilmente cupi che hanno ancora il potere di scioccare. Diretto da Roman Polanski e scritto da Robert Towne, Chinatown offre una visione unica dei romanzi gialli degli anni ’40, dando loro una svolta molto più cupa di quanto i film di quell’epoca consentissero tipicamente. Chinatown è stato riconosciuto per la sua grandezza e ha ricevuto una serie di riconoscimenti, tra cui 11 nomination agli Oscar, una per il miglior film, ed è stato inserito nella lista dei 100 migliori film dell’AFI sia nel 1998 che nel 2007.

Ambientato nel 1937, Chinatown segue le vicende del detective privato Jake Gittes (Jack Nicholson) mentre indaga su una serie di morti legate a traffici di acqua e terreni nella regione della valle di Los Angeles, allora non ancora incorporata. Chinatown è stato ispirato da una storia vera, anche se la trama principale e il finale cupo sono stati inventati per esigenze cinematografiche. Il film riesce egregiamente a concludere la trama con un finale tragico, ma non usa mezzi termini (e lascia alcune note ambigue). Chinatown è una tragedia nel profondo, e questo è uno dei motivi per cui ha avuto un enorme successo.

Cosa succede nel finale di Chinatown?

Risolvere il caso non porta pace a Jake Gittes

Il finale di Chinatown vede Jake Gittes ricostruire la rete di cospirazioni tessuta da Noah Cross (John Huston). Jake scopre che è stato Cross ad uccidere Hollis Mulwray (Darrell Zwerling) e che è anche responsabile della morte di Ida Sessions. Verso uno dei finali più scioccanti del cinema noir di tutti i tempi, Jake cerca di aiutare la moglie di Hollis, Evelyn Mulwray (Faye Dunaway), a fuggire in Messico con la figlia Kathrine (Belinda Palmer). Tuttavia, il suo piano viene sventato quando viene catturato da Cross, che gli rivela il suo piano e lo costringe a incontrare Evelyn a Chinatown.

Una volta nel quartiere di Chinatown a Los Angeles, Jake viene immediatamente arrestato dalla polizia locale, che è ovviamente in combutta con Cross, e il magnate immobiliare cerca di prendere il controllo di Katherine ed Evelyn per sistemare le ultime questioni in sospeso. In un impeto di disperazione, Evelyn spara a Cross al braccio e cerca di scappare con sua figlia, solo per essere immediatamente uccisa dagli agenti di polizia presenti sulla scena. Cross riesce quindi a scappare, ottenendo la custodia di Katherine dopo aver affermato di essere suo nonno, mentre Jake può solo guardare con orrore.

Cross ha ucciso Mulwray e Ida Sessions per metterli a tacere

Gli omicidi a Chinatown sono avvenuti per facilitare loschi affari aziendali

La morte di Hollis Mulwray è essenzialmente l’incidente scatenante di Chinatown e porta Jake Gittes su un sentiero oscuro che alla fine lo condurrà al finale. I legami di Mulwray con il Dipartimento dell’Acqua e dell’Energia di Los Angeles lo rendevano il perfetto socio in affari per Noah Cross, ma il loro disaccordo si rivela fatale. Con il rifiuto di Mulwray di costruire un’altra diga, Cross lo uccide per toglierlo di mezzo. Il matrimonio di Mulwray con la figlia di Cross, Evelyn, non aveva alcuna importanza per l’avido uomo d’affari, che ha approfittato dell’occasione per ottenere la custodia della figlia minore, Katherine.

In tipico stile noir, Ida Sessions viene assunta da Cross per fingersi Evelyn e screditare Mulwray. Il piano è quello di far passare Mulwray per un traditore, con l’obiettivo finale di far sembrare la sua morte un suicidio. Tuttavia, Ida diventa inutile a Cross quando rivela a Jake il suo piano della casa di riposo, quindi Cross la fa uccidere. Chinatown ha successo grazie alla brillante sceneggiatura e regia, ma il modo in cui Ida è venuta a conoscenza del piano della casa di riposo è un buco nella trama che non viene mai affrontato nel film.

Evelyn era la madre e la sorella di Katherine

Il colpo di scena incestuoso di Chinatown spiegato

Omicidi e intrighi sono comuni nei film noir, ma il colpo di scena più oscuro di Chinatown rappresenta l’atteggiamento cupo dei migliori film degli anni ’70. Katherine è un personaggio che esiste ai margini della storia, e Jake crede addirittura che sia tenuta in ostaggio da Evelyn prima di scoprire la terribile verità. Evelyn cambia la sua versione dei fatti, passando dall’affermare che Katherine è sua sorella al dire che Katherine è in realtà sua figlia.

Cosa significa l’ultima battuta di Chinatown?

Dopo aver assistito all’omicidio a sangue freddo di Evelyn e aver visto Katherine portata via da Cross, a Jake viene detto di “dimenticare… è Chinatown”, al che lui può solo sbattere le palpebre inorridito. Una delle migliori scene finali della storia del cinema, la sua citazione iconica spiega anche il finale del film. In precedenza, Jake dice che quando lavorava per il procuratore distrettuale a Chinatown, gli era stato detto di fare “il meno possibile”, sottintendendo che gli era stato consigliato di chiudere un occhio per evitare guai. Jake si rende conto che la sua visione lassista della corruzione porta alla presa di potere di Cross e alle morti nel film.

Ambientando Chinatown negli anni ’30, la storia è diventata un commento sulle somiglianze politiche tra quel decennio e gli anni ’70, quando è stato distribuito, oltre a rendere omaggio alle grandi storie di investigatori privati del passato. Chinatown è il quartiere in cui vive il maggiordomo di Evelyn, che pensava che l’anonimato del quartiere l’avrebbe protetta, ma in realtà era il luogo perfetto per Cross per mettere in atto il suo violento piano. “È Chinatown” è figurativo e letterale, poiché nessuno presterebbe attenzione alla brutalità della polizia in un quartiere pieno di persone non bianche.

Il vero significato del finale di Chinatown

Il finale di Chinatown non è particolarmente confuso, ma la sua schiettezza è di per sé una dichiarazione artistica. Il film è rappresentativo dell’atmosfera degli anni ’70 ed era simile ai suoi contemporanei nel lasciare al pubblico una visione negativa del mondo. I film noir erano sempre stati cupi e malinconici, ma Chinatown ha portato questi principi a nuovi livelli, pur rimanendo simbolico.

In linea con la tradizione del movimento della New Wave americana, il finale cupo di Chinatown è un’ampia dichiarazione sulla futilità della lotta contro le istituzioni corrotte e rifletteva il panorama politico degli anni ’70. Nonostante fosse ambientato negli anni ’30, il finale di Chinatown riguardava questioni moderne.

Come è stato accolto il finale del film Chinatown

Chinatown rimane uno dei film più apprezzati di tutti i tempi. Su Rotten Tomatoes, ha ottenuto un punteggio del 98% da parte della critica e del 93% da parte del pubblico. Un recensore del pubblico lo ha visto solo di recente e ritiene che sia ancora attuale, scrivendo: “È una trama contorta, ma in modo ricco, non confuso, piuttosto intricata e intrecciata…

È una storia tragica, a volte può risultare un po’ lenta, ma non c’è dubbio che sia un film che ogni appassionato di cinema dovrebbe vedere.”

Tuttavia, non tutti gli spettatori hanno apprezzato il finale scioccante e il modo in cui il film si conclude dopo la rivelazione. Un utente di Reddit ha espresso la sua opinione sul film, affermando che non è possibile cambiare il sistema e definendolo pericoloso. Ha scritto: “A volte un finale triste è giustificato, ma a volte mi capita di vedere un film il cui messaggio sottinteso sembra essere ”Non puoi migliorare le cose, quindi non preoccuparti di provarci“. Sono quei film che mi danno davvero fastidio.”

Tuttavia, un altro utente di Reddit ha risposto spiegando come il finale di Chinatown fosse il finale perfetto per un film noir: “Personalmente, non interpreto il finale di Chinatown come un invito a non provarci. È più un avvertimento sul fatto che non dovremmo lasciare che la corruzione arrivi al punto in cui è arrivata. Mi sembra che se si vende sempre una “positività tossica”, si dia al pubblico una serie di strumenti inadeguati per combattere la corruzione sistemica. Per combatterla, bisogna prima affrontare il realismo. Inoltre, in molte situazioni è necessario più di un uomo per cambiare le cose.“