Chinatown: la vera storia che ha ispirato il film

Il film del 1974 con Jack Nicholson Chinatown è uno dei grandi neo-noir sbiaditi dal sole, ma vi siete mai chiesti cosa abbia ispirato questo classico degli anni Settanta? Il cupo e brutale Chinatown di Roman Polanski è famoso per il suo finale tetro e senza speranza. Il film è uscito insieme ad altri classici neo-noir come Il lungo addio e Night Moves, ma anche tra questi titoli illustri, l’interpretazione di Jack Nicholson nel ruolo dell’investigatore privato Jake Gittes spicca come un pezzo unico e crudele della storia del cinema poliziesco.

Come molti successi degli anni Settanta, la trama di Chinatown è una storia contorta e, in definitiva, profondamente cinica di tradimenti e inganni tra autorità corrotte, politici squallidi e padroni aziendali senza scrupoli. Nonostante si concentri su un argomento potenzialmente noioso come i diritti sull’acqua, la sceneggiatura impeccabile di Chinatown garantisce che il film sia un mistero sempre coinvolgente e intenso, che ha influenzato tutto, da Blade Runner di Ridley Scott al sottovalutato Inherent Vice di Paul Thomas Anderson. Ma la trama tragica e complessa del film ha un’origine sorprendente nella vita reale.

La trama misteriosa e contorta del film deve molto ai classici noir come Il grande sonno e Il falcone maltese, il che non dovrebbe sorprendere gli appassionati di cinema, dato che il regista di quest’ultimo, John Huston, interpreta Noah Cross, il riprovevole antagonista di Chinatown. La cospirazione del film segue alcuni uomini d’affari senza scrupoli che corrompono i politici per rubare l’approvvigionamento idrico di una piccola città, al fine di fornire alla città di Los Angeles un accesso più economico a maggiori risorse. E a differenza di molti altri film che lo pretendono, la storia di questo film noir acclamato dalla critica è quasi interamente vera. La trama nella vita reale era una storia di intrighi e inganni degna del film che ha ispirato, anche se fortunatamente nella realtà delle “guerre dell’acqua” unilaterali della California c’è meno incesto.

Semmai, Chinatown ha minimizzato la portata della corruzione coinvolta nelle guerre dell’acqua, con la cospirazione nella vita reale che coinvolgeva tutti, dai filantropi locali fino al presidente stesso. L’indimenticabile e malvagio ideatore della cospirazione del film, Noah Cross, è basato su una combinazione (per evitare possibili contenziosi) di personaggi reali come Frederick Eaton e l’ingegnere civile William Mullholland.

Sì, proprio quel Mulholland. Il personaggio di Los Angeles così famoso che l’iconica Mulholland Drive è stata chiamata in suo onore (per non parlare del misterioso e sconvolgente film di David Lynch Mulholland Drive). Eaton e Mulholland hanno ideato un piano per costruire un acquedotto che deviasse l’approvvigionamento idrico della vicina Owens Valley verso Los Angeles.

Quindi sicuramente la valle era una distesa di terra disabitata e inutilizzata, giusto? In realtà, la Owens Valley era piena di agricoltori locali furiosi che avevano bisogno di quell’acqua per i loro raccolti (oltre che, beh, per la sopravvivenza di base). Ma Eaton e Mulholland misero in atto numerose manovre non proprio legali per assicurarsi i diritti sull’acqua, tra cui esagerare la carenza idrica di Los Angeles per ottenere il sostegno dell’opinione pubblica, acquistare i terreni necessari per l’acquedotto come privati cittadini e rivenderli alla città con un profitto, e persino incontrare di persona l’allora presidente Theodore Roosevelt per assicurarsi il suo sostegno alla loro impresa (nel migliore dei casi immorale, probabilmente illegale). Quindi forse non sorprende che film noir successivi come Blade Runner abbiano immaginato la Los Angeles del 2019 come una landa desolata e piovosa, dopo tutti i danni che i funzionari della città hanno causato all’ecosistema della zona per il proprio profitto personale.