Cloverfield 2: conferma, trama e tutto quello che sappiamo

Cloverfield 2 è il sequel di Cloverfield del 2008 e, a differenza di 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox, sarà il diretto seguito del film originale nella stessa linea temporale. Diretto da Matt Reeves e prodotto da J.J. Abrams, Cloverfield ha ridefinito il genere del found footage nel 2008, quando il film di fantascienza ha dimostrato che gli alieni delle dimensioni di Kaiju sono perfetti per questo mezzo. In seguito sono arrivati due sequel che hanno completato la trilogia Cloverfield: 10 Cloverfield Lane del 2016 e The Cloverfield Paradox del 2018, anche se non erano direttamente collegati all’originale.

Cloverfield 2 è stato annunciato dalla Paramount come il primo vero sequel del film originale Cloverfield, e l’attesa è già alta. Il quarto film della serie Cloverfield è stato confermato nel 2018 e, sebbene lo sviluppo sia stato lento, è ancora in corso e l’uscita di Cloverfield 2 sembra finalmente a portata di mano. L’ultimo film di Cloverfield è particolarmente atteso perché è la prima volta che la serie torna alla timeline del film originale dal 2008.

Ultime notizie su Cloverfield 2

Un aggiornamento interessante da un potenziale regista

Sebbene non si sappia quasi nulla sul sequel in arrivo, l’ultimo aggiornamento è un intrigante teaser di Cloverfield 2 da parte di un potenziale regista. Si vocifera che Babak Anvari sarà alla regia del sequel, ed è apparso al SXSW 2025 per promuovere il film Hallow Road.

Durante il festival, Anvari ha parlato con ScreenRant del suo coinvolgimento in Cloverfield 2, dando una risposta scherzosamente evasiva. “Se te lo dicessi, potrei essere [ucciso] dai cecchini”, ha scherzato, prima di aggiungere “purtroppo non posso divulgare nulla”. Questo livello di segretezza è interessante e se Anvari non fosse coinvolto probabilmente lo avrebbe detto.

Leggi qui il commento completo di Anvari:

Se ve lo dicessi, potrei essere [ucciso] dai cecchini. Sono tutti lì. Quindi, purtroppo, non posso divulgare nulla. [Qual è il mio rapporto con Cloverfield?] Ho adorato il primo film. L’ho visto due volte al cinema ed era fantastico. Adoro la tensione, quindi è un film molto stressante da guardare, e questo mi piace molto.

Cloverfield 2 è confermato

Il vero sequel di Cloverfield è in arrivo

Cloverfield 2 è stato annunciato dalla Paramount nel 2018 ed è stato confermato come vero sequel del film del 2008 Cloverfield. Sebbene l’originale sia stato seguito da 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox a formare la trilogia Cloverfield, i collegamenti tra i film sono vaghi. Cloverfield 2 sarà il sequel diretto dell’originale Cloverfield, anche se non sarà un altro film found footage. Nel 2021 è stato annunciato che Joe Barton ha scritto la sceneggiatura e Babak Anvari dirigerà Cloverfield 2, con Matt Reeves e J.J. Abrams come produttori.

The Cloverfield Paradox ha debuttato il 4 febbraio 2018.

Dettagli sul cast di Cloverfield 2

Il cast di Cloverfield 2 è ancora sconosciuto ed è improbabile che includa membri del cast del film del 2008, poiché è implicito che nessuno di loro sia riuscito a fuggire da New York quando è arrivato il mostro Cloverfield. Tuttavia, dato che il franchise fa uso di universi alternativi e linee temporali diverse, è possibile che alcuni membri del cast di 10 Cloverfield Lane o The Cloverfield Paradox potrebbero apparire nei panni dei loro personaggi che esistono nel mondo dell’originale del 2008.

Ciò significa che Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim vs. The World) o John Goodman (The Righteous Gemstones) potrebbero apparire in Cloverfield 2 nei panni di Michelle o Howard. Inoltre, potrebbero essere presenti una versione alternativa di Shmidt o Ava, interpretati da Daniel Brühl (Captain America: The Winter Soldier) e Gugu Mbatha-Raw (Surface), per collegare Cloverfield 2 a The Cloverfield Paradox e al franchise più ampio.

Dettagli sulla trama di Cloverfield 2

La Paramount non ha ancora rivelato alcun dettaglio specifico sulla trama di Cloverfield 2. Tuttavia, il produttore di Cloverfield 2 e regista dell’originale, Matt Reeves, ha fornito alcuni potenziali indizi sulla trama. Reeves ha accennato al fatto che la trama del prossimo film di Cloverfield potrebbe coinvolgere un virus. Non è stato ancora reso ufficiale nulla, ma oltre a questo Cloverfield 2 sarà ambientato dopo gli eventi di Cloverfield, nella stessa linea temporale del film del 2008, e non in una realtà o linea temporale diversa come 10 Cloverfield Lane o The Cloverfield Paradox.

Non è chiaro come questo altererà il suddetto paradosso visto nel film del 2018, dato che l’esperimento energetico ha essenzialmente alterato l’idea di tempo e spazio lineari. Quella comoda struttura per spiegare la trilogia di film disparati di Cloverfield non deve necessariamente influenzare la trama di Cloverfield 2, soprattutto perché le conseguenze degli eventi del primo film lascerebbero sicuramente spazio a ulteriori sviluppi narrativi.