The Cloverfield Paradox, la spiegazione del finale

The Cloverfield Paradox, il terzo film della serie Cloverfield, ha già suscitato grande scalpore grazie alla sua improvvisa uscita su Netflix, ma continuerà a far discutere grazie al suo finale scioccante.

Il film, originariamente intitolato God Particle, era da tempo nel mirino dei fan di Cloverfield, con la data di uscita costantemente posticipata. Tutto ciò che si sapeva del film di Julius Onah era il cast – Daniel Brühl, David Oyelowo, Elizabeth Debicki, Gugu Mbatha-Raw – e la trama di base – un esperimento energetico lascia una stazione spaziale alla deriva lontano dalla Terra. Il film finito, Cloverfield Paradox, va ben oltre, esplorando dimensioni alternative, la guerra moderna, una crisi energetica e, naturalmente, le origini del mostro del primo Cloverfield del 2008.

C’è molto da dire sul film e, data la natura del franchise, molte domande rimangono senza risposta. Ora che avete visto il film, scoprite tutti i suoi segreti con la nostra spiegazione del finale.

La spiegazione delle dimensioni alternative di Cloverfield Paradox

La trama principale di The Cloverfield Paradox riguarda l’equipaggio della stazione Cloverfield che viene trasportato in una dimensione alternativa. All’inizio credono che la Terra sia scomparsa, ma man mano che le cose diventano sempre più strane, si rendono conto che sono loro ad essersi spostati, in più di un senso.

The Cloverfield Paradox aderisce alla teoria del multiverso, secondo cui esiste un numero infinito di universi paralleli, ciascuno leggermente diverso dal nostro, ma si concentra solo su due di essi che entrano in collisione. Nel nostro mondo (A), la stazione Cloverfield conduce un esperimento e viene trasportata in un’altra dimensione (B), dove la stazione viene distrutta dal sabotaggio di Schmidt (Daniel Brühl), parte di un più ampio piano che porta la Terra B a una guerra totale. Ci sono altre differenze minori, la più evidente delle quali è l’assenza di Tam (Zhang Ziyi) e Ava (Gugu Mbatha-Raw) dalla missione dell’universo B, quest’ultima perché i suoi figli sono ancora vivi (un punto chiave della trama su cui torneremo). Le cose però non sono così semplici come un semplice trasporto uno a uno. Vari elementi della nuova dimensione si riversano nella stazione dell’Universo A – gli ordini segreti di Schmidt dalla sua Germania natale, il braccio mozzato di Mundy (Chris O’Dowd), i messaggi di Ava alla nave – rivelando lentamente che la nuova dimensione potrebbe stare infettando la casa degli astronauti.

Questo è il Cloverfield Paradox stesso, delineato dal professor Mark Stambler in un’intervista vista nella stazione prima dell’esperimento. Parte della sua teoria coincide con le preoccupazioni del mondo reale riguardo al Large Hadron Collider del Cern (che sta cercando di ricreare la particella di Higgs-Boson), suggerendo che la creazione della nuova energia creerà una frattura nel tessuto dello spazio-tempo. Le sue vere paure, tuttavia, sono puramente fantascientifiche: che dimensioni alternative entrino in collisione con la nostra, riversando ogni sorta di orrori mostruosi sul nostro mondo. Questo accade durante tutto il film sulla stazione Cloverfield, ma anche in senso più apocalittico sulla Terra, invisibile per gran parte del film fino all’ultima scena. Tuttavia, prima di addentrarci in questo argomento, dobbiamo capire di cosa tratta realmente The Cloverfield Paradox.

The Cloverfield Paradox è una decostruzione dei bisogni dei molti

Fin dalla prima scena, in cui Ava e Michael (Roger Davies) discutono della sua partecipazione a una missione spaziale di durata indefinita, The Cloverfield Paradox chiarisce abbondantemente che il tema centrale sarà quello di fare la cosa giusta a scapito della propria vita personale. I bisogni dei molti superano davvero quelli dei pochi?

Questo è particolarmente evidente nell’arco narrativo di Ava. Lei decide di mettere in secondo piano la sua relazione per partecipare alla missione Cloverfield, una scelta che, come scopriremo in seguito, ha fatto solo nell’universo A in reazione alla morte dei suoi figli (morti in un incendio causato dal suo furto di energia); nell’universo B, invece, è rimasta sulla Terra.

Qui abbiamo due Ava, ognuna delle quali prende decisioni diametralmente opposte che influenzano il futuro dell’umanità basandosi esclusivamente sulla propria vita familiare. C’è autonomia nella decisione, ma è influenzata da una tragedia più grande (o dalla sua assenza).

Insieme, le Ava chiariscono immediatamente che The Cloverfield Paradox non sostiene ciecamente il sacrificio estremo; entrambe fanno del bene a modo loro. Il film presenta l’idea di equilibrio e scelta attenta, con la consapevolezza che il mondo è imprevedibile (ovviamente mostrato con i crescenti problemi della stazione spaziale e la morte orribile dei suoi membri dell’equipaggio, ma anche nella scena finale in cui il ritorno sulla Terra di Ava e Schmidt è accompagnato dal più mostruoso degli avvertimenti).

All’interno di questa esplorazione c’è il potere travolgente della lealtà e del pregiudizio. Schmidt B ha scelto di sabotare i test di Shepard per patriottismo, sperando che un ritardo nell’energia rigenerabile avrebbe aiutato la sua Germania natale a battere la Russia, e Mina B diventa la cattiva del film esclusivamente per il suo desiderio di salvare la sua dimensione; ucciderà tre persone per salvarne otto miliardi, ma così facendo rischia di condannare un’altra Terra. In tutti i casi di “bisogni della maggioranza” c’è un senso diffuso di voler fare la cosa giusta, ma una contro-chiarificazione che “la cosa giusta” è un concetto molto vago e auto-definito che deriva dall’esperienza personale (nel bene o nel male).

La crisi energetica

In primo piano in The Cloverfield Paradox c’è una crisi energetica; il film si apre con notizie che descrivono una carenza e assistiamo a parte di un blackout a catena, e ogni passo lungo il percorso è compiuto sapendo che il test di Shepard definirà il futuro dell’umanità. La Terra (in entrambe le dimensioni) è sull’orlo del baratro e, come si vede dalla dimensione B, potrebbe facilmente scoppiare una guerra vecchio stile. L’attenzione è esplicitamente rivolta alla Germania e alla Russia come Stati in guerra e al concetto di “boots on the ground” (truppe sul campo). Il film evoca uno scenario geopolitico e militare che ricorda più l’inizio del XX secolo che il XXI, con solo un accenno all’attacco nucleare, suggerendo che senza energia il nostro mondo lentamente si disgrega.

Questo si sviluppa parallelamente al tema principale dell’altruismo, anche se non ha molti collegamenti diretti con la storia. Detto questo, ha una maggiore importanza per il franchise. Cloverfield è sempre stata una serie dominata dai mali delle grandi aziende e dai pericoli dell’energia capitalista in particolare; in origine si credeva che il mostro fosse stato risvegliato dal suo sonno oceanico dalle trivellazioni petrolifere della Targruato, un’azienda giapponese di cui era dipendente Howard Stambler (nessuna parentela con Mark) di 10 Cloverfield Lane. Nei tre film, Cloverfield ha presentato un caso contro le grandi compagnie petrolifere, ma con Paradox sembra suggerire che questo fenomeno è così radicato nella nostra cultura moderna che non c’è modo di sfuggirgli.

Il mostro di Cloverfield

La sorpresa più grande di The Cloverfield Paradox è riservata per il finale. Proprio mentre Ava e Schmidt tornano a casa dalla stazione di Cloverfield, scopriamo che sulla Terra sta accadendo qualcosa di ancora più terrificante: un’invasione di mostri. Mentre la loro capsula di salvataggio attraversa le nuvole, un gigantesco mostro di Cloverfield irrompe dal cielo e lancia un urlo profondo e assordante.

Evidentemente, le previsioni di Mark Stambler si sono rivelate più accurate di quanto chiunque osasse immaginare, con mostri provenienti da altre dimensioni che imperversano su tutto il pianeta. Questo viene anticipato durante tutto il film con la trama secondaria di Michael, che scopre lentamente la minaccia e salva una bambina mentre cerca di avvisare i suoi genitori e Ava.

A una prima visione, si tratta solo di un complimento al contrario (una dimensione alternativa, se volete) dell’arco narrativo di Ava, con suo marito che ottiene anch’egli una catarsi attraverso l’orrore, ma a posteriori è pieno di ripetuti indizi che qualcosa di orribile è accaduto sulla Terra. La vera portata è nascosta come parte del colpo di scena finale, ma è lecito supporre che si tratti di una catastrofe globale. Questo è Cloverfield Monster Planet.

Una nota molto importante da fare sui mostri è che quello mostrato alla fine è notevolmente più grande di quello che abbiamo visto nell’originale Cloverfield; quello era alto circa 75 metri, con braccia lunghe che gli permettevano di raggiungere l’altezza di un grattacielo. Questo nuovo mostro lo sovrasta di gran lunga, raggiungendo le nuvole. Da tempo si ipotizzava, sia dai commenti dei registi che dal manga collegato, che il mostro di Cloverfield fosse solo un cucciolo, e quest’ultima scena sembrerebbe confermarlo.

L’origine del mostro originale di Cloverfield spiegata

Ma mentre il mondo nel prossimo futuro (l’ARG colloca gli eventi di The Cloverfield Paradox nel 2028, che sembra coincidere con la tecnologia) è ora devastato dai mostri, ciò non spiega da solo la presenza del piccolo a New York City nel 2008, oltre vent’anni prima.

La spiegazione arriva di sfuggita da Stambler, la cui teoria sugli effetti di contaminazione dimensionale riguarda lo spazio e il tempo. Egli sospetta che qualsiasi scissione porterebbe alla creazione di fratture nel passato e nel futuro, oltre che nel punto di connessione del presente. Pertanto, mentre l’impatto peggiore sembra essere nel 2028, alieni e altri mostri sono apparsi lungo tutta la linea temporale. L’incidente di New York è stato un caso isolato.

Ciò che è apprezzabile di questa rivelazione è che, pur fornendo un contesto più ampio per il mostro di Cloverfield, non elimina completamente il mistero. Stambler delinea alcune delle ipotesi più popolari sull’origine del mostro – extraterrestre, sub-oceanica – e il film non cerca mai di andare oltre nel chiarire, assicurando che il fascino della confusione che rende così duraturo il found footage movie di Matt Reeves rimanga intatto. Si suggerisce inoltre che gli alieni di 10 Cloverfield Lane siano arrivati con un metodo simile e che le forze soprannaturali con cui lavorano i nazisti in Overlord – recentemente confermato essere Cloverfield 4 – siano simili viaggiatori interdimensionali, anche se non vengono forniti dettagli specifici al riguardo.

The Cloverfield Paradox ha completamente ridefinito il franchise, estendendo l’approccio di marketing a sorpresa della serie all’uscita effettiva del film, ma fornendo anche un contesto fantascientifico alle avventure scollegate tra loro. Cloverfield non è, come si pensava dopo 10 Cloverfield Lane, una serie antologica simile a The Twilight Zone, ma una serie di storie autonome ambientate in dimensioni alternative che insieme raccontano una storia astratta dell’umanità minacciata in un multiverso. Chissà dove andrà a finire.