Terminator Genisys: la spiegazione del finale del film

Sebbene negli ultimi anni abbia riscosso un successo alterno, la serie Terminator rimane una delle più popolari nel genere fantascientifico. Il film originale di James Cameron, Terminator, è uscito nel 1984 e sette anni dopo è stato realizzato il sequel Terminator 2: Il giorno del giudizio. Nel corso degli anni, la serie si è ampliata con numerosi fumetti, serie televisive e ulteriori sequel. Una delle uscite più recenti è Terminator Genisys (qui la recensione), un film del 2015 che vede Arnold Schwarzenegger riprendere il ruolo del T-800 al fianco di Emilia Clarke e Jason Clarke.

Come i suoi predecessori, Terminator Genisys presenta una trama incentrata sul viaggio nel tempo. Un sistema di intelligenza artificiale del futuro noto come Skynet lavora per impedire alla famiglia Connor di compiere il proprio destino e distruggerla nel futuro, mentre Sarah Connor e Kyle Reese devono difendersi dagli assassini robotici. Considerando tutto ciò, non sorprende che il finale possa essere un po’ confuso, soprattutto quando il film introduce nuove linee temporali e funge da soft reboot del franchise. Con così tanti avvenimenti nel film, approfondiamo i momenti finali di Terminator Genisys e il vero significato del finale.

Cosa bisogna ricordare della trama di Terminator Genisys

Terminator Genisys funge dunque da reboot della serie Terminator, ignorando la maggior parte degli eventi dei vari sequel e raccontando invece una nuova versione della storia del primo film. Tuttavia, segue in gran parte la stessa formula di base in termini di trama incentrata sul viaggio nel tempo e lo stesso gruppo di personaggi. Questo include un Terminator T-800 interpretato da Arnold Schwarzenegger, una versione di Sarah Connor interpretata da Emilia Clarke, John Connor interpretato da Jason Clarke e Kyle Reese interpretato da Jai Courtney.

Le prime parti del film si svolgono come un prologo del film originale. John Connor e Kyle Reese vengono mostrati mentre sferrano un assalto finale a Skynet nell’anno 2029, con la Resistenza umana sull’orlo della vittoria. In un ultimo disperato tentativo di evitare la distruzione, Skynet invia un Terminator per uccidere Sarah Connor, spingendo John a inviare anche Kyle indietro nel tempo per proteggere sua madre. John viene poi apparentemente ucciso da un soldato della resistenza sconosciuto mentre Kyle torna indietro nel tempo fino al 1984.

L’attacco a John causa però un paradosso, creando una linea temporale alternativa in cui Sarah Connor è una combattente addestrata che è stata cresciuta da un altro Terminator T-800 affettuosamente conosciuto come Pops. Dopo essere arrivato nel 1984, Kyle trova rapidamente Sarah e, con l’aiuto di Pops, elabora un piano per viaggiare nel tempo fino al 2017 e fermare Skynet proprio mentre sta per lanciare il suo attacco contro l’umanità.

Cosa succede alla fine di Terminator Genisys

Il finale di Terminator Genisys inizia con la rivelazione che l’attacco a John da parte di un soldato della resistenza è stato orchestrato da Skynet. L’intelligenza artificiale, che opera in forma fisica, trasforma John in un nuovo tipo di Terminator manipolando il suo corpo a livello cellulare. Skynet rimanda quindi John indietro nel tempo per opporsi a Sarah e Kyle e garantire che Skynet venga comunque creata. Fortunatamente, Pops riesce a distrarre John abbastanza a lungo da permettere al trio di fuggire e rifugiarsi in un luogo sicuro dove pianificare un attacco al quartier generale di Genisys.

Infiltrandosi nel complesso Cyberdyne dove si trova il mainframe di Genisys, Sarah, Kyle e Pops riescono a piazzare delle bombe per distruggere l’edificio. Mentre sono inseguiti da John, i tre protagonisti riescono infine a distruggere Genisys prima che venga lanciato, impedendo apparentemente la creazione di Skynet. Durante lo scontro, Pops combatte John un’ultima volta e la lotta costa la vita a entrambi, anche se Pops viene rapidamente resuscitato, grazie al fatto che il suo corpo è atterrato su una lega mimetica polimerica nelle vicinanze.

Con Skynet che non rappresenta più una minaccia, il gruppo parte insieme e incontra una versione giovane di Kyle che vive nella sua casa d’infanzia. Qui, Kyle gli racconta cosa è successo e spiega come la versione bambina di se stesso dovrà avvertire il Kyle del futuro dei pericoli di Genisys. Per molti spettatori, la parte più confusa di Terminator Genisys è proprio il motivo per cui Kyle deve trovare il sé stesso più giovane per avvertirlo che Genisys diventerà Skynet. La spiegazione di questo risiede nelle origini del film, proprio all’inizio, quando Kyle si offre volontario per essere mandato indietro nel tempo.

Assistere all’attacco di Skynet a John nel 2029 provoca un paradosso temporale e porta alla creazione di una nuova linea temporale. Questo è il motivo per cui Kyle sembra vivere nuovi ricordi d’infanzia di cui prima non era a conoscenza, poiché questi ricordi provengono da una versione diversa di se stesso più giovane rispetto alla sua realtà originale. Sarah e Pops avevano inizialmente pianificato di viaggiare fino al 1997, poiché questo è il momento in cui Skynet avrebbe dovuto lanciare il suo devastante attacco contro l’umanità. Tuttavia, Kyle si rende conto che la linea temporale è stata alterata a causa del paradosso e capisce che anche la futura creazione di Skynet è stata probabilmente modificata.

Fortunatamente, i ricordi che ha vissuto durante il viaggio indietro nel tempo dal 2029 lo hanno avvertito di questa alterazione ed è in grado di convincere Sarah e Pops che dovrebbero invece puntare al 2017. Alla fine del film, Kyle deve visitare il suo io più giovane e fornirgli le informazioni necessarie per chiudere il loop temporale e assicurarsi che abbia senso logico. Altrimenti, la versione bambina di Kyle non sarebbe in grado di avvertire il Kyle più grande dei cambiamenti nella linea temporale che hanno ritardato di due decenni la creazione di Skynet.

Il film cambia il modo di pensare alle linee temporali in Terminator

Prima di Terminator Genisys, sembrava che la linea temporale della serie funzionasse come una sorta di loop temporale chiuso. Skynet inviava i Terminator indietro nel tempo per attaccare i Connor, mentre la Resistenza umana rispondeva a sua volta per proteggerli con i propri agenti. Gli eventi dei sequel erano una conseguenza diretta di ciò che era accaduto in precedenza, con Skynet e gli umani del futuro apparentemente intrappolati in una battaglia costante, poiché entrambi utilizzavano il viaggio nel tempo per raggiungere i propri obiettivi. Terminator Genisys cambia le cose creando una linea temporale alternativa.

Gli eventi sono cambiati in modo piuttosto drastico in questa nuova realtà, con il Giorno del Giudizio che ora ha luogo 20 anni dopo rispetto alla linea temporale originale, mentre la creazione di Skynet ora proviene dal sistema operativo noto come Genisys. Non è chiaro cosa abbia causato esattamente questa realtà alternativa, ma è ovvio che ha qualcosa a che fare con il fatto che John Connor è stato attaccato e trasformato con la forza in un Terminator ibrido umano-cyborg e che un modello T-800 diverso è stato inviato nel 1973 per proteggere Sarah Connor. Il risultato finale è che gli spettatori possono ora considerare ogni film della serie Terminator come una linea temporale separata ambientata in una realtà alternativa, piuttosto che come qualcosa che si svolge necessariamente nella stessa continuità.

Chi ha mandato Pops indietro nel tempo in Terminator Genisys?

Il primo film stabilisce che Sarah Connor è una giovane studentessa universitaria e cameriera, ignara della sua importanza per il futuro dell’umanità. L’unico motivo per cui riesce a sopravvivere all’attacco del Terminator T-800 originale quando arriva nel 1984 è grazie all’intervento di Kyle Reese. Naturalmente, in seguito sviluppa le sue capacità in modo da poter addestrare suo figlio John a diventare un leader efficace per l’umanità dopo l’attacco di Skynet. Ma questo accade solo dopo che incontra Reese e comprende i pericoli rappresentati dai vari Terminator.

In Terminator Genisys, Sarah ha vissuto una vita molto diversa. I suoi genitori sono stati uccisi quando lei aveva solo nove anni da un T-1000, ma lei è stata salvata e successivamente cresciuta da un T-800 riprogrammato. Questo modello di Terminator addestra Sarah in modo che lei sia una combattente capace quando Kyle arriva nel 1984. Tuttavia, non viene mai spiegato esplicitamente chi abbia mandato questo T-800 indietro nel tempo per proteggere Sarah.

Una risposta ovvia è che il Terminator riprogrammato sia stato inviato da John, Kyle o qualche altro membro della Resistenza umana nel futuro per proteggerla dai tentativi di assassinio di Skynet. Alcuni fan, tuttavia, hanno ipotizzato che Skynet stessa possa essere stata responsabile nel tentativo di rompere un ciclo perpetuo che la vedeva sempre distrutta dall’umanità. Senza un sequel diretto di “Terminator Genisys”, è impossibile sapere quale sia la vera risposta.

Una scena a metà dei titoli di coda fornisce ulteriori informazioni

Le scene a metà dei titoli di coda sono diventate comuni nei film d’azione moderni, e Terminator Genisys non ha fatto eccezione. Il finale del film vede Genisys apparentemente distrutto dall’esplosione provocata da Sarah, Kyle e Pops. Ma la scena a metà dei titoli di coda getta nuova luce sugli eventi alla conclusione della storia. Nonostante duri solo pochi secondi, il breve video offre un’importante rivelazione su Genisys. Con la telecamera che inquadra il complesso distrutto, si scopre che Genisys è in realtà sopravvissuto.

Questo non solo apriva la possibilità di ulteriori sequel che esplorano Genisys come origine di Skynet, ma confermava anche qualcosa che i fan sospettavano da tempo: il Giorno del Giudizio è inevitabile e non può essere completamente fermato. Non importa cosa facciano Sarah, John, Kyle o chiunque altro, l’ascesa delle macchine è predestinata e avverrà sempre. In qualche forma, Skynet sorgerà, anche se ciò richiederà una nuova origine, come nel caso del sistema operativo Genisys. Nella migliore delle ipotesi, il processo può essere ritardato e bloccato, ma a un certo punto Skynet inizierà comunque una guerra con gli umani.

Il film esplora cosa significa essere umani

I primi Terminator della serie sono descritti come poco più che killer spietati privi di emozioni umane. Nel sequel del 1991, un modello T-800 inviato indietro nel tempo dalla resistenza per proteggere John Connor dimostra che è possibile per le macchine essere amichevoli con gli umani. Obbedisce ai comandi di John e impara lentamente a comportarsi in modo più umano, grazie alle istruzioni di Sarah. Tuttavia, anche questo Terminator non mostra realmente emozioni né possiede vere e proprie qualità umane.

Tutto cambia con Terminator Genisys. Il modello T-800 inviato nel 1973 per proteggere Sarah è affettuosamente soprannominato Pops e mostra più emozioni e comportamenti umani rispetto a qualsiasi altra macchina vista in precedenza nella serie. È protettivo nei confronti di Sarah, che cresce dall’età di nove anni e per la quale funge da padre. I due formano un legame stretto in questo periodo e senza dubbio si prendono cura l’uno dell’altra.

Pops conserva persino i disegni fatti da Sarah quando è separato da lei e Kyle per diversi decenni e si riferisce a lei come “la sua Sarah”. Si tratta di un livello di emozione che induce gli spettatori a chiedersi se queste macchine abbiano la capacità di essere considerate persone reali. Dopotutto, Sarah considera Pops come parte della sua famiglia e, agli occhi di chiunque altro, Pops sembrerebbe un parente stretto che la ama profondamente. Anche Genisys assume poi qualità umane, creando una versione fisica di se stesso.

Cosa la fine di Terminator Genisys significa per il franchise

Terminator Genisys doveva essere un reboot della serie, seguito da diversi sequel, che avrebbero ampliato la storia oltre quanto raccontato nel franchise originale. In realtà erano previsti due sequel e una serie televisiva, ma tutti questi progetti sono stati cancellati a seguito dello scarso successo al botteghino del film. Ciò ha di fatto bloccato tutti i progetti relativi a Terminator e alla fine ha portato all’accantonamento della trilogia proposta a favore di Terminator – Destino Oscuro. Secondo quanto riportato, i sequel si sarebbero dovuti concentrare principalmente su John Connor, approfondendo ciò che gli è successo quando è stato catturato da Skynet e trasformato in un nuovo Terminator avanzato.

Probabilmente avrebbero anche approfondito il mistero di chi avesse mandato indietro nel tempo Pops, il T-800 che protegge Sarah Connor. La scena a metà dei titoli di coda ha anche confermato che Matt Smith non interpretava solo un Terminator T-5000 avanzato chiamato Alex, ma era in realtà una rappresentazione fisica di Genisys/Skynet. Questo avrebbe probabilmente visto il ritorno dell’attore nel sequel, con un’ulteriore esplorazione di questa nuova versione di Skynet. Tutto questo, tuttavia, non si concretizzerà mai.