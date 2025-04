Crazy Rich Asians: guida completa al cast

Nel 2018 il film è stato un successo travolgente, e ora che è arrivato su Netflix è balzato in Top 10. Per questa occasione, ecco una guida completa al cast di Crazy Rich Asians:

Constance Wu nel ruolo di Rachel Chu

La nostra protagonista Constance Wu interpreta Rachel Chu, la professoressa di economia sino-americana che esce con Nick Young, la cui famiglia è la nobiltà immobiliare di Singapore. Probabilmente la conoscerete per aver interpretato la madre di Eddie Huang, Jessica, in Fresh Off the Boat o per Le ragazze di Wall Street.

Henry Golding nel ruolo di Nick Young

Il bel Henry Golding ha dimostrato di essere più che in grado di recitare come protagonista maschile, nonostante Crazy Rich Asians sia il suo primo film. Infatti, Golding era parrucchiere e conduttore di viaggi per la BBC. Lo abbiamo poi visto in innumerevoli titoli che ne hanno sempre messo in luce la presenza scenica e il carisma: da The Gentleman e Last Christmas, Golding ha dimostrato di essere un uomo per tutti i generi.

Michelle Yeoh nel ruolo di Eleanor Young

Eleanor Young, la matriarca della famiglia che nutre un profondo disprezzo per Rachel, è interpretata dalla leggendaria Michelle Yeoh, una popolare attrice malese nota per il suo lavoro nei film d’azione di Hong Kong degli anni ’90. In seguito ha trovato fama a Hollywood con ruoli nel film di James Bond Il domani non muore mai, La tigre e il dragone e Memorie di una geisha. Nel 2023 è stata premiata con il premio Oscar per Everything Everywhere all At Once.

Awkwafina come Peik Lin

L’attrice che ruba la scena conosciuta come Awkwafina è passata dal rap alla commedia (su Girl Code di MTV) al cinema (in Ocean’s 8, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), e ora è destinata a diventare una vera e propria star del cinema. In Crazy Rich Asians è l’ex compagna di stanza del college di Rachel, che vive in una casa sgargiante a Singapore che i suoi genitori affermano sia stata modellata sul bagno di Donald Trump.

Nico Santos come Oliver T’sien

Oliver T’sien è il cugino che vorresti al tuo fianco: è sveglio, stiloso, divertente e si lega immediatamente a Peik Lin. Potresti aver visto Nico Santos in televisione, recitare al fianco di America Ferrera nella commedia della NBC Superstore.

Ken Jeong nel ruolo di Wye Mun

Goh Wye Mun porta il tropo del papà imbarazzante a un livello superiore e non c’è nessuno migliore di Ken Jeong per il ruolo. Con interpretazioni vincenti in Strafumati, Community, Party Down, Una notte da leoni e la sua sitcom della ABC Dr. Ken (era anche un medico nella vita reale), Jeong ha una serie di crediti di recitazione comica nel suo curriculum.

Gemma Chan nel ruolo di Astrid Leong

Astrid, la cugina alla moda di Nick e una dei pochi membri della famiglia a trattare Rachel con gentilezza a Singapore (suo marito, Michael, interpretato da Pierre Png, scherza dicendo che lui e Rachel andranno d’accordo perché sono entrambi “popolani”), è interpretata da Gemma Chan. L’attrice ha una storia di recitazione in TV di fascia media: Diario segreto di una squillo, Humans, Bedlam e Watership Down. Ha interpretato anche Bess of Hardwick in Maria regina di Scozia e e ha partecipato sia a Captain Marvel nei panni di Minn-Erva che a Eternals in quelli di Sersi.

Jimmy O. Yang nel ruolo di Bernard Tai

Bernard, l’esasperato pianificatore di feste di addio al celibato, è molto lontano dall’interpretazione di Jimmy O. Yang del tranquillo Jian Yang in Silicon Valley della HBO, ma Yang lo centra. Non puoi fare a meno di amare odiare Bernard, lo sa anche Nick Young.

Chris Pang nel ruolo di Colin Khoo

Colin, il migliore amico di Nick e futuro marito di Araminta Lee, è interpretato da Chris Pang, un attore australiano noto soprattutto per i suoi ruoli in serie come la breve Marco Polo e film d’azione come Io, Frankenstein, Domani, quando la guerra ha inizio e La tigre e il dragone: La spada del destino.

Sonoya Mizuno nel ruolo di Araminta Lee

La spensierata fidanzata di Colin, Araminta Lee, è interpretata da Sonoya Mizuno, un’ex ballerina e modella che ha debuttato con il suo talento di attrice in Ex Machina, prima di passare a La La Land come una delle tre coinquiline di Mia (Emma Stone). È tornata sullo schermo per un’altra fanfara di Alex Garland in Annihilation, e si è riunita a Emma Stone nel ruolo del dottor Fujita nell’enigmatica serie Netflix Maniac. L’abbiamo vista anche in Civil War di Garland, quest’anno.

Ronny Chieng nel ruolo di Eddie Cheng

Il cugino ossessionato dall’immagine di Nick, Eddie, è interpretato da Ronny Chieng, un corrispondente per The Daily Show e star di una sitcom basata sulla sua vita, Ronny Chieng: International Student.

Remy Hii nel ruolo di Alistair Cheng

Dato che i ricchi playboy spesso non hanno altro che tempo libero, Alistair Cheng (fratello di Eddie) trascorre le sue giornate a finanziare film, rimproverare il cugino Nick e scritturare la sua ragazza hot e sbadata Kitty Pong (interpretata da Fiona Xie) in una serie di film orribili. A interpretare Alistair è Remy Hii, meglio conosciuto per aver interpretato il principe Jingim in due stagioni della serie Netflix Marco Polo e, naturalmente, come quasi tutti gli attori australiani, un ruolo ricorrente in Neighbours.

Kris Aquino nel ruolo della principessa Intan

L’apparizione di Kris Aquino in Crazy Rich Asians nel ruolo della principessa Intan, la notoriamente gelida reale, è una deliziosa sorpresa. Nel corso degli anni, l’attrice cinematografica e televisiva diventata conduttrice di talk show si è fatta un nome in una varietà di generi: film horror come Feng Shui, commedie romantiche come So… Happy Together e Kung Tayo’y Magkakalayo, una popolare soap opera che è andata in onda per 122 episodi. Ha anche condotto le versioni filippine di Wheel of Fortune e Deal or No Deal.