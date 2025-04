Promised Hearts, la spiegazione del finale: Niyala e Faiq si sposano?

Il film Promised Hearts, diretto da Anggy Umbara e disponibile su Netflix, non riesce mai a coinvolgere davvero il pubblico nei suoi personaggi o nella sua storia, principalmente perché non offre nulla di unico. La trama, i conflitti, la caratterizzazione e ogni altro aspetto del film risultano incredibilmente datati. A tratti, le svolte narrative sembrano così assurde da far dubitare che qualcuno possa scrivere una storia simile e pensare che il pubblico del 2025 possa sentirla vicina. Detto ciò, analizziamo tutto ciò che è accaduto nel film.

Perché Niyala ha deciso di sposare Roger?

Niyala e Faiq erano compagni di classe fin da piccoli ed erano inseparabili. Con Faiq, Niyala non si annoiava mai, e lui si prendeva sempre cura di lei, proteggendola da qualsiasi problema. All’inizio di Promised Hearts, uno dei compagni di classe di Niyala, Roger, la prendeva di mira, ma Faiq interveniva per difenderla e dargli una lezione. La vita di Niyala cambiò radicalmente quando sua madre morì. Non poter fare nulla per salvarla la fece sentire impotente, spingendola a voler diventare medico, ignara del fatto che nessuna donna del suo villaggio avesse mai raggiunto un simile traguardo.

Dotata di un grande talento accademico, Niyala ebbe l’opportunità di studiare all’università di Jakarta, e la fortuna volle che anche Faiq fosse ammesso nello stesso ateneo. I due erano entusiasti di iniziare insieme questa nuova avventura. Tuttavia, a differenza di Faiq, Niyala proveniva da una famiglia umile, e suo padre lavorava duramente per sbarcare il lunario. Nonostante le difficoltà, egli amava sua figlia e sapeva che era destinata a fare grandi cose. Così, mentre Niyala si trasferiva a Jakarta, suo fratello Herman restava indietro per prendersi cura del padre.

Niyala divenne medico, mentre Faiq si trasferì al Cairo per proseguire gli studi. La loro separazione fu dolorosa, ma Niyala sapeva che quello era il sogno di Faiq e gli augurò buona fortuna prima di tornare al villaggio per stare un po’ con la sua famiglia. Fu allora che il padre le comunicò la decisione di darla in sposa al figlio di un ricco uomo d’affari di nome Cosmas. Quest’ultimo aveva concesso un prestito a suo padre, e non potendo ripagarlo, era stato costretto ad accettare il matrimonio della figlia come forma di compensazione.

Niyala non voleva sposare uno sconosciuto, soprattutto perché aveva sviluppato sentimenti per Faiq. Tuttavia, quando Faiq tornò dal Cairo, fece qualcosa di inaspettato: decise di sposare un’altra ragazza, Diah, senza rendersi conto dei sentimenti che provava per Niyala. Quando Niyala lo scoprì, si sentì come se le avessero spezzato il cuore. Così, accettò di sposare il figlio di Cosmas, pensando che almeno avrebbe aiutato suo padre a risolvere i suoi problemi finanziari.

Cosa nascondeva Roger a Niyala?

Stanco delle continue angherie di Cosmas, Herman decise di agire. Tentò di uccidere l’uomo, ma fallì e finì in prigione dopo che Cosmas lo denunciò. Tuttavia, il figlio di Cosmas, il futuro sposo di Niyala, ritirò la denuncia, poiché sapeva bene che suo padre non era una brava persona.

Niyala non aveva mai incontrato il suo futuro marito fino a quel momento, e quando lo fece, rimase scioccata: si trattava proprio di Roger, il ragazzo che la tormentava a scuola. Roger confessò di essersi innamorato di lei e si scusò per il suo comportamento passato, assicurandole di essere cambiato.

Inizialmente, Niyala cercò di convincersi che sposare Roger non fosse poi così terribile. Lui sembrava sinceramente impegnato a conquistarla, e lei apprezzava il suo sforzo. Tuttavia, Roger e suo padre nascondevano qualcosa. Durante una visita alla casa di Faiq, Diah riconobbe Roger e scoprì che aveva avuto una relazione in Australia con una ragazza di nome Sharin, che aveva lasciato dopo aver scoperto che aspettava un figlio da lui. Peggio ancora, Roger aveva abusato di Sharin, e lei era troppo terrorizzata per denunciarlo.

Faiq informò Niyala della verità, e lei affrontò Roger, che ammise la relazione ma negò le accuse di violenza. Nonostante tutto, Niyala scoprì che Roger non aveva mai provato alcun sentimento sincero per lei: voleva solo sposarla per migliorare la sua immagine e diventare leader del villaggio. Inoltre, fu lui a sabotare la barca del padre di Niyala, costringendolo così a organizzare il matrimonio.

Niyala e Faiq finiscono insieme?

Niyala fece capire a Faiq di amarlo, ma non voleva interferire tra lui e Diah. Tuttavia, quando affrontò Roger, lui perse la calma e la minacciò. Faiq arrivò giusto in tempo per salvarla, denunciando Roger e Cosmas alla polizia. Sebbene padre e figlio sembrassero certi di poter sfruttare le falle del sistema legale a loro favore, la giustizia fece il suo corso.

Dopo tutti questi avvenimenti, Faiq capì di non poter amare nessuna più di Niyala. Ma era consapevole che Diah non meritava di soffrire a causa sua. Il destino, tuttavia, intervenne in modo inaspettato: il giorno del matrimonio, si scoprì che la madre di Faiq aveva donato il suo latte materno a Diah quando era neonata. Secondo la legge islamica, questo li rendeva fratelli di latte e, di conseguenza, il loro matrimonio era vietato.

In un certo senso, Diah si sentì sollevata. Aveva sempre percepito di essere un’estranea tra due persone che si amavano profondamente. Alla fine, Faiq chiese a Niyala di sposarlo. Lei accettò con gioia, e finalmente poterono vivere il loro amore senza ostacoli, pronti a costruire nuovi ricordi insieme.