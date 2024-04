Cut! Zombi contro zombi: tutte le curiosità sulla commedia francese

Il regista premio Oscar per The Artist Michel Hazanavicius desiderava da tempo dirigere una commedia sull’atto della realizzazione di un film e dopo aver completato Il mio Godard e Il principe dimenticato, ha iniziato a raccogliere idee a riguardo. L’occasione si è però presentata quando il produttore Vincent Maraval gli ha mostrato il film giapponese del 2017 Zombie contro zombie – One Cut of the Dead, di cui aveva appena acquistato i diritti. Hazanavicius lo ha adorato e ha accettato di dirigere un remake, dal titolo Cut! Zombi contro zombi, trovando così l’occasione per dar vita al suo desiderio di portare sul grande schermo un racconto di questo tipo.

In origine, il film doveva intitolarsi Z (comme Z). Dal momento che la lettera Z ha però assunto un significato ambiguo con la guerra condotta contro l’Ucraina dal governo russo, il regista ha deciso di cambiare il titolo originale francese in Coupez!, traducibile come “taglia” ma riferito anche all’atto di fermare le riprese. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Best of 2022, il film è un concentrato di comicità ed emozioni, che offre continui omaggi all’arte del cinema e a chi la rende possibile pur rimanendo dietro le scene.

Per chi aveva apprezzato l’originale giapponese, è questo un film imperdibile, che si pone in aperto dialogo con il lungometraggio del 2017 apportando anche alcune migliorie che lo rendono anche più godibile. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Cut! Zombi contro zombi. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle differenze con l’originale giapponese. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Cut! Zombi contro zombi

Il film racconta la storia di una troupe cinematografica, capitanata dal regista Rémi e composta dagli attori Raphaël e Ava, ma anche dalla truccatrice moglie di Rémi, Nadia. Loro e gli altri membri sono impegnati con le riprese di un horror a basso budget all’interno di una fabbrica abbandonata. Il gruppo, oltre alle difficoltà di gestione di cast e denaro, si ritroverà ben presto a dover fronteggiare una reale invasione di zombi, che porta confusione e terrore sul set. A causa dell’improvvisa occupazione degli spazi da parte dei non morti, la troupe faticherà a distinguere la realtà dalla finzione cinematografica.

Ad interpretare Rémi vi è l’attore Romain Duris, celebre per i film Tutti i battiti del mio cuore e The Animal Kingdom. Nel ruolo di sua moglie Nadia, invece, vi è l’attrice Berenice Bejo, divenuta celebre per The Artist e vista poi anche in Il passato e Il materiale emotivo. Nel ruolo dell’attore Raphaël vi è Finnegan Oldfield, mentre Ava è interpretata dall’attrice italiana Matilda Lutz, nota anche per i film L’estate addosso e Revenge. Simone Hazanavicius, figlia di Michel, interpreta Romy, la figlia di Rémi, mentre completano il cast gli attori Grégory Gadebois nel ruolo di Philippe e Raphaël Quenard in quelli di Jonathan.

Tutti loro si sono sottoposti ad una serie di prove prima delle riprese del film, acquisendo competenze particolarmente elevate. In particolare, si sono stati addestrati per dar vita al lungo piano sequenza di 33 minuti che apre il film. Questo è stato provato per cinque settimane prima delle riprese e ha richiesto quattro giorni di lavoro. Non si tratta però di un’unica effettiva ripresa, poiché a un certo punto c’è un unico taglio per motivi tecnici (quindi in realtà si tratta di due riprese lunghe). L’intero film è stato girato in sei settimane nella pista di Évry, con un budget molto limitato di 4 milioni di euro.

Le differenze tra il film e l’originale giapponese

La prima cosa da riportare nel confronto tra Cut! Zombi contro zombi e il film giapponese a cui si ispira – Zombie contro zombie – One Cut of the Dead – è che la versione francese è ben più che un semplice remake. I racconti dei due film esistono infatti nello stesso universo narrativo. Un universo in cui lo zombie movie tutto in piano sequenza realizzato in Giappone ha avuto così tanto successo che alcuni produttori francesi hanno deciso di acquisirne i diritti per rifarlo tale e quale anche in Francia. È dunque questo il rapporto tra i due film, con la versione francese che esplicita l’esistenza di quella giapponese e la indica subito come fonte di ispirazione.

Tutto ciò è reso ancor più evidente dalla presenza in Cut! Zombi contro zombi dell’attrice Yoshiko Takehara che riprende il suo personaggio della produttrice dal film giapponese e che si reca qui in Francia per supervisionare il lavoro del remake. I due lungometraggi sono poi costruiti nel medesimo modo: la prima parte è dedicata alle prodotto finale, la seconda alla sua preparazione e la terza è il “dietro le quinte” delle sue riprese. Hazanavicious si mantiene dunque molto fedele a quanto stabilito dal film giapponese, realizzando in questo senso un remake simile all’originale quasi inquadratura per inquadratura.

Tuttavia, la versione francese dura 112 minuti contro i 96 di quella giapponese. 6 minuti in più che Hazanavicious distribuisce in particolare tra la seconda e la terza parte, approfondendo da una parte il coinvolgimento di Rémi nel progetto e il rapporto con sua figlia, mentre dall’altra offre qualche gag in più nel mostrare cosa accadeva sul set durante le riprese. Viene ad esempio aggiunto il personaggio del compositore della colonna sonora che, di fronte all’improvvisazione dei personaggi, si trova spaesato sul da farsi. La versione francese, dunque, offre questo tipo di elementi in più, permettendo dunque di affezionarsi anche di più ai suoi protagonisti.

Il trailer di Cut! Zombi contro zombi

