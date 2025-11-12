Demeter – Il risveglio di Dracula: la spiegazione del finale del film

L’ultimo viaggio della Demeter si conclude con la morte di tutto l’equipaggio della Demeter, tranne Clemens. Il film horror soprannaturale Demeter – Il risveglio di Dracula (qui la recensione) finisce dove è iniziato: al porto di Whitby, con la nave che si è schiantata nel porto e il diario di bordo del capitano che è stato ritrovato. Clemens, nel frattempo, va alla deriva in mare, dopo aver appena assistito alla morte di Anna, che rivela di essere stata trasformata da Dracula. Sebbene le trasfusioni di sangue di Clemens abbiano ritardato l’infezione per un po’, Anna non voleva vivere la vita di un vampiro.

Sapendo di avere ora una scelta in merito, mentre non l’aveva quando era stata offerta a Dracula dal suo popolo, Anna ha scelto di essere bruciata dal sole piuttosto che vivere la vita dei non morti. Dopo la sua morte, Clemens (Corey Hawkins) riesce a raggiungere la riva. Invece di andare avanti con la sua vita, il dottore giura di dare la caccia a Dracula e ucciderlo per la morte che ha causato. Clemens inizia la sua caccia con il mistero dell’Abbazia di Carfax. Ora che sa che Dracula può essere bruciato dal sole, Clemens intende ucciderlo mentre riposa. Ma si rende conto troppo tardi che la sua ferita al collo fa sì che Dracula possa percepirlo e viceversa.

Chi c’è dietro la misteriosa Abbazia di Carfax?

Nel corso del film, il mistero che circonda l’Abbazia di Carfax si infittisce. È ciò che ha autorizzato il trasporto del Conte Dracula e del suo carico, ma non sembrano esserci altre informazioni al riguardo. Clemens fa delle ricerche quando arriva in Inghilterra e sembra che sia un luogo dove Dracula si nasconde. Ciò che L’ultimo viaggio della Demeter non spiega è che l’Abbazia di Carfax è in realtà una tenuta acquistata da Dracula a Londra, dove riposa durante il giorno prima di vagare per la città alla ricerca di vittime durante la notte.

Considerando che Dracula aveva preparato meticolosamente il suo viaggio, è probabile che avesse acquistato l’Abbazia di Carfax molto prima che la Demeter salpasse. Dracula è intelligente e non voleva che nessuno facesse domande. Nel Dracula di Bram Stoker, la tenuta è semplicemente indicata con la prima parte del suo nome. Anche l’Abbazia di Carfax è un luogo fittizio, sebbene sia basata sulla vera Abbazia di Whitby in Inghilterra. Whitby è anche il nome del porto in cui arriva la Demeter.

La spiegazione delle ultime parole del capitano Elliot

Il capitano Elliot è cambiato per sempre dopo la morte di suo nipote Toby, ma accetta che la Demeter debba affondare nella speranza di uccidere Dracula una volta per tutte. Poco prima di morire, il capitano dice a Clemens: “Fai sapere loro che sono stato fedele alla mia fiducia”. Anche se sembrava che Elliot parlasse in generale, forse del suo onore come capitano, è più che probabile che volesse che gli altri sapessero che aveva sempre avuto ragione su Clemens. Durante tutto il viaggio, il capitano Elliot è stato uno dei pochi a credere in Clemens, affidandogli la vita di Toby e Anna.

Clemens era stato a lungo ignorato perché era un uomo di colore, screditato e privato di opportunità nonostante le sue credenziali. Il capitano Elliot credeva che Clemens non solo fosse un uomo buono, ma anche bravo nel suo lavoro. Le ultime parole di Elliot significavano che aveva fatto bene a fidarsi di Clemens. Inoltre, Elliot credeva che Wojchek sarebbe stato un buon capitano, e il fatto che quest’ultimo avesse accettato di affondare con la nave e alla fine si fosse fidato di Clemens per il piano – nonostante il precedente antagonismo di Wojchek nei confronti di Clemens – rafforzò la decisione del capitano Elliot di affidarsi a entrambi i personaggi. Le ultime parole di Elliot ebbero un peso per Clemens, anche se questi si era rivolto alla vendetta.

Il vero motivo per cui Dracula e Anna sono sepolti nel terreno

L’intero carico del conte Dracula era costituito da casse di terra. Dracula e Anna erano sepolti al loro interno, così in profondità che all’inizio nessuno si rese conto che c’era qualcuno dentro. Inizialmente, la terra sembrava una scelta strana. Copriva abbastanza bene Dracula, ma lui la stava portando con sé a Londra perché proveniva dalla Transilvania, la patria di Dracula. La terra della Transilvania è necessaria a Dracula per recuperare le forze durante il giorno, mentre dorme.

Questo è particolarmente importante perché Dracula stava lasciando la Transilvania per trasferirsi a Londra, e la terra era un requisito indispensabile per stabilirsi in un nuovo luogo. Senza essere circondato o sepolto nella terra della Transilvania, Dracula non sarebbe stato potente come voleva essere. Naturalmente, l’equipaggio della Demeter non sapeva che il terreno fosse così importante, ma solo che era una cosa strana da seppellire. Forse se Anna avesse avuto un’idea del motivo per cui doveva essere seppellito in esso, l’equipaggio avrebbe potuto escogitare un piano per privare Dracula del suo amato terreno, sottraendogli la sua energia.

Il significato del simbolo del drago di Dracula

La bara di Dracula, così come le altre casse che costituivano il carico della Demeter, era decorata con il simbolo del drago. Il motivo dietro al simbolo non è spiegato in L’ultimo viaggio della Demeter, ma il drago è sinonimo dello stesso Dracula, il cui nome significa “figlio del drago”. Si dice che Bram Stoker sia stato influenzato da Vlad III Dracul, noto anche come Vlad l’Impalatore.

Vlad III era figlio di Vlad II, membro dell’Ordine del Drago dal 1431, il cui emblema era proprio il drago. Nel rumeno moderno, il nome Dracul significa “diavolo”. Nel film, Anna chiama spesso Dracula “il diavolo” a causa delle sue azioni, del potere che esercita sulle persone e della morte che porta ovunque vada. Così, Dracula e il diavolo diventano la stessa cosa, nati dal drago e trasformati nel tempo, un’entità antica il cui simbolo incute terrore.

Cosa cambia il film rispetto al libro

Il capitolo “Il diario di bordo del capitano” nel Dracula di Stoker getta le basi per Demeter – Il risveglio di Dracula, ma gli sceneggiatori del film modificano o aggiungono alcuni elementi per ampliare la storia esistente. Nel libro, la Demeter salpa nell’estate del 1893, mentre il viaggio nel film ha luogo nel 1897. Nel libro il capitano viene trovato legato al timone della nave, ma nel film viene liberato da Clemens prima di morire. I nomi dell’equipaggio e i dettagli di ciò che accadeva esattamente ogni giorno sulla nave sono aggiunte del film, così come Clemens e Toby.

Come il finale de L’ultimo viaggio della Demeter prepara il terreno per un sequel

Demeter – Il risveglio di Dracula si conclude con la morte di tutto l’equipaggio della nave, ma Clemens riesce a sopravvivere. Dracula è arrivato a Londra ed è pienamente consapevole della presenza di Clemens. È il voto di Clemens di trovare e uccidere Dracula che essenzialmente prepara il terreno per un sequel del film horror. Il momento nel pub è carico di vendetta, sorpresa e una sfida da parte di Dracula, come se sfidasse Clemens a ucciderlo.

Sebbene la storia della Demeter sia finita, la scena finale del film sembra suggerire che ci sarà un seguito. La caccia di Clemens a Dracula è appena iniziata quando il film finisce, e un sequel potrebbe seguire Clemens in questo prossimo capitolo. Detto questo, un sequel, ad oggio, non è ancora stato confermato, e non è chiaro se ce ne sarà uno. Anche se non dovesse mai concretizzarsi, si può immaginare che Clemens farà fatica a uccidere Dracula, un nemico formidabile, ma c’è sempre la speranza che possa riuscirci.