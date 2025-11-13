Man of Tomorrow: Frank Grillo conferma il ritorno di Rick Flag Sr.

Un altro personaggio chiave dell’universo DC è pronto a tornare in Man of Tomorrow, dato che è in lavorazione il sequel di Superman del 2025. Dopo il grande successo di Superman alla DC Studios, l’Uomo d’Acciaio è solo all’inizio nella serie di supereroi di James Gunn, dato che il sequel continuerà l’interpretazione di David Corenswet dell’icona DC.

Mentre Corenswet e Nicholas Hoult hanno confermato il loro ritorno in Man of Tomorrow, un altro membro del cast di Superman ha rivelato il proprio ritorno nel prossimo sequel. Frank Grillo, che interpreta Rick Flag Sr. nel DCU, ha rivelato sulla sua storia Instagram che tornerà nel sequel del 2027.

Citando un articolo di The Direct sul sequel di Superman che conferma la presenza di numerosi attori di Peacemaker nel film, Grillo ha commentato: “Beh, spero che James Gunn non finisca nei guai per… oh, aspetta, è lui il capo”. L’ex attore del Marvel Cinematic Universe ha debuttato nel ruolo di Rick nella serie animata Creature Commandos prima di passare al grande schermo in Superman, ricoprendo un ruolo centrale nella seconda stagione di Peacemaker.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.