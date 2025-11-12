Annabelle 3: la spiegazione del finale del film

L’universo di Conjuring potrebbe aver avuto inizio con una storia di fantasmi piuttosto sobria, ma da allora ha visitato monasteri infestati, attinto al folklore messicano e stuzzicato un intero mondo di entità soprannaturali. L’universo di Conjuring non mostra segni di rallentamento, ma senza dubbio uno dei personaggi più popolari della serie è la bambola posseduta, Annabelle. Annabelle 3 è il terzo film della saga di Annabelle ed è senza dubbio il più folle di tutti i film di Conjuring.

Questo film racconta infatti una storia abbastanza autonoma che si inserisce perfettamente tra gli altri film della serie, ma offre comunque molto al suo pubblico. Lupi mannari, abiti da sposa malvagi e un televisore profetico sono solo la punta dell’iceberg soprannaturale. È facile perdere di vista tutti i riferimenti del film agli altri film della serie Conjuring e il modo in cui si collega al quadro più ampio dell’universo, quindi ecco un’utile analisi del finale di Annabelle 3.

Il film rimuove Ed e Lorraine Warren dall’equazione e mette invece la loro figlia di 10 anni, Judy (Mckenna Grace), contro la bambola malvagia. Annabelle è rinchiusa al sicuro nella sua gabbia di vetro benedetta, ma sono il dolore e il senso di colpa di Daniela Rios (Katie Sarife), un’amica di Mary Ellen (Madison Iseman), la babysitter di Judy, a scatenare la presenza demoniaca. Daniela ha recentemente perso suo padre e quando viene a sapere del legame dei Warren con l’aldilà, è disposta a tutto pur di usare i loro mezzi per entrare in contatto con lui e chiedergli scusa. Daniela finisce invece per agitare le acque soprannaturali e, distrattamente, libera Annabelle.

Il risveglio di Annabelle

A differenza di altri film della saga The Conjuring, l’atto finale di Annabelle 3 non ruota attorno alla scoperta del grande segreto di un fantasma o del sangue di Cristo. Se siete perplessi dalla presenza di una ragazzina che continua a chiedere se Annabelle può giocare, in realtà si tratta del fantasma di Annabelle “Bee” Mullins (Samara Lee), la figlia del fabbricante di giocattoli di Annabelle 2: Creation, ma questo film non riguarda il dare pace allo spirito di Annabelle. La missione in questo terzo film è in realtà piuttosto semplice in teoria: Judy, Mary Ellen e Daniela devono riportare Annabelle nella sua gabbia.

L’unico problema è che la bambola di Annabelle è un richiamo per le attività demoniache e l’interazione di Daniela con essa innesca essenzialmente ogni manufatto infestato nella stanza chiusa a chiave dei Warren. Sono proprio questi cimeli infestati a rappresentare un mistero più grande della risoluzione effettiva del film. Altri film della serie Conjuring hanno presentato demoni che sembravano maturi per dei film spin-off, ma Annabelle 3 si scatena in questo campo.

Judy e compagnia affrontano un abito da sposa posseduto che fa cadere chiunque lo indossi in una rabbia omicida; un serial killer mascherato da Caronte, il traghettatore della mitologia greca; Black Chuck, un ariete malvagio; un samurai demoniaco; un televisore in grado di vedere il futuro; e un gioco da tavolo infestato chiamato Feeley Meeley. Tutti questi sono ostacoli terrificanti che potrebbero facilmente portare a nuove avventure spaventose se ci fosse una domanda sufficiente.

Oltre a tutto questo, il film esplora i poteri psichici di Judy, che potrebbero diventare il fulcro dei film successivi. Alla fine, Judy riesce a sigillare Annabelle rinchiudendola nella sua teca e questa è l’ultima volta che la vediamo prendere vita nella saga. Questo non significa che non ci saranno altri film su Annabelle in futuro, ma sembra proprio che il personaggio stia passando il testimone alle molte altre curiosità infestate dai fantasmi dei Warren.

Annabelle 3 finisce prima di L’evocazione – The Conjuring

Per chi avesse bisogno di un ripasso: L’evocazione – The Conjuring è ambientato principalmente nel 1971 e segue i Warren mentre aiutano il clan Perron, una famiglia che si è trasferita in una fattoria nel Rhode Island, ignara che la proprietà fosse stata maledetta da una strega accusata di stregoneria di nome Bathsheba nel XIX secolo. Bathsheba ha effettivamente portato la lotta direttamente ai Warren a un certo punto del film, invadendo la loro casa e usando Annabelle per attaccare Judy. Tuttavia, Annabelle torna a casa conclude la vicenda ben prima che tutto ciò accada.

È un po’ un cambio di ritmo rispetto ad Annabelle e Annabelle 2: Creation, che si concludevano entrambi con una scena che alimentava direttamente gli eventi del successivo film di Conjuring in ordine cronologico. In un certo senso, però, questo ha senso per il film. Annabelle 3 è più simile a una cupa avventura Amblin degli anni ’80 (un gruppo di bambini combatte una minaccia terrificante) che ai precedenti film della serie Conjuring, ed è stato tipicamente descritto come una versione più inquietante di Una notte al museo.

In quanto tale, il film si conclude in modo appropriato con un momento commovente in cui Mary Ellen, Daniela e un sacco di altri bambini si presentano alla festa di compleanno di Judy, dimostrando che quest’ultima non è così sola come si sentiva all’inizio del film. Non è la prima volta che un film della serie Conjuring si conclude con una nota commovente (anche The Conjuring – Il caso Enfield terminava con Ed e Lorraine che ballavano romanticamente), ma è comunque una ricompensa gradita per il viaggio intrapreso insieme da Judy, Mary Ellen e Daniela.

Annabelle 3 non ha alcun collegamento importante con The Nun o The Crooked Man

Come suggerisce la premessa, Annabelle 3 presenta un sacco di demoni e mostri che non sono mai apparsi prima in un film della serie Conjuring (dato che erano imprigionati nella collezione dei Warren). Tuttavia, ci sono due demoni in particolare che non compaiono in questo film. Il primo è Valak, alias la suora demoniaca sotto mentite spoglie che ha fatto il suo debutto in The Conjuring – Il caso Enfield e da allora ha recitato in un prequel tutto suo intitolato The Nun – La vocazione del male.

L’altro è The Crooked Man, una creatura che prende il nome dalla filastrocca “There Was a Crooked Man” e che è entrata a far parte del franchise in The Conjuring – Il caso Enfield. In realtà, c’è una semplice ragione per cui i due non hanno partecipato alla festa in Annabelle 3: semplicemente non avevano ancora incontrato i Warren. Tuttavia, il film ha introdotto una serie di nuovi cattivi dell’universo di Conjuring (The Ferryman, The Hellhound, l’abito da sposa infestato) che sembrano candidati ideali per un film tutto loro in futuro.

