Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 e 3, la data di uscita è già stata rivelata 

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è già uscito in Giappone ed è diventato un grande successo e lo sta diventando anche in Italia. Questo film fa parte di una trilogia che vedrà la conclusione dell’iconica serie Demon Slayer. Con il primo film uscito in questi giorni, molti si sono chiesti quando usciranno il secondo e il terzo film.

Con l’uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, i fan sono ancora più entusiasti per la Parte 2 e la Parte 3 di questa straordinaria trilogia. L’attesa è ancora lunga, ma ne varrà sicuramente la pena, soprattutto dopo aver visto cosa riservava la Parte 1 e come è riuscita a surclassare molti altri film giapponesi.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito Parte 1 ha battuto tutti i record

Sulla buona strada per diventare il film di maggior successo in Giappone

Come molti fan di Demon Slayer già sanno, il film di maggior successo in Giappone, attualmente al primo posto al botteghino USA e anche in ITALIA, non è altro che un film di Demon Slayer: Mugen Train.

Sebbene Mugen Train sia un grande successo, potrebbe essere superato dal nuovo film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito. Akaza’s Return ha già battuto alcuni record, come il miglior risultato di apertura nella storia giapponese, e in questo momento Akaza’s Return è tecnicamente il terzo film più visto di sempre in Giappone, avvicinandosi rapidamente al secondo posto occupato da Spirited Away.

“Hai frainteso, Tanjiro. Io disprezzo solo i deboli. Sputo solo sui deboli. Sì. I deboli mi danno la nausea. È la legge della natura che vengano eliminati”. — Akaza a Tanjiro

Dopo Spirited Away, potrebbe persino superare il precedente film Demon Slayer e conquistare il primo posto, soprattutto ora che le uscite internazionali sono diventate davvero importanti e hanno raggiunto il mercato nordamericano il 12 settembre 2025.

I fan si aspettano che Demon Slayer: Infinity Castle Parte 2 e Parte 3 della trilogia superino questi nuovi record stabiliti da Akaza’s Return.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito appena uscito in Italia

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è stato uno dei film anime più attesi di sempre. Questo nuovo film è uscito in Giappone il 18 luglio 2025 e ha già battuto tutti i record.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 e 3 – Rivelata la data di uscita

Usciranno rispettivamente nel 2027 e nel 2029

Con l’uscita del primo film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, i fan si stanno naturalmente chiedendo quando usciranno la Parte 2 e la Parte 3. Fortunatamente per i fan, questo è già stato rivelato. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 ha una finestra di uscita nel 2027. Quindi, i fan possono aspettarsi che questo film esca tra due anni.

Nel frattempo, per il finale, che è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 3, e forse il film più importante dei tre, l’attesa sarà, come prevedibile, molto più lunga. L’uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 3 è prevista per il 2029. Si tratta di 4 anni da oggi.

Dove guardare e leggere Demon Slayer?

Disponibile su Crunchyroll e Manga Plus

Il manga Demon Slayer è terminato molto tempo fa, nel 2020 per la precisione. La storia è piuttosto breve rispetto alla maggior parte delle altre serie e si sviluppa solo su 205 capitoli. I fan della serie che non vogliono aspettare l’uscita dei film possono leggere il manga su Manga Plus.

Per quanto riguarda l’anime, la serie conta attualmente 4 stagioni. Tutte queste stagioni sono disponibili su Crunchyroll. Il resto della serie sarà animato in film, per i quali i fan dovranno attendere l’uscita nelle sale. La data di uscita, in questo caso, dipende dal Paese.

Fonte: X (precedentemente Twitter)