Con il suo film d’esordio, Past Lives, la regista Celine Song ha portato sul grande schermo la propria esperienza di ragazza emigrata dalla Corea del Sud agli Stati Uniti e di come si è trovata tanto nel rapportarsi con una cultura diversa dalla propria quanto nel mantenere i legami con persone care rimaste nel suo paese d’origine. Un’operazione simile – dal punto di vista del rielaborare la propria esperienza di vita legata a culture diverse – è quella del film del 2021 Dolci spezie dall’India, scritto e diretto da Geeta Malik, basato sulla sceneggiatura della stessa Malik “Dinner With Friends“, che nel 2016 ha vinto l’Academy Nicholl Fellowships.

Per la realizzazione del film, Malik ha raccontato di aver attinto alle esperienze della sua infanzia ad Aurora, in Colorado. I suoi genitori partecipavano a quella che la madre di Malik ha descritto come “terapia Desi” con altri membri della comunità indiana, dove “mangiavano il loro cibo e indossavano i nostri vestiti“. Inizialmente Malik vedeva queste feste come confortanti, ma “crescendo ho capito che c’erano anche molte maldicenze e pettegolezzi; c’erano molti drammi dietro le quinte“.

A partire da questi ricordi ha dunque dato vita ad un film che ripropone queste dinamiche famigliari tra detti e non detti, riflettendo in generale sulla propria cultura. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Dolci spezie dall’India. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Dolci spezie dall’India

Protagonista del film è la studentessa universitaria Alia Kapur. Di origini indiane, la ragazza frequenta la UCLA University a Los Angeles e mostra un carattere determinato e indipendente. La sua famiglia è benestante e vive in una bella villa nella cittadina di Ruby Hill, in New Jersey. Quando arrivano le vacanze estive, Alia torna dai suoi genitori Sheila e Ranjit. Conservatori e interessati allo status sociale, i due organizzano feste a cui partecipano le famiglie indo-americane più ricche della zona. L’obiettivo, naturalmente, è quello di sistemare la figlia con un buon partito.

Quando però un giorno Alia entra in un negozio di alimentari indiano, ha un colpo di fulmine per Varun, il figlio dei proprietari, che inizia a frequentare di nascosto dai suoi. Seppur inizialmente spaventata dalla cosa, decide di invitare sia lui che la madre Bahiravi a casa sua, dove si terrà una delle opulenti feste dei genitori. Sheila riceve gli invitati con estremo snobismo, considerando la loro natura umile, e quando scopre che Bahiravi è una sua ex amica del college, segreti del passato di cui Alia non sapeva nulla torneranno a galla, rendendo molto più complicata la sua frequentazione con Varun.

Il cast di Dolci spezie dall’India e le location del film

Nel ruolo della protagonista Alia Kapur vi è l’attrice Sophia Ali. Classe 1995 nata da padre pakistano e madre americana con origini europee, Ali si è fatta notare grazie ai film Tutti vogliono qualcosa (2016), l’horror Obbligo o verità (2018) e Uncharted (2022), dove ricopre il ruolo di Chloe Frazer. È però nota per aver recitato anche nella serie Grey’s Anatomy (2017-2019) nel ruolo della dottoressa Dahlia Qadri e nella serie The Wilds (2020-2022). Accanto a lei in Dolci spezie dall’India, nel ruolo di Varun Dutta, vi è invece l’attore Rish Shah, recentemente fattosi notare per il suo ruolo di Kamran nella serie Ms. Marvel (2022).

L’attrice indiana Manisha Koirala, molto nota in patria, ricopre qui il ruolo di Sheila Kapur, madre di Alia, mentre Adil Hussain è Ranjit Kapur, il padre della protagonista. Recitano poi nel film Anita Kalathara nel ruolo di Neha, la migliore amica di Alia, Deepti Gupta nel ruolo di Bhairavi “Bhairu” Dutta, madre di Varun, e Moses Das nel ruolo di Nitin Varma, migliore amico di Alia, Varun, Neha e Rahul. Raj Kala è Gurvinder Dutta, padre di Varun, mentre Ved Sapru ricopre il ruolo di Rahul Singh, amico di Alia. Per quanto riguarda le riprese, queste si sono svolte interamente ad Atlanta, in Georgia, nella zona metropolitana nota come Marietta.

Il trailer di Dolci spezie dall’India e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Dolci spezie dall’India grazie alla sua presenza su une delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Il film è infatti disponibile nel catalogo di Prime Video. Per vederlo, sarà dunque possedere o sottoscrivere un abbonamento generale alla piattaforma. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 7 marzo alle ore 21:10 sul canale La 5.