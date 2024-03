Distribuito nel 2013, L’evocazione – The Conjuring è il film che ha contribuito ad una vera e propria rivoluzione del genere horror nel cinema contemporaneo. Diretto da James Wan, questo ha dato non solo origine al “Conjuring Universe“, composto di diversi film che ampliano ed esplorano la mitologia raccontata in questa prima pellicola, ma ha anche riportato in auge quei film dedicati ad eventi paranormali realmente documentati. Nel 2016 è poi stato realizzato il sequel The Conjuring – Il caso Enfield, diretto ancora una volta da Wan e incentrato su un nuovo caso legato ai demonologi Ed e Lorrain Warren.

Questo secondo capitolo ricopre un ruolo particolarmente importante all’interno della saga, in quanto ha introdotto una serie di eventi e personaggi poi approfonditi anche con ulteriori film e in generale dimostrando il potenziale di che le vicende legate ai due esperti del paranormale possono avere sul grande schermo. Oggi, come noto, la saga si compone di diversi titoli tra facenti parte della serie principale (il terzo The Conjuring, Per ordine del diavolo è stato distribuito nel 2021 e il quarto Last Rites è in arrivo) e spin-off. Come sempre, il gusto per l’orrore è l’ingrediente di base e qui ancor più che nel primo film si punta davvero su demoni estramamente spaventosi.

Un film consigliato dunque agli amanti del genere, indicato come tra i migliori della saga e che non manca di suscitare forte inquietudine ancora oggi a distanza di quasi dieci anni dalla sua uscita in sala. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Conjuring – Il caso Enfield. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera dietro il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Conjuring – Il caso Enfield

Nel 1977 a Enfield, sobborgo londinese, iniziano a verificarsi eventi soprannaturali nella casa dove vive Peggy Hodgson insieme ai quattro figli. In particolare, la figlia undicenne Janet sembra essere il bersaglio di uno spirito appartenuto ad un anziano signore vissuto e morto nella casa, che intima continuamente alla bambina di andarsene insieme alla sua famiglia. Si richiede allora l’intervento dei coniugi demonologi Ed e Lorrain Warren, i quali inizierano ad indagare sugli strani fenomeni. L’apparizione di una suora demoniaca gli farà però comprendere che dietro a quanto accade c’è uno spirito ben più potente e malvagio di quanto si potesse pensare.

Ad interpretare i coniugi Ed e Lorraine Warren ritroviamo per la seconda volta gli attori Patrick Wilson e Vera Farmiga. La giovane Janet Hodgson, al centro della vicenda, è invece interpretata da Madison Wolfe. Frances O’Connor interpreta la madre Peggy, mentre Lauren Esposito, Patrick McAuley e Benjamin Haigh sono i fratelli Margaret, Johnny e Billy. Simon McBurney è il ricercatore del paranormale Maurice Grosse, mentre Franka Potente interpreta la psicologa Anita Gregory. Bob Adrian è Bill Wilkins, mentre Javier Botet assume i panni di l’Uomo Storto. La vera star è però Bonnie Aarons, che a partire da questo film ricopre il ruolo della suora demoniaca Valak.

La storia vera dietro The Conjuring – Il caso Enfield: cosa è successo nella casa di Enfield?

Quella narrata in The Conjuring – Il caso Enfield è una storia vera, o meglio, è ispirata al racconto che i due coniugi Warren riportarono della loro visita alla casa della famiglia Hodgson situata a Enfield, un borgo a nord di Londra. Secondo quanto riportato, in essa viveva Peggy Hodgson, una donna divorziata che viveva con i suoi quattro figli Margaret, Johnny, Billy e Janet. Fu proprio quest’ultima a lamentare la presenza di una serie di fenomeni paranormali. A partire dal 30 agosto del 1977, Janet disse alla madre di aver sentito degli strani rumori e che il suo letto si muoveva da solo. La madre sul momento non diede peso alla cosa ma nei giorni seguenti, di notte, anche lei iniziò a sentire strani rumori e a vedere mobili spostarsi da soli.

A quel punto venne chiamata la polizia: ad intervenire furono due agenti. Uno di loro, l’agente Carolyn Heeps, in seguito firmò una dichiarazione in cui affermò di aver visto una sedia muoversi da sola. Inoltre, entrambi i poliziotti udirono i colpi alle pareti. Nei giorni successivi, spaventata per l’intensificarsi degli eventi, Peggy Hodgson si rivolse a preti, medium e infine alla stampa. Le venne però consigliato di di contattare la Society for Psychical Research (SPR). Quest’ultima affidò il caso a due dei suoi membri: Maurice Grosse e Guy Playfair. I due riuscirono a registrare i colpi alle pareti e assistettero inoltre alle crescita dei fenomeni, fino ad arrivare a vedere divani che levitavano.

Gli incidenti si incentravano però in particolar modo intorno alla piccola Janet. Una strana forza sembrava infatti strapparle di dosso le coperte e i cuscini mentre era a letto, e a volte la spingeva e la strattonava con violenza. A un certo punto, dalla gola di Janet cominciarono a provenire degli strani suoni, come dei versi di animale che, nel giro di poco tempo, si trasformarono in una voce che dialogava con i presenti. La voce disse poi di appartenere a un certo Bill Wilkins, il quale dichiaro di essere vissuto e morto in quell’abitazione. Tuttavia, tutti questi fenomeni sono nel tempo stati spiegati come il frutto di inganni posti in atto da parte dei fratelli Hodgson.

Che collegamento c’è tra The Conjuring – Il caso Enfield e The Nun?

The Conjuring – Il caso Enfield introduce dunque per la prima volta nella saga il personaggio della suora demoniaca Valak. Tale entità è divenuta subito una delle più spaventose e allo stesso affascinanti tra quelle manifestatesi nel corso della saga, tanto da meritarsi un approfondimento con uno spin-off a lei dedicato. The Nun – La vocazione del male, uscito nel 2018, porta gli spettatori nel 1952 alla scoperta della prima manifestaziione di tale entità. Nel 2023 è poi stato distribuito in sala The Nun 2, ambientato nel 1956, che porta ulteriormente avanti il racconto dedicato a Valak. Quest’ultimo film si conclude poi con una scena dopo i titoli di coda in cui compaiono i coniugi Warren, ricollegandosi dunque a quegli che saranno poi gli eventi di Il caso Enfield.

Il trailer di The Conjuring – Il caso Enfield e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di The Conjuring – Il caso Enfield grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 7 marzo alle ore 21:15 sul canale Italia 2.