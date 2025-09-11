Downton Abbey – Il Gran Finale: l’omaggio a Maggie Smith e l’addio di Lady Mary

La star Michelle Dockery ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulla fine di Lady Mary in Downton Abbey – Il Gran Finale e su come sia stato per il suo personaggio rendere omaggio alla defunta Dame Maggie Smith. Il film è destinato a segnare la fine di un’era per la serie drammatica in costume incredibilmente popolare creata da Julian Fellowes.

Sebbene Fellowes non abbia ancora confermato che non rivedremo mai più la tenuta di Downton, è la fine per questa generazione della famiglia Crawley. Tra questi, Lady Mary, interpretata da Michelle Dockery, la primogenita dei Crawley e attuale custode di Downton Abbey. L’arco narrativo di Mary nella leggendaria storia di Downton ruotava attorno alle sue numerose relazioni amorose tanto quanto alla sua aspirazione a diventare l’erede ufficiale del padre e a trovare la propria indipendenza.

In un’intervista con Vanity Fair, Dockery ha rivelato che il pubblico probabilmente non sarà sorpreso dal finale di Mary in Downton Abbey – Il Gran Finale, anche se non è “definito in modo impeccabile dal punto di vista romantico”. Dockery ha anche parlato di come il film lasci il futuro del suo personaggio aperto all’interpretazione, permettendo alla storia di continuare a vivere oltre questa uscita finale.

“Non credo che il pubblico sarà sorpreso da come andranno le cose per Mary. Credo che la gente si sia abituata alla sua indipendenza, e che non sia definita in modo impeccabile dal punto di vista romantico, e va bene così. Mi ha fatto molto piacere. Anche se stiamo finendo, sembra che la storia stia continuando, e che ci sia qualcosa da fare oltre ciò che vi mostriamo sullo schermo. Per quanto questo sia il gran finale, è un nuovo inizio. I giovani stanno prendendo il sopravvento. C’è questo passaggio di testimone in questo film. Ciò significa che la storia continua in molti modi.”

C’è anche la questione dell’eredità di Maggie Smith a Downton. Il personaggio di Smith, Violet, è morto nel precedente film di Downton, Downton Abbey: Una nuova era. Dopo la scomparsa di Smith nel 2024, Il Gran Finale ha dovuto capire come rendere omaggio a un’attrice così leggendaria e a un personaggio così iconico. Secondo Dockery, la scena finale del film, che raffigura Mary che onora Violet, è stata difficile da girare per lei.

“Mi sono emozionata molto mentre giravo quella scena. In realtà, interpretare quel momento è stata una vera sfida”, dice. Durante le riprese, il regista Simon Curtis le ha anche dato un biglietto che ha fatto piangere Dockery. “Hanno dovuto continuare a ritoccarmi il trucco, perché Mary rimane sempre stoica”, dice. “Non sarebbe stato giusto che scoppiasse a piangere in quel momento. Alla fine, tutto si conclude in modo così brillante. Credo che la gente dovrà portare i fazzoletti!”

La trama e il cast di Downton Abbey: Il Gran Finale

Questo nuovo capitolo segue la famiglia Crawley e il suo personale all’inizio degli anni ’30. Quando Mary si ritrova al centro di uno scandalo pubblico e la famiglia deve affrontare difficoltà finanziarie, l’intera famiglia deve fare i conti con la minaccia del disonore sociale. I Crawley devono accettare il cambiamento mentre il personale si prepara a un nuovo capitolo con la prossima generazione che guiderà Downton Abbey verso il futuro.

Simon Curtis torna alla regia dell’ultimo capitolo dopo aver diretto Una Nuova Era. Fellowes ha scritto tutti e tre i film.

Il cast familiare torna anche per Downton Abbey: Il Grand Finale, che include Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Dominic West, Penelope Wilton, Joely Richardson, Paul Copley e Douglas Reith.

Nel cast del franchise compaiono anche Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan. I produttori sono Gareth Neame, Fellowes e Liz Trubridge. Nigel Marchant è il produttore esecutivo.