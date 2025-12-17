Dream Scenario: la spiegazione del finale del film

A24 e Nicolas Cage hanno dimostrato di essere una coppia perfetta con la loro commedia surreale del 2023 Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo? (qui la recensione). A24 è la casa di produzione indipendente nota per film stimolanti come Everything Everywhere All At Once e Midsommar, mentre l’attore, con un curriculum eclettico che spazia da film come Via da Las Vegas e Il ladro di orchidee a classici d’azione come Con Air e Face-Off – Due volti di un assassino, era il collaboratore perfetto per la brillante satira sulla cultura delle celebrità dello sceneggiatore e regista Kristoffer Borgli (Sick of Myself).

Dream Scenario segue Paul Matthews, un professore senza pretese che vive una vita banale con sua moglie e le sue due figlie. Paul è un uomo passivo, non particolarmente rispettato dai suoi studenti, dai colleghi o dalla famiglia, e sogna di avere un impatto maggiore. Il suo desiderio si realizza inaspettatamente quando persone a caso in tutto il mondo iniziano a sognarlo. Inizialmente, si crogiola nell’attenzione e nella nuova fama che questo gli porta, ma ciò comporta anche conseguenze inaspettate e drastiche. Tutto questo porta al profondo finale del film, che eleva Dream Scenario a un altro livello, trasmettendo il suo vero significato con un impatto sorprendente.

Alla fine di Dream Scenario, Paul perde tutto e diventa un emarginato sociale

Per la maggior parte del film, Paul gode dell’attenzione e della fama che gli procura il fatto di apparire nei sogni delle persone. I suoi studenti iniziano a interessarsi a ciò che ha da dire, viene invitato a una famosa cena a cui ha sempre desiderato partecipare e attira persino l’interesse di una grande società di marketing che gli propone di collaborare con Barack Obama in un sogno. Ma Paul si lascia andare alla fama e alla nuova importanza, finendo per tradire sua moglie in una delle scene di seduzione più imbarazzanti mai girate in un film.

Poco dopo, i sogni che le persone fanno su Paul si trasformano in incubi, in cui lui uccide i proprietari del sogno. Sua figlia gli dice addirittura che i bambini a scuola lo chiamano Freddy Krueger. Anche se Paul non è responsabile di questi incubi e non li ha causati, diventa presto un emarginato sociale. I suoi studenti non vogliono stargli vicino, viene invitato ad andarsene dai ristoranti e il suo rapporto con la moglie e i figli diventa molto teso. Paul, naturalmente, non reagisce bene a questo improvviso disprezzo e sente di non aver fatto nulla di male.

Le tensioni però aumentano quando cerca di assistere alla recita scolastica di sua figlia, nonostante gli sia stato detto di non farlo, e accidentalmente taglia il dito a una donna. Ora tutti vedono Paul come il cattivo che hanno sognato. Sua moglie divorzia da lui e i suoi figli non vogliono avere nulla a che fare con lui. Alla fine, inspiegabilmente, smette di apparire nei sogni delle persone, apparentemente dimenticato. Viene però intanto sviluppata una nuova tecnologia che permette alle persone di apparire direttamente nei sogni degli altri.

Viene tuttavia utilizzata principalmente dagli inserzionisti per vendere prodotti. Il film termina così con Paul che cerca di utilizzare questa tecnologia per riconquistare sua moglie ricreando una fantasia che lei condivideva con lui: Paul indossa il comico abito oversize di Stop Making Sense, il film concerto dei Talking Heads, e la salva dal pericolo. Le immagini finali del film mostrano Paul con il vestito che salva sua moglie da un incendio, la abbraccia dolcemente per strada e le dice: “Vorrei che fosse reale”, prima di allontanarsi fluttuando.

Il titolo di Dream Scenario ha diversi significati

Dream Scenario è dunque un film sui sogni, sia in senso figurato che letterale. Quando Paul inizia ad apparire nei sogni di persone a caso, improvvisamente si ritrova sulla strada per realizzare ciò che ha sempre sognato. In sostanza, uno scenario da sogno descrive il risultato migliore possibile, in cui tutto si combina perfettamente per creare il risultato più emozionante e desiderabile possibile. Per la maggior parte delle persone, lo scenario da sogno probabilmente implica il superamento degli obiettivi personali e il vivere la vita migliore possibile: un lavoro incredibile, una bella casa e una famiglia perfetta. All’inizio di Dream Scenario, Paul vive infatti una vita insignificante.

Sebbene abbia ottenuto la cattedra all’università e abbia una vita familiare stabile, non ha raggiunto alcuni obiettivi personali, come quello di essere pubblicato, e sembra generalmente insoddisfatto. Tuttavia, non appena inizia ad apparire nei sogni di persone a caso, gli vengono improvvisamente offerte le opportunità che ha sempre desiderato: studenti che partecipano attivamente alle sue lezioni, la possibilità di scrivere un libro e persino l’attenzione di una donna molto più giovane. Per un breve momento, Paul vive il suo scenario da sogno. Ma non dura a lungo e, alla fine del film, il suo scenario da sogno si è evoluto in qualcosa di completamente diverso.

Dream Scenario parla della cultura contemporanea delle celebrità

Dream Scenario offre dunque un commento acuto sulla cultura moderna delle celebrità e sul suo impatto sugli individui. Nel film, Paul vive un’ascesa fulminea alla fama che arriva dal nulla e per qualcosa che non ha nulla a che vedere con le sue capacità o il suo talento. Il regista Kristoffer Borgli usa la storia di Paul per criticare la facilità con cui si può raggiungere la fama nella società odierna. Dai video virali casuali su YouTube o TikTok o dal diventare un meme, ai personaggi dei reality show che diventano famosi solo per essere ricchi, l’era di Internet ha reso la fama più accessibile.

Tuttavia, con l’enorme volume di contenuti prodotti ogni giorno, mantenere quella fama è diventato molto più difficile, soprattutto senza il talento o la sostanza per sostenerla. Il film mette anche in evidenza il lato oscuro della fama. Essere sotto gli occhi del pubblico significa essere costantemente sotto esame, dove anche piccoli passi falsi possono portare a una rapida caduta in disgrazia. In Dream Scenario, Paul perde il favore del pubblico quando inizia ad apparire negli incubi delle persone.

Sebbene non sia direttamente responsabile di questo cambiamento, è impotente nel cambiare il modo in cui le persone lo percepiscono. Invece di adattarsi o assumersi le proprie responsabilità, Paul gestisce male le reazioni negative, dipingendosi come una vittima. La sua incapacità di affrontare la situazione porta a una serie di passi falsi che lo conducono alla rovina personale e professionale. Alla fine, Paul diventa vittima della cultura del “cancellare” – o delle conseguenze – ed è emarginato da tutte le persone a cui tiene, rimanendo senza nulla.

Il vero significato dietro il finale di Dream Scenario

All’inizio di Dream Scenario, Paul Matthew desidera quindi ardentemente qualcosa di nuovo ed eccitante nella sua vita. Alla fine del film, tuttavia, ha perso tutto. Nei momenti finali, Paul cerca disperatamente di apparire nel sogno di sua moglie, ricreando uno scenario onirico passato che lei aveva condiviso con lui in un momento intimo. Desidera ardentemente la vita che aveva all’inizio del film, riconoscendo finalmente quanto fossero belle le cose prima di toccare il fondo. Sebbene il regista lasci ambiguo il successo del tentativo di Paul, probabilmente è irrilevante. Il suo nuovo scenario da sogno sembra ancora più irraggiungibile di quello che desiderava all’inizio di Dream Scenario.