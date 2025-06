James Bond: svelati gli attori più accreditati per interpretare il nuovo 007

Secondo quanto riferito, per il prossimo film di James Bond si starebbe valutando tre star come candidati come nuovo agente 007, dato che l’uscita del film nelle sale si avvicina. Dopo l’uscita di scena di Daniel Craig nei panni di James Bond nel 2021, non è ancora chiaro chi lo sostituirà. Amazon ha ora le redini del franchise e è stato appena annunciato che Denis Villeneuve dirigerà Bond 26, il che significa che il nuovo film sta procedendo.

Secondo Variety, Tom Holland, 29 anni, Jacob Elordi, 28 anni, e Harris Dickinson, 29 anni, sono in cima alla lista degli attori che potrebbero vestire i panni di 007 nel prossimo. Amazon, infatti, starebbe cercando un attore britannico sotto i 30 anni per il ruolo, il che significa che i precedenti favoriti potrebbero essere fuori dai giochi.

Sebbene Elordi sia australiano, sembra che la società non sia troppo preoccupata al riguardo. Il rapporto sottolinea inoltre che, in questa fase, non sono stati organizzati incontri con le star. Per quanto riguarda la data di uscita del nuovo film, secondo quanto riferito Amazon sta valutando una data nel corso del 2028.

Chi potrebbe interpretare il prossimo James Bond?

Tom Holland è, ovviamente, famoso soprattutto per aver interpretato Spider-Man nell’MCU, ma alcuni dei suoi progetti non legati ai supereroi hanno avuto difficoltà. Interpretare Bond potrebbe consolidare la sua fama di star del cinema al di là del ruolo di lancia-ragnatele della Marvel. Holland ha anche un ruolo da protagonista in The Odyssey di Christopher Nolan (oltre al prossimo Spider-Man: Brand New Day), il che significa che i prossimi anni potrebbero essere particolarmente entusiasmanti per l’attore.

Oltre ad essere noto per il suo ruolo in Euphoria, Elordi non è nuovo al mondo del cinema. Recentemente è apparso in Saltburn (2023) e Priscilla (2023), oltre ad aver recitato nei tre film The Kissing Booth. Dickinson è noto invece per titoli come Babygirl (2024) e Triangle of Sadness (2022), ma ha anche esperienza nel genere d’azione, avendo recitato in The King’s Man (2021).

Sebbene Amazon non abbia confermato né smentito la notizia riguardante questi tre attori, quest’ultima notizia – se confermata – suggerisce che il favorito di lunga data Aaron Taylor-Johnson, 35 anni, potrebbe essere fuori dai giochi. Se Variety avesse ragione, anche Henry Cavill, 42 anni, sarebbe troppo vecchio per il ruolo. Una star sotto i 30 anni potrebbe significare che Bond 26 fungerà da prequel per l’iconica spia.

