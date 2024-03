La Blumhouse Productions di Jason Blum è ormai una vera e propria autorità nel genere horror. Film come Paranormal Activity, Insidious, Scappa – Get Out o i recenti M3GAN e Imaginary, sono solo alcuni dei tanti successi ottenuti negli anni da questo studio di produzione. Un altro affascinante titolo da loro realizzato è Fantasy Island, horror soprannaturale che serve contemporaneamente da remake e da prequel della serie televisiva della ABC del 1977 Fantasilandia. Questo titolo, uscito nel 2020 per la regia di Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, Imaginary) ha però apportato alcuni cambiamenti alla storia.

Nonostante alcuni episodi della serie fossero infatti incentrati sull’omicidio, il rapimento e altri atti violenti, nel complesso Fantasilandia non era un titolo horror e lo stesso Mr. Roarke era spesso raffigurato come un uomo benevolo. In questa nuova versione cinematografica, invece, l’atmosfera è decisamente più horror e lo stesso Mr. Roarke ha un fare molto più oscuro e maligno rispetto al suo predecessore. Blum e Wadlow aggiornano dunque il racconto di Fantasy Island facendone un racconto molto più dark, pensato appositamente per il loro pubblico di riferimento.

Non è in ogni caso spaventoso quanto altri film della Blumhouse, cosa che rende dunque Fantasy Island fruibile da un pubblico anche non avvezzo all’horror e che ritroverà qui quel certo brivido che non fa mai male. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a . Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove è stato girato. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Fantasy Island

Protagonista della storia è l’enigmatico Mr. Roarke, il quale ospita nel suo lussuosissimo e remoto resort, sito su una sperduta isola tropicale, chiunque voglia realizzare il suo sogno nel cassetto. Mr. Roarke, infatti, dà forma a qualsiasi fantasia il suo ospite gli chieda, grazie all’aiuto di attori e scenografie. Ma ben presto i sogni si trasformano in incubi e gli ospiti si ritrovano intrappolati sull’isola, dalla quale possono fuggire solo risolvendo il mistero che l’isola stessa nasconde segretamente. Ha così inizio una sfida per la sopravvivenza che metterà a dura prova i presenti sul luogo, facendogli rimpiangere di essersi recati lì.

Il cast di Fantasy Island e le location del film: ecco dove è stato girato

Protagonista del film, nel ruolo di Mr. Roarke è l’attore Michael Peña, anche noto per i suoi ruoli nella serie Narcos: Messico e nel film Ant-Man. Inizialmente, il produttore Jason Blum voleva che Nicolas Cage interpretasse Mr. Roarke, ma Cage ha rifiutato il ruolo, portando dunque alla scelta di Peña. Accanto a lui, recitano poi gli attori Maggie Q nel ruolo di Gwen Olsen, Lucy Hale in quello di Melanie Cole e Austin Stowell in quello di Patrick Sullivan. Completano poi il cast Jimmy O. Yang nel ruolo di Brax Weaver / Tattoo, Ryan Hansen in quello di J. D. Weaver, Portia Doubleday come Sloane Maddison e Michael Rooker nel ruolo di Damon.

Fantasy Island è stato girato principalmente a Taveuni, una piccola isola delle Fiji. Taveuni fa parte dell’arcipelago del gruppo Vanua Levu e solo pochi altri film vi sono stati girati, come il sequel con Milla Jovovich Ritorno alla laguna blu. La baia di Viani è stata poi un luogo chiave per le riprese di Tavenui, dove si trova la villa del signor Roarke. Secondo Global Film Locations, inoltre, la “villa” è in realtà una casa di vacanza che è stata ricostruita – in quanto doveva risultare più inquietante – tramite CGI. Il film è stato infine girato anche nella pittoresca Natewa Bay delle Fiji, oltre che a New Orleans negli Stati Uniti.

Il trailer di Fantasy Island e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Fantasy Island grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 12 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 4.