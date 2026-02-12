Focus – Niente è come sembra: la spiegazione del finale del film

Focus – Niente è come sembra (leggi qui la recensione), con Margot Robbie e Will Smith, è pieno di colpi di scena, tradimenti e alleanze segrete fino agli ultimi istanti, e il finale del film potrebbe richiedere qualche spiegazione. Ogni personaggio del film ha avuto un ruolo nel rendere credibili i colpi di scena, ma nemmeno loro sono riusciti a rendere completamente chiare tutte le sorprese presenti. Ci sono stati infatti diversi punti salienti della trama che si sono verificati solo negli ultimi 30 minuti del film e che potrebbero richiedere una spiegazione.

Sebbene Nicky (Will Smith) fosse stato assunto per truffare il rivale di Garriga (Rodrigo Santoro), il finale di Focus – Niente è come sembra ha rivelato che il suo vero piano era quello di vendere versioni autentiche del suo software di iniezione del carburante EXR. Sfortunatamente, il suo piano non è andato liscio e sia Nicky che Jess (Margot Robbie) sono stati catturati da Garriga e dal suo capo della sicurezza, Owens (Gerald McRaney). Da quel momento in poi, tutto nel finale è successo molto rapidamente: Nicky è stato colpito, Owens ha rivelato di essere suo partner e padre prima di salvargli la vita, poi ha tradito Nicky e si è preso i soldi.

Quanto tempo Bucky e Nicky hanno lavorato insieme

Uno dei colpi di scena più grandi alla fine del film è stata dunque la rivelazione che Owens in realtà non lavorava per Garriga, ma era Bucky, il padre adottivo di Nicky. Evidentemente, il duo di truffatori padre-figlio aveva lavorato insieme fin dall’inizio, ma Nicky aveva dimenticato di dare a Jess quell’informazione. Bucky ha detto che aveva lavorato come capo della sicurezza di Garriga per tre anni, cercando di truffarlo. Quando Garriga ha assunto Nicky, hanno unito le forze. Il motivo per cui Owens e Nicky sembravano così antagonisti l’uno verso l’altro non era perché stavano litigando, ma semplicemente perché avevano un rapporto teso in generale.

La collaborazione tra Nicky e Bucky ha avuto un ruolo fondamentale in Focus – Niente è come sembra. In qualità di infiltrato, Bucky è stato in realtà il motivo per cui Nicky ha ottenuto la copia originale dell’EXR invece di quella falsa che Garringa voleva che vendesse. Essendo il suo capo della sicurezza, Garringa si fidava di “Owens”, il che ha permesso a Bucky di ottenere il software originale. Poi, verso la fine, Bucky ha mandato un messaggio a Nicky dicendogli che Garriga aveva scoperto il suo doppio gioco. Infine, una volta che Nicky e Jess sono stati catturati, Bucky li ha fatti uscire premendo il “pulsante di emergenza Toledo” e sparando a Nicky per dimostrare che non stavano lavorando insieme.

Bucky ha abbandonato Nicky perché “l’amore ti ucciderà”

Parte del motivo per cui Bucky e Nicky hanno interpretato nemici così convincenti è perché avevano un rapporto padre-figlio molto teso. Nicky ha detto a Jess all’inizio di Focus – Niente è come sembra che Bucky lo aveva abbandonato da bambino, e lui pensava che fosse perché Nicky era troppo debole per una vita criminale. Alla fine, tuttavia, Bucky ha rivelato di aver abbandonato Nicky perché lo amava troppo. Bucky ha detto che gli avevano puntato una pistola contro durante una partita di carte truccata e che l’unica cosa a cui riusciva a pensare era Nicky. In quel momento ha deciso di allontanarsi dal figlio.

Sebbene amasse Nicky, Bucky ha comunque preferito il crimine al figlio adottivo. Come ha spiegato Bucky, “l’amore ti ucciderà in questo giro. Non c’è posto per quella merda qui. Non c’è felicità in questo”. Bucky vedeva essenzialmente il suo amore per Nicky come una debolezza che metteva in pericolo la sua vita e le sue truffe, quindi ha abbandonato suo figlio. Bucky difficilmente vincerà il premio di padre dell’anno, ma la sua ragione per andarsene era un po’ migliore di quanto Nicky pensasse inizialmente. C’è persino la possibilità che Bucky se ne sia andato per impedire a Nicky di vivere una vita pericolosa, anche se questo potrebbe essere troppo generoso per un truffatore.

Perché Bucky ha preso i soldi dell’EXR

Anche se Bucky e Nicky hanno avuto un momento di sincerità alla fine di Focus – Niente è come sembra, il padre ha comunque rubato tutti i guadagni che avevano ottenuto vendendo il software EXR. Poco prima di rubare i 27 milioni di euro, Bucky ha detto a Nicky che avrebbe preso i soldi perché suo figlio non era davvero un ladro, quindi non gli doveva alcuna cortesia professionale. Come ha detto: “Sai come si dice che c’è onore tra i ladri? Beh, tu non sei un ladro, Mellow. Hai fatto la tua scelta”. Bucky era arrabbiato con suo figlio per aver gettato al vento anni di formazione come truffatore per amore, quindi ha preso i soldi per sé.

Nicky aveva scelto Jess invece del lavoro nel momento stesso in cui l’aveva aspettata nella stanza d’albergo invece di scappare quando Bucky gli aveva mandato un messaggio. In sostanza, aveva preso la decisione esattamente opposta a quella di Bucky quando aveva deciso di abbandonare la vita di Nicky. Questa era la chiave della decisione di Bucky alla fine del film: la cosa più importante nella vita di Bucky era essere un truffatore, ma Jess era la cosa più importante per Nicky. Bucky aveva scelto più volte di dare la priorità alle sue attività criminali rispetto a Nicky; prendere i soldi dell’EXR era solo l’ultimo esempio.

Jess ha rubato l’orologio da 200.000 dollari di Garriga alla fine di Focus – Niente è come sembra

Sebbene non abbiano ottenuto i 27 milioni di euro dalla vendita dei sistemi EXR, Nicky e Jess non sono usciti a mani vuote dalla conclusione di Focus. Uno dei motivi per cui Jess si trovava a Buenos Aires era proprio quello di rubare l’orologio di Garriga, un Piaget Emperador che Jess valutava 200.000 dollari. Mentre Jess accompagnava Nicky all’ospedale, lui ha guardato in basso e ha visto che lei aveva rubato l’orologio di Garriga. Subito dopo che Bucky ha sparato a Nicky, Garriga ha afferrato Jess per il mento per urlare contro di lei, e lei gli ha sfilato l’orologio dal polso nella confusione. Evidentemente, ha imparato da Nicky a non perdere mai la concentrazione, qualunque cosa accada.

Il vero significato del finale di Focus – Niente è come sembra

Focus – Niente è come sembra è un film sull’amore, in particolare su come le persone valutano l’amore rispetto al denaro, e nessun altro personaggio lo dimostra meglio di Bucky e Nicky. Bucky dava più valore al suo stile di vita criminale e al denaro che gli procurava che a qualsiasi altra cosa, persino alla sua famiglia. Ha sparato e ucciso suo padre per sopravvivere a una truffa e ha abbandonato suo figlio per concentrarsi sulla sua carriera criminale. Nicky, invece, nel corso del film ha imparato che l’amore vale più del denaro. Alla fine ha deciso di essere onesto con Jess e di avere una relazione con lei, e apparentemente ha abbandonato la sua vita da truffatore.

Anche il modo in cui Bucky e Nicky si sono separati la dice lunga su ciò che Focus – Niente è come sembra ha da dire sul valore dell’amore. Bucky ha scelto il denaro piuttosto che l’amore di suo figlio, e se n’è andato da solo, portando con sé un bagaglio davvero pesante. Nicky ha scelto l’amore e Jess ha finito per portarlo in ospedale, alleggerendogli letteralmente il carico. Bucky e Nicky non potrebbero essere più opposti l’uno all’altro e Focus mostra chiaramente che Nicky ha ottenuto il meglio. Anche con tutte le vincite che ha truffato in Focus – Niente è come sembra, il premio più grande di Nicky è stata la sua relazione con Jess.