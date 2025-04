G20: la spiegazione del finale del film con Viola Davis

Il film G20 di Prime Video – diretto da Patricia Riggen – ha riservato avvincenti colpi di scena fino all’ultimo, presentando un’inaspettata mente dietro l’attacco terroristico al summit del G20 e salvataggi incredibili, all’altezza del thriller ricco di azione che ci si aspettava. In esso, dopo che la bomba nell’ala est dell’hotel ha colto tutti di sorpresa, i leader all’interno dell’albergo hanno cercato di mettersi in salvo, mentre quelli all’esterno hanno cercato di capire chi fosse Rutledge (Antony Starr) e come avesse potuto accumulare il livello di conoscenza necessario per prendere il controllo di una fortezza impenetrabile.

Se parte delle ragioni di Rutledge erano evidenti, in quanto voleva arricchirsi a spese di tutti gli altri, la sua fissazione per il Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton (Viola Davis) era personale e quindi meno immediata da cogliere, diventando chiara solo nel finale di G20. Questo ha messo in grave pericolo la famiglia del Presidente e il benessere di Demetrius, Serena e Derek è diventato rapidamente l’obiettivo principale di Danielle. Con il piano nefasto di Rutledge che aveva obiettivi separati, G20 ha quindi incluso molti colpi di scena tortuosi, rendendo il finale più soddisfacente grazie alle molteplici sequenze d’azione che vedono la Presidente Sutton direttamente coinvolta nella lotta contro i suoi nemici.

Come la Presidente Danielle Sutton ha fermato il piano di Rutledge

La Presidente Sutton ha inizialmente cercato di portare in salvo Han Min-Seo, il Primo Ministro Oliver Everett (Douglas Hodg) e la direttrice dell’IMF Emma Romano (Sabrina Impacciatore) con l’agente Ruiz, ma è stato subito chiaro che doveva affrontare Rutledge se voleva tenere al sicuro la sua famiglia. Tuttavia, l’incontro con quest’ultimo le ha fornito tutte le informazioni di cui Danielle aveva bisogno per capire il loro legame diretto, essendo stata sul campo durante la stessa missione, e senza di esso sarebbe stato impossibile rivelare chi fosse la vera mente dietro l’attacco.

Il Presidente Sutton ha riconosciuto subito come il passato militare di Rutledge lo avesse segnato, sperando che la somiglianza lo convincesse a fare la cosa giusta. Quando Rutledge ha messo in pericolo Derek sparandogli, è diventato anche evidente che, nonostante Derek e il Segretario del Tesoro Joanna Worth (Elizabeth Marvel) fossero ostaggi davanti a lei, Joanna non è mai stata veramente minacciata da Rutledge. Il fatto che quest’ultima abbia intascato il portafoglio di criptovalute nel caos della lotta e abbia scelto quel luogo per il vertice del G20 ha inevitabilmente dimostrato il suo coinvolgimento, rendendo possibile al Presidente Sutton di usare il portafoglio per raggiungere Rutledge e salvare Serena.

Le motivazioni di Rutledge e del suo gruppo per l’attacco al G20

Le bugie di Rutledge hanno fatto sembrare che le intenzioni del suo gruppo avessero a che fare con la scoperta di come il Piano Together del Presidente Sutton mirasse a impoverire la gente comune nei Paesi ricchi invece di aiutare quelli del Sud globale, ma l’obiettivo principale del suo piano è sempre stato quello di arricchire se stesso e il suo gruppo attraverso il crollo dei mercati. Allo stesso tempo, c’era una ragione che motivava la sua scelta di attaccare specificamente il piano di Sutton e non quello di qualcun altro, e aveva a che fare con gli amici che morirono per proteggere il convoglio di Sutton prima che lei diventasse presidente e fosse nell’esercito.

Mentre le ragioni di Rutledge erano profondamente personali, il resto del cast di personaggi del G20 ha motivazioni diverse, come la cieca fiducia dell’agente Darden nei racconti di Rutledge, secondo cui il piano di Sutton avrebbe tradito gli americani comuni concentrandosi sugli aiuti all’estero. Il coinvolgimento del Segretario del Tesoro nascondeva tuttavia un’altra ragione: la convinzione di Joanna Worth che Sutton le avesse rubato il posto di Presidente degli Stati Uniti, rendendo la sua organizzazione dell’attacco terroristico un puro atto di vendetta.

La spiegazione del coinvolgimento del Segretario del Tesoro Joanna Worth

Il coinvolgimento di Joanna Worth viene quindi scoperto solo quando Rutledge stava per fuggire con Serena Sutton, ma l’aver intascato il portafoglio di criptovalute ha rivelato alla Presidente Sutton tutto ciò che doveva sapere. Se Rutledge poteva essere il volto dell’attacco terroristico del G20, Joanna Worth ne è stata la mente: senza di lei, infatti, il gruppo di Rutledge non sarebbe stato scelto come sicurezza aggiuntiva, né l’hotel sarebbe stato scelto come sede del summit del G20.

Il film ha solo brevemente accennato alla potenziale ostilità tra Joanna Worth e il Presidente Sutton, quando quest’ultima ha menzionato la campagna presidenziale che è stata combattuta tra loro all’inizio. Tuttavia, nient’altro avrebbe potuto far presagire che l’insider dietro il complotto sarebbe stato il Segretario del Tesoro, soprattutto perché l’agente Darden ne faceva già parte. Tuttavia, il fatto che l’attentato non sarebbe stato possibile senza che Joanna Worth mettesse in contatto persone con rancori nei confronti di Sutton, come Darden e Rutledge, la rendeva la principale promotrice dell’intero piano.

Perché far uscire Oliver Everett ed Elena Romano è stato fondamentale per il piano della Presidente Sutton

Il fatto che i leader del G20 e tutti i membri dell’hotel siano stati tagliati fuori dall’esterno ha fatto sì che il gruppo di Rutledge fosse l’unico in grado di inviare i propri video deepfake per controllare la narrazione, rendendo impossibile per i governi esterni coordinare una risposta che non avrebbe messo in pericolo quelli interni. Le e-mail di Serena Sutton agli agenti a casa e al Vicepresidente hanno permesso di ottenere alcune informazioni, ma non sono state sufficienti per poter agire, e la connessione non ha potuto essere stabilita di nuovo poiché Serena e Demetrius erano in fuga.

Ciò ha reso estremamente importante la guida spericolata della Bestia verso i cancelli dell’hotel da parte di Elena Romano e del Primo Ministro britannico Oliver Everett. Avendo passato gran parte della serata a seguire il Presidente Sutton, sapevano di potersi fidare di lei e del suo piano. Mentre i missili da cui erano inseguiti li hanno quasi fatti saltare in aria, il fatto di essere arrivati davanti ai loro alleati ha salvato le loro vite e quelle di tutti coloro che si trovavano all’interno dell’hotel, perché hanno potuto condividere il piano della Presidente Sutton con il Vicepresidente Moseley e il direttore della CIA Mikkelson.

La spiegazione del messaggio del finale di G20

Come nei migliori film d’azione, la collaborazione tra improbabili alleati contro un nemico comune è ciò che spesso salva la situazione. Questo è anche un tema centrale di G20, poiché il motivo per cui i leader mondiali erano in pericolo aveva a che fare con il tradimento della Presidente Sutton da parte del suo segretario al Tesoro che voleva vendicarsi di lei. La Presidente Sutton ha messo in evidenza il senso di comunità quando ha scelto di salvare Melokuhle, Lesedi e gli altri ostaggi perché era la cosa giusta da fare, avendo l’opportunità di farlo in quel momento. Il messaggio generale è apparso nel Piano Together del Presidente Sutton e nell’inevitabile cameratismo che la situazione ha creato tra i membri del gruppo di Sutton.

Infatti, se all’inizio della serata il Presidente Sutton ed Elena Romano non sopportavano il Primo Ministro Everett, alla fine della stessa erano stretti alleati. La comunità era anche in diretta opposizione a ciò che Joanna Worth e Rutledge rappresentavano, poiché avevano organizzato quell’attacco per promuovere i loro piani, la loro avidità e le loro rimostranze, invece di pensare a chi stavano danneggiando direttamente e indirettamente con le loro azioni al G20. Il film, in un’ultima analisi, ribadisce l’importanza della cooperazione globale per far fronte a situazioni di grave crisi, mettendo da parte le differenze e superandole grazie alla coesione.