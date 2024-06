Captain America: Brave New World, una foto dal set svela il cambiamento di Rosa Salazar in Diamondback

Dopo il primo sguardo a Giancarlo Esposito in costume sul set di Captain America: Brave New World, abbiamo una nuova foto che ci mostra Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) nei panni di Rachel Leighton, alias Diamondback.

Un precedente rumor sosteneva che il gruppo di supercriminali noto come Serpent Society fosse stato completamente tagliato dal film durante le riprese. Questo potrebbe essere stato esatto all’epoca, ma quest’ultima tornata di foto aggiuntive ha rivelato che almeno un membro della squadra sarà ancora presente.

Come si può vedere, Salazar sfoggia ora i caratteristici capelli rosa caldo del personaggio, dopo essere apparso in precedenza con le ciocche bionde in una foto condivisa online lo scorso anno.

La Società dei Serpenti (ammesso che compaiano ancora tutti) sarà composta anche da Rattler, Constrictor, Asp e Cobra.

Secondo un precedente rapporto, Diamondback utilizzerà “tatuaggi con punte di diamante sulle mani per sparare proiettili dalle dita“. Rattler “genera boom sonici dalle sue gambe, creando vibrazioni dirompenti“. Constrictor “impiega bobine cariche sulle braccia per costringere e immobilizzare i nemici“. I “pugni di fuoco di Asp illuminano il combattimento con un vantaggio infuocato” e Cobra (interpretato da Seth Rollins) ha “zanne retrattili, capaci di sputare acido corrosivo“.

A proposito di notizie, MTTSH ha ribadito una precedente indiscrezione secondo cui la trama di Captain America: Brave New World ruoterà attorno al Celestiale che è stato congelato sul posto verso la fine di Eternals.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.