Greenland: la spiegazione del finale del film

I film catastrofici sono diventati una rarità tra le recenti produzioni hollywoodiane. Sono finiti i tempi in cui ogni anno uscivano almeno un paio di film catastrofici epici. Ecco perché Greenland (qui la recensione) di Ric Roman Waugh è speciale. Il regista e il protagonista Gerard Butler (anche coproduttore) hanno già lavorato insieme in Attacco al potere 3, il terzo capitolo della serie uscito nel 2019. Questa loro nuova collaborazione ruota attorno a John Garrity (Butler), sua moglie Allison (Morena Baccarin) e il loro figlio Nathan (Roger Dale Floyd) mentre cercano di raggiungere un rifugio sotterraneo in Groenlandia prima che un detrito di una cometa interstellare di dimensioni tali da causare l’estinzione colpisca la Terra.

La trama di Greenland

Il film inizia con il ritorno di John a casa dopo quello che deve essere stato un periodo piuttosto lungo. Lui e Allison hanno dovuto affrontare gravi problemi coniugali e, come scopriremo in seguito, John ha tradito sua moglie. Ora stanno cercando di lasciarsi tutto alle spalle. Anche se Allison lo nega quando John glielo chiede a bruciapelo, uno dei motivi per cui ha permesso a John di tornare deve essere perché Nathan sente la mancanza di suo padre. Mentre i Garrity affrontano i loro problemi interni, una cometa interstellare, chiamata Clarke dagli scienziati, entra nel sistema solare.

Il giorno in cui dovrebbe passare vicino alla Terra, la coppia ha organizzato un incontro con gli amici del loro ricco quartiere. Si scopre che Clarke è in realtà un enorme ammasso di detriti in movimento. A causa della gravità del Sole, numerosi frammenti di detriti cambiano la loro traiettoria verso la Terra. Sebbene la maggior parte di essi sia innocua, poiché brucia prima ancora di raggiungere il suolo, alcuni potrebbero potenzialmente distruggere delle città. Poco prima che il disastro si abbatta sulla Terra, John riceve un messaggio preregistrato sul suo telefono (un messaggio simile appare anche sulla TV di famiglia), che gli comunica che lui e la sua famiglia sono stati selezionati per l’evacuazione.

Il messaggio li istruisce anche a recarsi dalla loro casa di Atlanta, in Georgia, alla base aerea di Robins, dove degli aerei li attendono insieme ad altre persone nella loro stessa situazione. Senza avere idea di dove questi aerei li porteranno, i Garrity si rendono conto che è comunque la loro opzione migliore. Tuttavia, quando arrivano lì, John viene separato dalla sua famiglia dopo essere tornato alla loro auto per recuperare le medicine per il diabete di Nathan, e a Nathan non è permesso salire sull’aereo a causa della sua condizione. Attraverso un biglietto lasciato sul parabrezza della loro auto, Allison dice a John che lei e Nathan stanno andando a casa di suo padre.

Durante il viaggio, John viene a sapere che gli aerei avrebbero dovuto portarli in Groenlandia, dove un bunker sotterraneo sarebbe stato utilizzato come rifugio quando il detrito più grande, più grande della meteora che ha causato l’estinzione dei dinosauri, avrebbe colpito l’Europa occidentale. Viene anche a sapere che ci saranno voli dell’ultimo minuto per il bunker in partenza dal Canada. Dopo essersi finalmente riuniti, John e Allison decidono di fare un ultimo tentativo per prendere uno degli aerei e raggiungere la Groenlandia.

Il finale di Greenland

John è inizialmente perplesso, come tutti i suoi vicini, sul motivo per cui lui e la sua famiglia sono stati selezionati per il trasferimento. Come viene rivelato in seguito, è stato per il suo lavoro di ingegnere strutturale. Egli costruisce grattacieli e il governo avrà sicuramente bisogno di persone come lui nel mondo post-apocalittico. Questo privilegio è stato concesso a una parte molto selezionata della popolazione totale. Sono stati scelti medici, ingegneri e persone appartenenti ad altre professioni che possono contribuire attivamente alla costruzione della società in futuro.

Sapendo di non poter salvare tutti, il governo si è concentrato solo sulla sicurezza di coloro che, a loro volta, garantiranno la sopravvivenza dell’umanità. Le famiglie del 99% delle forze armate non sono state selezionate per l’evacuazione. Com’era prevedibile, la legge e l’ordine sono stati rapidamente sostituiti dall’anarchia e dal caos. La gente ha cominciato a cedere alla disperazione, ma fortunatamente per la famiglia Garrity, ci sono ancora persone al mondo che si aggrappano alla loro integrità e compassione.

Mentre si recano a casa del padre di Allison, sia lei che John incontrano separatamente il meglio e il peggio che l’umanità ha da offrire. Uno dei saccheggiatori aiuta Allison e Nathan a uscire da una farmacia dopo che lì sono iniziate le sparatorie. D’altra parte, una coppia (David Denman e Hope Davis), che inizialmente sembra gentile e offre alla madre e al figlio un passaggio in auto, ruba il braccialetto di Allison, che la identifica come una delle persone selezionate, la butta fuori dall’auto e se ne va con Nathan. Più tardi lei lo ritrova con l’aiuto di alcuni militari.

Un medico le dà abbastanza insulina e altri farmaci per Nathan da bastargli per un po’. Nessuna di queste persone è obbligata a essere lì. Eppure, si sono offerte volontarie per servire e agire con empatia e comprensione mentre l’umanità affronta il suo crepuscolo. Il privilegio concesso ai Garrity grazie all’istruzione e ai successi di John viene bruscamente revocato nel momento in cui si scopre che Nathan ha il diabete. Così, come la maggior parte delle persone sulla terra, sono lasciati a interrogarsi sul loro destino.

Sperando disperatamente che ciò che ha sentito sui voli in Canada sia vero, John corre contro il tempo mentre guida verso l’aeroporto. Fortunatamente, l’aereo è lì. La famiglia convince uno dei piloti a lasciarli salire a bordo. Quando finalmente arrivano in Groenlandia, un’onda d’urto causata dall’impatto di uno dei frammenti fa schiantare l’aereo, uccidendo i piloti. I Garrity e gli altri passeggeri riescono a raggiungere il bunker proprio prima della collisione.

Un uomo di famiglia

Mentre la famiglia aspetta l’impatto, Nathan chiede in lacrime ai suoi genitori perché non sta avendo i flashback che dovrebbe avere prima della sua morte. È qualcosa che aveva già menzionato in precedenza, poiché lo aveva sentito dire da uno dei suoi amici. Suo padre lo consola dicendogli che lui e Allison lo amano dal profondo del cuore e che la cosa più importante in questo momento è che sono tutti insieme. John sa che c’è sempre la possibilità che non riescano ad arrivare al bunker in tempo e, anche se ci riuscissero, potrebbe non resistere all’impatto.

Tutto ciò che voleva era stare con sua moglie e suo figlio quando si fosse verificato il grande disastro. In questo tipo di film c’è sempre un archetipo dello scienziato, che fornisce spiegazioni e spesso funge da eroe principale. “Greenland” è privo di tutto ciò. Si concentra esclusivamente sui Garrity e sul loro viaggio verso il bunker. John Garrity non è un personaggio eccessivamente eroico. Non informa mai i suoi vicini di Greenland nonostante abbia fatto una promessa e rifiuta correttamente e pragmaticamente di portare con sé una delle loro figlie, sapendo in quel momento che dovranno lasciarla all’aeroporto.

Tuttavia, considerando come vanno a finire le cose, quella ragazza avrebbe potuto sopravvivere se lui avesse accettato di portarla con sé. Più tardi, salva un passeggero da un’auto in fiamme. Dato che l’intero pianeta è destinato a essere presto avvolto dalle fiamme, questo atto di coraggio casuale sembra in qualche modo futile. John non è il classico protagonista dei film catastrofici che salva tutta l’umanità. Ma è senza dubbio un uomo che farebbe di tutto per proteggere la sua famiglia.

Una nuova alba

L’impatto avviene e le pareti del bunker riescono in qualche modo a resistere alle ondate di distruzione che seguono l’esplosione. Quando Garrity e gli altri escono dal bunker, sono passati nove mesi e la cenere e le radiazioni si sono ritirate. Il mondo è completamente in rovina. L’entità della distruzione è dimostrata dalle immagini di città in rovina come Sydney, Città del Messico e Parigi. Una vista orbitale del pianeta mostra l’enorme cratere dove è caduto il più grande frammento di Clarke.

Ci sono anche numerosi crateri più piccoli che punteggiano l’intero pianeta. Mentre i sopravvissuti osservano il nuovo paesaggio, trovano speranza nel vedere un paio di uccelli che volano. Nonostante la distruzione assoluta della civiltà umana, la vita in generale ha trovato un modo per continuare ad esistere. Il bunker della Groenlandia riceve notizie da Helsinki, Nuova Delhi, Beirut, Kathmandu, Mosca e San Paolo, apprendendo che anche in quei luoghi sono sopravvissute alcune sacche di popolazione.

Ciò che verrà dopo è un compito monumentale per John e la sua generazione di sopravvissuti. Devono ricostruire le fondamenta della civiltà e assicurarsi che siano abbastanza solide da sostenere il peso di ciò che le generazioni future costruiranno su di esse. L’umanità probabilmente non tornerà al suo stato precedente per almeno mille anni, il che potrebbe essere potenzialmente una cosa positiva. La ricostruzione non deve necessariamente avere gli stessi difetti di quella originale. Ci possono essere meno inquinamento, guerre e dipendenza eccessiva dai combustibili fossili. Dopo essere stati sull’orlo dell’estinzione, le persone potrebbero finalmente imparare a coesistere tra loro.

LEGGI ANCHE: Greenland: dal cast al sequel, tutte le curiosità sul film

GUARDA ANCHE: Greenland 2: Migration, il trailer del film catastrofico con Gerard Butler