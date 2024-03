Film fantasy: i migliori titoli da vedere di questo genere

La trilogia di Il Signore degli Anelli ha donato nuovo vigore al genere fantasy, divenuto molto popolare negli anni ’80 e cresciuto poi nel tempo fino a divenire uno dei più redditizzi.

Proprio la trilogia diretta da Peter Jackson ha consacrato questo genere, dimostrando che nei casi migliori questo può non solo proporre storie di evasione dalla realtà, ma anche affrontare dinamiche proprie del mondo di tutti i giorni attraverso brillanti metafore che, forse proprio attraverso l’uso del fantastico, trovano il modo di risuonare maggiormente nell’animo e nella mente dello spettatore. Successivamente a quella trilogia, sono dunque stati realizzati numerosi film fantasy, i migliori dei quali sono qui riportati nel seguente elenco.

Film fantasy famosi da vedere assolutamente

Dopo Il Signore degli Anelli il genere si è ora arricchito, mescolandosi sempre più con generi come ad esempio fantascienza e horror. Si è poi ulteriormente sviluppato anche grazie al cinema di animazione, così come con l’avanzamento delle tecnologie CGI. Dei tanti film usciti nel corso del tempo, ecco quelli ad oggi più popolari, a cui di solito si pensa subito quando si parla di film fantasy.

Il mago di Oz , di Victor Fleming. La piccola Dorothy, trasportata da un tornado, finisce nella magica terra di Oz. Qui, si imbarca in un’avventura con dei nuovi e strambi amici, con l’obiettivo di incontrare il Mago: l’unico che la può aiutare a tornare a casa, così come i suoi nuovi amici. Cominciate da qui.

, di Victor Fleming. La piccola Dorothy, trasportata da un tornado, finisce nella magica terra di Oz. Qui, si imbarca in un’avventura con dei nuovi e strambi amici, con l’obiettivo di incontrare il Mago: l’unico che la può aiutare a tornare a casa, così come i suoi nuovi amici. Cominciate da qui. Mary Poppins , di Robert Stevenson. La famiglia Banks ha bisogno d’aiuto. I suoi membri non comunicano tra loro. Il padre è integerrimo e pensa soltanto al lavoro, mentre la madre è a caccia di una spinta innovativa che modifichi le sue giornate tediose. Tutto cambia nel momento in cui giunge una nuova tata, Mary Poppins. Quest’ultima sconvolge la vita dei piccoli di casa Banks, insegnando loro la forza della fantasia, coinvolgendo anche gli altri membri della famiglia, che ritrova il sorriso.

, di Robert Stevenson. La famiglia Banks ha bisogno d’aiuto. I suoi membri non comunicano tra loro. Il padre è integerrimo e pensa soltanto al lavoro, mentre la madre è a caccia di una spinta innovativa che modifichi le sue giornate tediose. Tutto cambia nel momento in cui giunge una nuova tata, Mary Poppins. Quest’ultima sconvolge la vita dei piccoli di casa Banks, insegnando loro la forza della fantasia, coinvolgendo anche gli altri membri della famiglia, che ritrova il sorriso. Il Signore degli Anelli , 2001-2003. Si comincia con La Compagnia dell’Anello, e ci si imbarca nel viaggio migliore della storia, insieme ad un mite Hobbit della Contea e otto compagni. L’obiettivo è quello di distruggere il Male, racchiuso in un potentissimo anello, e salvare la Terra di Mezzo dall’Oscuro Signore Sauron.

, 2001-2003. Si comincia con La Compagnia dell’Anello, e ci si imbarca nel viaggio migliore della storia, insieme ad un mite Hobbit della Contea e otto compagni. L’obiettivo è quello di distruggere il Male, racchiuso in un potentissimo anello, e salvare la Terra di Mezzo dall’Oscuro Signore Sauron. La saga di Harry Potter , 2001-2011. Insieme a Il Signore degli Anelli, la saga di Harry Potter ha contribuito a far tornare in auge il fantasy. Negli otto film tratti dai romanzi di J. K. Rowling, seguiamo dunque Harry e i suoi amici studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Howgarts mentre affrontano continui pericoli, in attesa del confronto finale con il malvagio Voldemort, il cui destino è legato a quello di Harry.

, 2001-2011. Insieme a Il Signore degli Anelli, la saga di Harry Potter ha contribuito a far tornare in auge il fantasy. Negli otto film tratti dai romanzi di J. K. Rowling, seguiamo dunque Harry e i suoi amici studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Howgarts mentre affrontano continui pericoli, in attesa del confronto finale con il malvagio Voldemort, il cui destino è legato a quello di Harry. Le cronache di Narnia , 2005-2010. Quattro fratelli scoprono una porta misteriosa che li porta in un universo incantato dove una strega ha lanciato un tremendo incantesimo. Inizia così un’altra delle più celebri saghe fantasy degli ultimi due decenni, composta da tre film che portano avanti il viaggio dei giovani protagonisti nel fantastico mondo di Narnia.

, 2005-2010. Quattro fratelli scoprono una porta misteriosa che li porta in un universo incantato dove una strega ha lanciato un tremendo incantesimo. Inizia così un’altra delle più celebri saghe fantasy degli ultimi due decenni, composta da tre film che portano avanti il viaggio dei giovani protagonisti nel fantastico mondo di Narnia. Povere creature! film del 2023 diretto da Yorgos Lanthimos. Una giovane donna deceduta viene riportata in vita da uno scienziato. Scappa con un losco avvocato e vive avventure in diversi continenti. Nel frattempo, scopre la sua passione per la giustizia sociale.

Film Fantasy recenti da vedere

Gli ultimi anni sono stati ricchi di nuovi film fantasy, alcuni divenuti più popolari, altri passati in sordina ma meritevoli di essere riscoperti. Tra grandi autori, mondi fantastici, personaggi già noti riproposti con nuove sfumature e appassionanti saghe, ecco allora qualche titolo da segnarsi, a partire da alcuni fantasy previsti per il 2024 che promettono di essere ottimi rappresentanti di questo genere.

Film fantasy del 2024

Damsel , di Juan Carlos Fresnadillo. Una giovane donna accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che era tutta una trappola. Viene gettata in una grotta con un drago sputafuoco e deve fare affidamento solo sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere.

, di Juan Carlos Fresnadillo. Una giovane donna accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che era tutta una trappola. Viene gettata in una grotta con un drago sputafuoco e deve fare affidamento solo sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere. IF – Gli amici immaginari , di John Krasinski. Una giovane ragazza di nome Bea acquisisce la capacità di vedere gli amici immaginari delle persone, chiamati in breve “IF”, che sono stati abbandonati dai bambini che hanno aiutato. Bea scopre poi che il suo vicino di casa, L’uomo del piano di sopra, ha la stessa capacità.

, di John Krasinski. Una giovane ragazza di nome Bea acquisisce la capacità di vedere gli amici immaginari delle persone, chiamati in breve “IF”, che sono stati abbandonati dai bambini che hanno aiutato. Bea scopre poi che il suo vicino di casa, L’uomo del piano di sopra, ha la stessa capacità. Beetlejuice 2 , di Tim Burton. Lo spiritello porcello è tornato per un esilarante e irriverente sequel. In questo capitolo, il fantasma reclutato per aiutare a infestare una casa condividerà un’avventura con la figlia di Lydia.

, di Tim Burton. Lo spiritello porcello è tornato per un esilarante e irriverente sequel. In questo capitolo, il fantasma reclutato per aiutare a infestare una casa condividerà un’avventura con la figlia di Lydia. Il Signore degli Anelli – La guerra di Rohirrim , di Kenju Kamiyama. Ambientato 261 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, La Guerra dei Rohirrim racconta la storia di Helm Hammerhand, un leggendario re di Rohan che deve difendersi da un esercito di Dunlendings. Egli diventa l’omonimo della roccaforte del Fosso di Helm.

, di Kenju Kamiyama. Ambientato 261 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, La Guerra dei Rohirrim racconta la storia di Helm Hammerhand, un leggendario re di Rohan che deve difendersi da un esercito di Dunlendings. Egli diventa l’omonimo della roccaforte del Fosso di Helm. Wicked – Parte 1, di John M. Chu. Ambientato nella Terra di Oz, il film ruota attorno a Elphaba, una donna dalla pelle verde, ed esplora il percorso che la porterà a diventare la Strega Cattiva dell’Ovest. È il primo di un adattamento cinematografico in due parti del musical teatrale Wicked di Holzman e Schwartz, basato sul romanzo del 1995 Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West di Gregory Maguire.

Film fantasy del 2023

Wonka , di Paul King. Il giovane Willy Wonka è un inventore con grandi sogni: vuole diventare il più grande produttore di cioccolato del mondo. Sulla sua strada, incontra delle creature chiamate Umpa Lumpa, che lo aiutano a realizzare i suoi grandi piani.

, di Paul King. Il giovane Willy Wonka è un inventore con grandi sogni: vuole diventare il più grande produttore di cioccolato del mondo. Sulla sua strada, incontra delle creature chiamate Umpa Lumpa, che lo aiutano a realizzare i suoi grandi piani. Peter Pan & Wendy , di David Lowery. La giovane Wendy Darling incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Wendy, i suoi fratelli e Campanellino viaggiano con Peter nel magico mondo dell’Isola che non c’è, dove incontra un malvagio capitano pirata.

, di David Lowery. La giovane Wendy Darling incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Wendy, i suoi fratelli e Campanellino viaggiano con Peter nel magico mondo dell’Isola che non c’è, dove incontra un malvagio capitano pirata. La casa dei fantasmi , di Justin Simien. Una donna e suo figlio si trasferiscono in una villa abbandonata per trasformarla in un albergo, ma scoprono che è infestata da fantasmi. Assumono così un gruppo di cosiddetti esperti spirituali per liberare la loro casa da presenze maligne.

, di Justin Simien. Una donna e suo figlio si trasferiscono in una villa abbandonata per trasformarla in un albergo, ma scoprono che è infestata da fantasmi. Assumono così un gruppo di cosiddetti esperti spirituali per liberare la loro casa da presenze maligne. Silver e il libro dei sogni , di Helena Hufnagel. Quando Liv si trasferisce a Londra incontra il misterioso Henry e il suo gruppo di amici, che la conducono nell’affascinante mondo dei viaggi onirici. I sognatori praticano un rituale per realizzare il desiderio più grande di ognuno di loro.

, di Helena Hufnagel. Quando Liv si trasferisce a Londra incontra il misterioso Henry e il suo gruppo di amici, che la conducono nell’affascinante mondo dei viaggi onirici. I sognatori praticano un rituale per realizzare il desiderio più grande di ognuno di loro. Buon Natale da Candy Cane Lane, di Reginald Hudlin. Chris vuole vincere il concorso locale di decorazione natalizia, ma inavvertitamente stringe un patto con un elfo dispettoso di nome Pepper, che provoca il caos in città. Chris e la sua famiglia cercano di rompere l’incantesimo di Pepper.

Film fantasy del 2022

Animali fantastici – I segreti di Silente , di David Yates. L’ascesa al potere di Grindelwald prosegue, ma Silente non può attaccarlo a causa di un patto di sangue. Newt e la sua squadra cercano di opporsi al proposito del mago oscuro di trasformare il mondo magico in una platea sottoposti.

, di David Yates. L’ascesa al potere di Grindelwald prosegue, ma Silente non può attaccarlo a causa di un patto di sangue. Newt e la sua squadra cercano di opporsi al proposito del mago oscuro di trasformare il mondo magico in una platea sottoposti. Tremila anni di attesa , di George Miller. Mentre partecipa a una conferenza a Istanbul, la dottoressa Binnie incontra un genio che le offre tre desideri in cambio della libertà. All’inizio l’accademica pensa di avere un’allucinazione, poi, da esperta di miti, pensa che l’offerta è fallace.

, di George Miller. Mentre partecipa a una conferenza a Istanbul, la dottoressa Binnie incontra un genio che le offre tre desideri in cambio della libertà. All’inizio l’accademica pensa di avere un’allucinazione, poi, da esperta di miti, pensa che l’offerta è fallace. Dampyr , di Riccardo Chemello. Balcani, 1992. Una guerra crudele è in corso. Harlan Draka è un Dampyr, metà umano e metà vampiro, ma non lo sa. Presto dovrà confrontarsi con i suoi poteri per distruggere un terribile Maestro della notte.

, di Riccardo Chemello. Balcani, 1992. Una guerra crudele è in corso. Harlan Draka è un Dampyr, metà umano e metà vampiro, ma non lo sa. Presto dovrà confrontarsi con i suoi poteri per distruggere un terribile Maestro della notte. Come d’incanto 2 , di Adam Shankman. Quindici anni dopo il suo lieto fine, Giselle, Robert e Morgan si trasferiscono in una nuova casa nel sobborgo di Monroeville. La comunità è supervisionata da Malvina Monroe, che ha intenzioni nefaste per la famiglia.

, di Adam Shankman. Quindici anni dopo il suo lieto fine, Giselle, Robert e Morgan si trasferiscono in una nuova casa nel sobborgo di Monroeville. La comunità è supervisionata da Malvina Monroe, che ha intenzioni nefaste per la famiglia. Vesper, di Kristina Buozyte e Bruno Samper. Dopo il crollo dell’ecosistema terrestre, Vesper, una ragazza di 13 anni che lotta per sopravvivere con il padre paralizzato, incontra una donna con un segreto che la costringerà a usare il suo ingegno per la possibilità di avere un futuro.

Film fantasy su Netflix

Su Netflix il fantasy è tra i generi più popolari, con opere pensate per spettatori di ogni età. Ci sono infatti fantasy per ragazzi e fantasy per adulti, maggiormente tendenti all’horror. Ecco allora qualche titolo per orientarsi all’interno dell’ampio catalogo della piattaforma streaming.

Damsel , Juan Carlos Fresnadillo con Millie Bobby Brown . Una giovane donna accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che era tutta una trappola. Viene gettata in una grotta con un drago sputafuoco e deve fare affidamento solo sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere.

, Juan Carlos Fresnadillo con . Una giovane donna accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che era tutta una trappola. Viene gettata in una grotta con un drago sputafuoco e deve fare affidamento solo sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere. Troll , di Roar Uthaug. Quando un antico troll si risveglia in una montagna norvegese, un gruppo di eroi deve unirsi per cercare di impedire che la creatura provochi un disastro mortale.

, di Slumberland – Nel mondo dei sogni , di Francis Lawrence. Una giovane ragazza scopre una mappa per il mondo dei sogni di Slumberland, e con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge, attraversa i sogni e fugge dagli incubi, nella speranza di poter rivedere il suo defunto padre.

, di Francis Lawrence. Una giovane ragazza scopre una mappa per il mondo dei sogni di Slumberland, e con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge, attraversa i sogni e fugge dagli incubi, nella speranza di poter rivedere il suo defunto padre. L’accademia del bene e del male , di Paul Feig. Sophia e Agatha si trovano schierate ai lati opposti di un’epica battaglia quando vengo trascinate in una scuola incantata. Lì, aspiranti eroi e cattivi vengono addestrati per proteggere l’equilibrio tra il bene e il male.

, di Paul Feig. Sophia e Agatha si trovano schierate ai lati opposti di un’epica battaglia quando vengo trascinate in una scuola incantata. Lì, aspiranti eroi e cattivi vengono addestrati per proteggere l’equilibrio tra il bene e il male. Nightbook – Racconti di paura , di David Yarovesky. Alex, grande appassionato di racconti di paura, si trova costretto ad inventare ogni notte una storia terrificante per non restare intrappolato con la sua nuova amica in un appartamento stregato ed infestato.

, di David Yarovesky. Alex, grande appassionato di racconti di paura, si trova costretto ad inventare ogni notte una storia terrificante per non restare intrappolato con la sua nuova amica in un appartamento stregato ed infestato. Errementari – Il fabbro e il diavolo, di Paul Urkijo. Nei Paesi Baschi, in pieno Ottocento, un fabbro detiene un demone in cattività, torturandolo. Un giorno, una bambina orfana si avventura nelle sue proprietà, scoprendo terribili verità.

Film fantasy per ragazzi

Il film fantasy è spesso considerato un genere per ragazzi, ma in realtà ci sono numerose opere non propriamente consigliate ai più giovani. Ma non è questo il caso dei film elencati qui di seguito, racconti fantastici ma che dimostrano allo stesso tempo un certo valore, con la capacità di parlare attraverso affascinanti metafore di tematiche molto concrete e proprie della giovane età.

Nel paese delle creature selvagge , di Spike Jonze. Max ha 9 anni e vanta una fervida immaginazione. Un giorno scappa di casa, terrorizzato dall’idea che sua madre possa avere un nuovo compagno. Corre nei boschi della zona e prende il mare, dopo aver trovato una piccola barca. Naviga fino a raggiungere una misteriosa isola, abitata da strane creature, afflitte da divisioni interne dovute a tristezza e solitudine. Max fingerà d’avere poteri straordinari, promettendo di riportare la serenità nell’isola, della quale diventa Re. Comprenderà però le difficoltà di riuscire a rendere tutti felici, ottenendone una preziosa lezione personale.

, di Spike Jonze. Max ha 9 anni e vanta una fervida immaginazione. Un giorno scappa di casa, terrorizzato dall’idea che sua madre possa avere un nuovo compagno. Corre nei boschi della zona e prende il mare, dopo aver trovato una piccola barca. Naviga fino a raggiungere una misteriosa isola, abitata da strane creature, afflitte da divisioni interne dovute a tristezza e solitudine. Max fingerà d’avere poteri straordinari, promettendo di riportare la serenità nell’isola, della quale diventa Re. Comprenderà però le difficoltà di riuscire a rendere tutti felici, ottenendone una preziosa lezione personale. Il ragazzo che diventerà re , di Joe Cornish. Alex è uno studente inglese di 12 anni che scopre la mitica spada di Excalibur e da quel momento la sua vita cambia per sempre: i problemi di ogni giorno diventano insignificanti. Con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un’epica avventura in compagnia dei suoi amici costretti a fare i conti con Morgana, una strega decisa a distruggere il mondo.

, di Joe Cornish. Alex è uno studente inglese di 12 anni che scopre la mitica spada di Excalibur e da quel momento la sua vita cambia per sempre: i problemi di ogni giorno diventano insignificanti. Con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un’epica avventura in compagnia dei suoi amici costretti a fare i conti con Morgana, una strega decisa a distruggere il mondo. Ready Player One , di Steven Spielberg. Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

, di Steven Spielberg. Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli. Lo schiaccianoci e i quattro regni , di Lesse Hallstrom e Joe Johnston. La giovane Clara vive una indimenticabile avventura con il soldato schiaccianoci Phillip, un gruppo di topi, una chiave magica, e quattro regni in cerca di armonia e pace. Quando però una minaccia metterà in pericolo la loro esistenza, Clara e i suoi fedeli amici dovranno intervenire per ripristinare l’ordine.

, di Lesse Hallstrom e Joe Johnston. La giovane Clara vive una indimenticabile avventura con il soldato schiaccianoci Phillip, un gruppo di topi, una chiave magica, e quattro regni in cerca di armonia e pace. Quando però una minaccia metterà in pericolo la loro esistenza, Clara e i suoi fedeli amici dovranno intervenire per ripristinare l’ordine. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini , di Chris Columbus. Percy Jackson è un adolescente con problemi di dislessia che scopre di essere il figlio del dio greco Poseidone e si trasferisce in cima all’Empire State Building per vivere insieme alle divinità dell’Olimpo. Quando Zeus lo accusa di aver rubato il suo fulmine, il ragazzo, con l’aiuto degli amici An nabeth e Grover, intraprende una missione per dimostrare di essere innocente

, di Chris Columbus. Percy Jackson è un adolescente con problemi di dislessia che scopre di essere il figlio del dio greco Poseidone e si trasferisce in cima all’Empire State Building per vivere insieme alle divinità dell’Olimpo. Quando Zeus lo accusa di aver rubato il suo fulmine, il ragazzo, con l’aiuto degli amici An Un ponte per Terabithia , di Gábor Csupó. Un ragazzo fa amicizia con una nuova compagna di scuola. Per sfuggire alla noia della vita quotidiana, i due inventano un fantastico mondo immaginario popolato da creature magiche.

, di Gábor Csupó. Un ragazzo fa amicizia con una nuova compagna di scuola. Per sfuggire alla noia della vita quotidiana, i due inventano un fantastico mondo immaginario popolato da creature magiche. Spiderwick – Le cronache , di Mark Waters. I fratelli Grace si trasferiscono con la madre fra i boschi del New England. Qualcosa di strano sembra però abitare quei luoghi e il ritrovamento di uno strano libro aiuterà finalmente i tre ragazzi ad entrare in contatto con le misteriose creature della foresta.

, di Mark Waters. Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali , di Tim Burton. Quando l’amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero che attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli abitanti della casa, i loro poteri speciali… e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua ‘peculiarità’ potrà salvare i suoi nuovi amici.

, di Tim Burton. Quando l’amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero che attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli abitanti della casa, i loro poteri speciali… e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua ‘peculiarità’ potrà salvare i suoi nuovi amici. Il GGG – Il grande gigante gentile , di Steven Spielberg. Il GGG è un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole, può insegnarle cose meravigliose e insieme possono sconfiggere i perfidi giganti.

, di Steven Spielberg. Il GGG è un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole, può insegnarle cose meravigliose e insieme possono sconfiggere i perfidi giganti. I Kill Giants , di Anders Walter. Adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto scritto da Joe Kelly e disegnato da J. M. Ken Niimura, il film racconta di Barbara è una ragazza solitaria e vittima di bullismo che nasconde un segreto: di notte, nella foresta, caccia i giganti. Sophia, una ragazza appena trasferita dall’Inghilterra, farà amicizia con lei finendo per credere nel suo segreto, aiutandola nella sua missione.

, di Anders Walter. Adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto scritto da Joe Kelly e disegnato da J. M. Ken Niimura, il film racconta di Barbara è una ragazza solitaria e vittima di bullismo che nasconde un segreto: di notte, nella foresta, caccia i giganti. Sophia, una ragazza appena trasferita dall’Inghilterra, farà amicizia con lei finendo per credere nel suo segreto, aiutandola nella sua missione. Sette minuti dopo la mezzanotte , di J. A. Bayona. Il film racconta la commovente storia dell’incontro tra il dodicenne Conor, vittima di bullismo a scuola e costretto a vivere con una nonna fredda e distante a causa della malattia della mamma, e la creatura fantastica che il ragazzo invoca nei suoi sogni per sfuggire alla solitudine del suo mondo reale. E la creatura si manifesta ogni sera, sette minuti dopo la mezzanotte, per raccontare a Conor delle storie, frammenti di un viaggio emotivo alla ricerca della verità.

, di J. A. Bayona. Il film racconta la commovente storia dell’incontro tra il dodicenne Conor, vittima di bullismo a scuola e costretto a vivere con una nonna fredda e distante a causa della malattia della mamma, e la creatura fantastica che il ragazzo invoca nei suoi sogni per sfuggire alla solitudine del suo mondo reale. E la creatura si manifesta ogni sera, sette minuti dopo la mezzanotte, per raccontare a Conor delle storie, frammenti di un viaggio emotivo alla ricerca della verità. Il drago invisibile, di David Lowery. Per anni il signor Meacham, un vecchio intagliatore di legno, ha affascinato i bambini della sua città raccontando le storie di un feroce drago che si nasconde nelle foreste del Pacific Northwest. Per sua figlia Grace, che lavora come guardia forestale, queste storie non sono altro che leggende… finché non incontra Pete, un misterioso bambino di dieci anni, senza casa né famiglia, che sostiene di vivere nella foresta insieme a un gigantesco drago verde di nome Elliott. Grace deciderà a quel punto di scoprire la verità su Pete e sul suo incredibile drago.

Film fantasy romantici

Il fantasy può facilmente mescolarsi con altri generi ed una delle combinazioni più apprezzate è sicuramente quella con il racconto romantico. Attraverso storie di viaggi impossibili e ostacoli che vanno oltre ogni immaginazione, si ripropone in modo ancor più incisivo la forza dell’amore e la sua capacità di trascendere il tempo e lo spazio.

Al di là dei sogni , di Vincent Ward. L’amore che unisce Chris e sua moglie, la pittrice Annie è infinito: nulla, neanche l’aldilà può separarli. Chris muore in un incidente e raggiunge un paradiso che la sua fantasia ha ambientato in uno dei meravigliosi dipinti di Annie. Non potendo immaginare di vivere senza sua moglie, per raggiunge rla si avventura in un fantasmagorico e coloratissimo viaggio guidato da un angelo molto particolare.

, di Vincent Ward. L’amore che unisce Chris e sua moglie, la pittrice Annie è infinito: nulla, neanche l’aldilà può separarli. Chris muore in un incidente e raggiunge un paradiso che la sua fantasia ha ambientato in uno dei meravigliosi dipinti di Annie. Non potendo immaginare di vivere senza sua moglie, per raggiunge Storia d’inverno , di Akiva Goldsman. I destini e l’improvviso amore di un ladro, Peter Lake, e della figlia di un uomo facoltoso, Beverly Penn, s’incrociano tra passato e presente nella New York del 1916 e dei giorni nostri.

, di Akiva Goldsman. I destini e l’improvviso amore di un ladro, Peter Lake, e della figlia di un uomo facoltoso, Beverly Penn, s’incrociano tra passato e presente nella New York del 1916 e dei giorni nostri. Questione di tempo , di Richard Curtis. All’età di ventuno anni, Tim Lake scopre di poter tornare indietro nel tempo, come tutti gli uomini della sua famiglia. Decide di usare questa abilità per rivivere e cambiare alcuni momenti del suo passato e del suo presente.

, di Richard Curtis. All’età di ventuno anni, Tim Lake scopre di poter tornare indietro nel tempo, come tutti gli uomini della sua famiglia. Decide di usare questa abilità per rivivere e cambiare alcuni momenti del suo passato e del suo presente. La forma dell’acqua – The Shape of Water , di Guillermo del Toro. Ambientato sullo sfondo dell’America della Guerra Fredda nel 1962, in un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa, una donna muta intrappolata in una vita di solutidine. Ma tutto cambia quando scopre una strana creatura, con la quale instaura uno speciale legame.

, di Guillermo del Toro. Ambientato sullo sfondo dell’America della Guerra Fredda nel 1962, in un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa, una donna muta intrappolata in una vita di solutidine. Ma tutto cambia quando scopre una strana creatura, con la quale instaura uno speciale legame. Edward mani di forbice , di Tim Burton. Un ragazzo, che si ritrova con delle lame di forbice al posto delle mani, rimane solo dopo la morte dello scienziato che lo ha creato, ma una famiglia lo adotta. La gente del paese lo evita a causa della sua diversità, ma questo non gli impedisce di trovare l’amicizia di una famiglia.

, di Tim Burton. Un ragazzo, che si ritrova con delle lame di forbice al posto delle mani, rimane solo dopo la morte dello scienziato che lo ha creato, ma una famiglia lo adotta. La gente del paese lo evita a causa della sua diversità, ma questo non gli impedisce di trovare l’amicizia di una famiglia. Ghost – Fantasma, di Jerry Zucker. Sam Wheat conduce un’esistenza felice assieme alla fidanzata Molly. Una sera, rientrando a casa, Sam resta ucciso durante un tentativo di rapina. Mentre Molly chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in condizione di fantasma.

Film fantasy tratti da videogiochi

Negli anni i videogiochi hanno sempre più conquistato popolarità e spesso e volentieri il cinema si è rivolto a tale forma d’arte per dar vita a nuovi film di genere fantasy, riproponendo così sul grande schermo personaggi e scenari già conosciuti ma sotto una luce nuova. Ecco alcuni dei casi più interessanti di questa tipologia di fantasy:

Monster Hunter , di Paul W. S. Anderson . Dietro il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano il loro dominio con ferocia mortale. Quando un’inaspettata tempesta di sabbia trasporta il capitano Artemis e la sua unità in questo nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita mostri enormi e terrificanti immuni a la loro potenza di fuoco. Tornare al loro mondo, sarà dunque un impresa estremamente rischiosa.

, di . Dietro il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano il loro dominio con ferocia mortale. Quando un’inaspettata tempesta di sabbia trasporta il capitano Artemis e la sua unità in questo nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita mostri enormi e terrificanti immuni a la loro potenza di fuoco. Tornare al loro mondo, sarà dunque un impresa estremamente rischiosa. Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri , di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Un ladro dotato di grande fascino si unisce a un gruppo di improbabili avventurieri per intraprendere un’epica e pericolosa missione, ovvero il recupero di un’antica reliquia. Nel mentre, forze malvagie tentano di impossessarsi del mondo, dando vita ad una battaglia per la salvezza della vita.

, di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Un ladro dotato di grande fascino si unisce a un gruppo di improbabili avventurieri per intraprendere un’epica e pericolosa missione, ovvero il recupero di un’antica reliquia. Nel mentre, forze malvagie tentano di impossessarsi del mondo, dando vita ad una battaglia per la salvezza della vita. Mortal Kombat (2001) di Simon McQuoid. Braccato dal guerriero Subzero, il combattente di MMA Cole Young trova rifugio nel tempio di Lord Raiden. Allenandosi con combattenti esperti e un mercenario canaglia, Cole si prepara a stare con i più grandi campioni per combattere i nemici.

(2001) di Simon McQuoid. Braccato dal guerriero Subzero, il combattente di MMA Cole Young trova rifugio nel tempio di Lord Raiden. Allenandosi con combattenti esperti e un mercenario canaglia, Cole si prepara a stare con i più grandi campioni per combattere i nemici. Rampage – Furia Animale (2018) con Dwayne Johnson. Un gorilla dal pelo argentato, un lupo e un rettile diventano creature mostruose a causa di un esperimento genetico andato per il peggio. Il primatologo Davis Okoye si unisce alle forze armate per impedire un disastro.

(2018) con Dwayne Johnson. Un gorilla dal pelo argentato, un lupo e un rettile diventano creature mostruose a causa di un esperimento genetico andato per il peggio. Il primatologo Davis Okoye si unisce alle forze armate per impedire un disastro. Warcraft – L’inizio , di Duncan Jones. Il pacifico regno di Azeroth è sul piede di guerra e la sua civiltà è costretta ad affrontare una terribile stirpe di invasori: i guerrieri Orchi in fuga dalla loro terra agonizzante e pronti a colonizzarne un’altra. Quando il portale che collega i due mondi si apre, un esercito va incontro alla distruzione, mentre l’altro rischia l’estinzione. Da fronti opposti, due eroi affronteranno un conflitto che deciderà il destino delle loro famiglie, dei loro popoli e della loro terra.

, di Duncan Jones. Il pacifico regno di Azeroth è sul piede di guerra e la sua civiltà è costretta ad affrontare una terribile stirpe di invasori: i guerrieri Orchi in fuga dalla loro terra agonizzante e pronti a colonizzarne un’altra. Quando il portale che collega i due mondi si apre, un esercito va incontro alla distruzione, mentre l’altro rischia l’estinzione. Da fronti opposti, due eroi affronteranno un conflitto che deciderà il destino delle loro famiglie, dei loro popoli e della loro terra. Prince of Persia – Le sabbie del tempo , di Mike Newell. Nella Persia del sesto secolo, il principe Dastan deve impedire a un nobile malvagio di impossessarsi delle sabbie del tempo, un dono degli dei che può influenzare lo scorrere del tempo e permette a chi lo possiede di dominare il mondo.

, di Mike Newell. Nella Persia del sesto secolo, il principe Dastan deve impedire a un nobile malvagio di impossessarsi delle sabbie del tempo, un dono degli dei che può influenzare lo scorrere del tempo e permette a chi lo possiede di dominare il mondo. Final Fantasy (2001). Diretto da Hironobu Sakaguchi e adattamento animato di Final Fantasy. Uno scienziato e il suo team di addestratissimi combattenti aiutano a difendere la terra da un’invazsione di spiriti.

(2001). Diretto da Hironobu Sakaguchi e adattamento animato di Final Fantasy. Uno scienziato e il suo team di addestratissimi combattenti aiutano a difendere la terra da un’invazsione di spiriti. Mortal Kombat (1995). Diretto da Paul W. S. Anderson e con protagonisti Robin Shou, Christopher Lambert. Sonya, Lui Kang e Johnny Cage sono tre esperti di arti marziali che lottano contro avversari demoniaci per salvare il destino del mondo.

Film fantasy anni ’80

Gli anni ’80 sono stato un periodo d’oro per i film fantasy, con grandi classici che hanno riscritto le regole del genere proponendo personaggi, scenari e canoni ancora oggi amati ed entrati a far parte dell’immaginario culturale di tutti. Qui di seguito, ecco alcuni titoli da non perdere, tra grandi cult e opere forse meno conosciute ma di grande fascino.

E.T. – L’extraterrestre , di Steven Spielberg. Elliott, un ragazzino californiano di nove anni, incontra e stringe amicizia con un simpatico alieno che non riesce a tornare a casa. Grazie all’aiuto della sorellina e del fratello maggiore, lo nasconde in casa per proteggerlo.

, di Steven Spielberg. Elliott, un ragazzino californiano di nove anni, incontra e stringe amicizia con un simpatico alieno che non riesce a tornare a casa. Grazie all’aiuto della sorellina e del fratello maggiore, lo nasconde in casa per proteggerlo. La storia infinita , di Wolfgan Petersen. Un ragazzino di New York viene risucchiato in un libro che lo porta in un regno di fantasia prossimo alla distruzione. Qui farà la conoscenza di coraggiosi alleati e pericoli indicibili, ma solo grazie al proprio buon cuore potrà salvare quel mondo e la sua principessa.

, di Wolfgan Petersen. Un ragazzino di New York viene risucchiato in un libro che lo porta in un regno di fantasia prossimo alla distruzione. Qui farà la conoscenza di coraggiosi alleati e pericoli indicibili, ma solo grazie al proprio buon cuore potrà salvare quel mondo e la sua principessa. Excalibur , di John Boorman. Arturo viene designato re della corona d’Inghilterra dal Mago Merlino. Intorno a lui sono raccolti i cavalieri della Tavola Rotonda, ma l’unione dei vassalli va in frantumi a causa del presunto tradimento della regina Ginevra con Lancillotto.

, di John Boorman. Arturo viene designato re della corona d’Inghilterra dal Mago Merlino. Intorno a lui sono raccolti i cavalieri della Tavola Rotonda, ma l’unione dei vassalli va in frantumi a causa del presunto tradimento della regina Ginevra con Lancillotto. Legend , di Ridley Scott. Il Signore delle Tenebre vuole oscurare il Sole per ottenere il potere assoluto, e per farlo deve eliminare i custodi delle virtù, i mitici unicorni. Il giovane e coraggioso Jack, però, cerca di fermarlo.

, di Ridley Scott. Il Signore delle Tenebre vuole oscurare il Sole per ottenere il potere assoluto, e per farlo deve eliminare i custodi delle virtù, i mitici unicorni. Il giovane e coraggioso Jack, però, cerca di fermarlo. Willow , di Ron Howard. La crudele regina Bavmorda regna sul popolo dei Daikinis. Quando una profezia annuncia la nascita imminente di una principessa che potrebbe sottrarle il trono, la sovrana emana l’ordine di uccidere tutti i neonati del reame.

, di Ron Howard. La crudele regina Bavmorda regna sul popolo dei Daikinis. Quando una profezia annuncia la nascita imminente di una principessa che potrebbe sottrarle il trono, la sovrana emana l’ordine di uccidere tutti i neonati del reame. Grosso guaio a Chinatown , di John Carpenter. Un camionista viene immerso in uno strano mondo sotterraneo, popolato di antiche creature demoniache, dopo che la fidanzata del suo amico viene rapita su commissione di un potente stregone.

, di John Carpenter. Un camionista viene immerso in uno strano mondo sotterraneo, popolato di antiche creature demoniache, dopo che la fidanzata del suo amico viene rapita su commissione di un potente stregone. Krull , di Peter Yates. Un principe e i suoi compagni cercano in tutti i modi di salvare una fancuilla da un esercito di minacciosi invasori alieni giunti, per qualche strana ragione, sul loro pianeta natale.

, di Peter Yates. Un principe e i suoi compagni cercano in tutti i modi di salvare una fancuilla da un esercito di minacciosi invasori alieni giunti, per qualche strana ragione, sul loro pianeta natale. Labyrinth – Dove tutto è possibile , di Jim Henson. Sara intraprende un’incredibile avventura all’interno di un mondo fantastico per salvare il fratello Toby, rapito dal malvagio Jareth, il re dei Goblin, che risiede al centro di un labirinto denso di pericoli.

, di Jim Henson. Sara intraprende un’incredibile avventura all’interno di un mondo fantastico per salvare il fratello Toby, rapito dal malvagio Jareth, il re dei Goblin, che risiede al centro di un labirinto denso di pericoli. Yado , di Richard Fleischer. Dopo che la famiglia è stata massacrata, Sonja viene addestrata nell’arte della spada per potersi vendicare contro la regina responsabile della tragedia. Nel corso della sua avventura potrà fare affidamento sul possente Yado.

, di Richard Fleischer. Dopo che la famiglia è stata massacrata, Sonja viene addestrata nell’arte della spada per potersi vendicare contro la regina responsabile della tragedia. Nel corso della sua avventura potrà fare affidamento sul possente Yado. Ladyhawke, di Richard Donner. In un magico mondo medievale, un giovane borseggiatore aiuta una coppia di amanti, colpiti da una maledizione che impedisce loro di poter stare insieme.