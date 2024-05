The Outfit: le storie vere che hanno ispirato il film con Mark Rylance

The Outfit è basato su una storia vera? La trama di questo film drammatico, uscito nelle sale nel marzo 2022, ricorda certamente altre storie di gangster realmente accadute, come The Irishman. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere se The Outfit sia anche un adattamento di eventi realmente accaduti.

Ambientato nella Chicago del 1956, The Outfit è incentrato su un sarto inglese di nome Leonard Burling (Mark Rylance). Il negozio di Burling, situato in un quartiere controllato dal boss della mafia irlandese Roy Boyle (Simon Russell Beale), viene utilizzato come copertura per il riciclaggio di denaro. Quando il figlio di Boyle, Richie (Dylan O’Brien), e il suo esecutore, Francis (Johnny Flynn), entrano nel negozio con una valigetta contenente registrazioni dell’FBI che riveleranno le operazioni della mafia, Burling deve prendere alcune decisioni urgenti per sopravvivere.

A differenza di The Irishman di Martin Scorsese, The Outfit non è basato su una storia vera. Tuttavia, secondo il regista e co-sceneggiatore Graham Moore (via MovieMaker), è stato ispirato da eventi realmente accaduti: “C’è stato un momento reale negli anni ’50, in cui la tecnologia delle cimici era molto nuova. L’FBI stava combattendo duramente contro le grandi organizzazioni mafiose e criminali. Uno dei modi migliori per arrivare a questi gangster di primo piano era quello di arrivare a loro attraverso le persone che confezionavano i loro vestiti – questo ci è sembrato così unico e immediatamente affascinante“. Moore ha anche detto (via Third Coast Review) che l’idea di ambientare The Outfit a Chicago gli è venuta dopo aver letto la storia vera di un’operazione dell’FBI negli anni Cinquanta, in cui per la prima volta si utilizzò la tecnologia delle microspie in una sartoria per tenere d’occhio le attività della mafia.

La storia reale che ha ispirato la trama di The Outfit è affascinante. Il “gruppo” del film che avrebbe fornito una valigetta con una registrazione delle operazioni dei Boyles era una vera organizzazione criminale. Il Chicago Outfit era una famiglia criminale organizzata italo-americana che salì al potere sotto la guida del gangster Al Capone negli anni ’20 e che ebbe origine nel South Side di Chicago. Il Chicago Outfit risale al 1910 ed è ancora un’importante organizzazione criminale attiva, anche se non è più potente come un tempo. Nel novembre del 1959, l’FBI decise di distruggere la mafia piazzando un dispositivo di ascolto in una sartoria di Michigan Avenue e in una taverna di Park Avenue. Questi sforzi facevano parte del Top Hoodlum Program di J. Edgar Hoover, un’indagine che prendeva di mira i boss della mafia di Chicago e i criminali associati alla mafia.

Sebbene The Outfit non sia interamente basato su una storia vera, gli eventi reali che hanno contribuito a ispirare la trama rendono il film ancora più interessante. L’inclusione del Chicago Outfit nella trama del film contribuisce a rendere The Outfit più simile a un autentico gangster movie, dal momento che si riferisce a un vero e proprio sindacato mafioso. Anche se The Outfit è una storia romanzata, ha comunque incuriosito e divertito il pubblico, se il 92% di gradimento su Rotten Tomatoes è un’indicazione.