Il patriota: la storia vera dietro il film con Mel Gibson

Sebbene ricrei la storica Rivoluzione Americana, la vera storia di Il patriota è molto diversa da quella vista sullo schermo. Nel film, Benjamin Martin (Mel Gibson) è un veterano della guerra franco-indiana che ora vive da vedovo con i suoi numerosi figli. Martin è inizialmente riluttante a combattere contro gli inglesi, ma quando il malvagio leader delle giubbe rosse, il colonnello William Tavington, uccide uno dei suoi figli, Martin recluta una milizia e la guida in una campagna di guerriglia altamente efficace contro le forze britanniche nella Carolina del Sud.

Il patriota è stato ampiamente criticato per aver ridotto la guerra d’indipendenza americana alla missione di vendetta di un solo uomo. Tuttavia, alcuni aspetti del film sono basati su una storia vera, da diversi personaggi principali alle tattiche di battaglia utilizzate. Nonostante queste ispirazioni, ci sono ancora più aspetti del film che sono stati criticati per essere invenzioni complete e offensive, nonché momenti che ignorano aspetti chiave della storia. Nel complesso, la vera storia di Il patriota rispetto al film crea un’eredità complicata.

Benjamin Martin è basato principalmente su Francis “Swamp Fox” Marion

Il Il patriota è un ottimo esempio di film ispirato alla storia ma con molti elementi di finzione nella trama. Non esisteva alcun leader della milizia patriota chiamato Benjamin Martin che abbia combattuto nella guerra d’indipendenza, e i dettagli della vita e della famiglia di Benjamin sono inventati. Tuttavia, nel featurette del DVD “True Patriots”, lo sceneggiatore Robert Rodat spiega che Benjamin è basato su diversi personaggi storici reali: Francis “Swamp Fox” Marion, Thomas Sumter, Nathanael Greene, Andrew Pickens e Daniel Morgan.

Francis Marion sembra essere stato l’influenza principale, poiché molti dettagli del personaggio di Benjamin – tra cui il suo ruolo nella guerra franco-indiana, il suo uso di tattiche di guerriglia, il suo raduno e la sua leadership dei miliziani e il suo uso di imboscate per raccogliere informazioni – sono tratti direttamente dalla biografia di Marion. La creazione di un personaggio immaginario anziché l’utilizzo di una figura storica fornisce a Il patriota una scusa per tralasciare dettagli che sarebbero stati più difficili da tollerare per il pubblico moderno in un presunto eroe.

Ad esempio, i personaggi afroamericani che lavorano nella casa e nei campi di Benjamin sono descritti come schiavi liberati che rimangono sconvolti quando vengono portati via con la forza per combattere per gli inglesi. Francis Marion, tuttavia, era un proprietario di schiavi che aveva la reputazione di violentare le sue schiave e durante la guerra prese di mira e giustiziò gli schiavi liberati che erano sospettati di collaborare con gli inglesi. Era anche noto per la persecuzione e il massacro degli indiani Cherokee, che nel film è stato riscritto come un singolo episodio bellico che Benjamin Martin considera la sua più grande vergogna e il suo più grande rimpianto.

William Tavington è vagamente ispirato a Banastre Tarleton

Il cattivo principale di Il patriota è invece il malvagio William Tavington, interpretato da Jason Isaacs, che si ispira al vero soldato e politico britannico Sir Banastre Tarleton. Il vero Tarleton guidò le forze britanniche nella battaglia di Cowpens (al centro del terzo atto del film) e fu incaricato di stanare e catturare la Mariion quando si rivelò un problema per le forze britanniche nella Carolina del Sud. Come Tavington nel film, non ebbe successo. A Tarleton fu dato il soprannome di “il Macellaio”, ma non a causa del suo trattamento brutale dei civili. Il soprannome derivava da una singola battaglia, la battaglia di Waxhaws, durante la quale Tarleton fu colpito mentre era a cavallo e rimase intrappolato sotto di esso.

Mentre lui non era in grado di dare ordini, i suoi uomini, temporaneamente senza un capo, continuarono a uccidere i soldati continentali, molti dei quali si stavano arrendendo o non opponevano resistenza. L’esercito continentale utilizzò il “massacro di Waxhaws” in una campagna di propaganda contro gli inglesi, concentrandosi su Tarleton come il cattivo della storia. La campagna ebbe molto successo e “Tarleton’s Quarter” divenne un modo di dire che significava non fare prigionieri. Tuttavia, Tarleton non era il mostro assassino di bambini che è invece William Tavington nel film, e l’atto più mostruoso di Tavington non è mai avvenuto.

Gli inglesi non hanno bruciato una chiesa piena di civili

Una delle scene più controverse del film Il patriota è quella in cui Tavington mette alle strette un gruppo di cittadini, tra cui donne e bambini, che si sono riuniti per pregare in chiesa, e ordina ai suoi uomini di chiudere le porte con un lucchetto e bruciare la chiesa con loro all’interno. Sebbene durante la guerra d’indipendenza ci siano state vittime civili e edifici bruciati, non vi è alcuna traccia di un evento simile commesso da entrambe le parti. Il film è stato pesantemente criticato per questa scena, sia perché dipinge in modo fuorviante l’esercito britannico come cattivo, sia perché sminuisce l’orrore di un’atrocità simile avvenuta nella realtà.

Una versione di questo incendio di una chiesa fu commessa quasi 200 anni dopo da una divisione Panzer delle SS durante la seconda guerra mondiale, quando gli abitanti del villaggio di Oradour-sur-Glane, nella Francia occupata dai nazisti, furono radunati e massacrati. A un certo punto, le persone furono radunate nella chiesa locale e poi furono lanciate delle granate, mentre mitragliatrici sparavano su chiunque tentasse di fuggire dalle finestre. Tra le vittime c’erano 247 donne, 205 bambini e tre sacerdoti.

Il patriota edulcora pesantemente la schiavitù

L’altro aspetto principale in cui l’inesattezza storica de Il patriota è considerata particolarmente grave è l’edulcorazione del trattamento riservato agli schiavi e agli schiavi liberati dall’esercito continentale in generale, e da Francis Marion in particolare. I personaggi di colore nel film sono ritratti come uomini e donne liberi che si guadagnano da vivere lavorando la terra di Benjamin Martin, che amano la sua famiglia e sono trattati come membri della famiglia stessa. Si tratta di un’affermazione particolarmente problematica, dato il trattamento riservato da Marion ai propri schiavi.

Sia l’esercito britannico che quello americano cercarono di motivare gli schiavi a combattere per loro offrendo loro la libertà e persino un compenso dopo un periodo di servizio, e molti schiavi fuggirono per combattere per i britannici contro i loro ex proprietari. In Il patriota, tuttavia, il fatto che gli schiavi liberati della famiglia Martin vengano radunati per combattere per gli inglesi è trattato come un momento triste, mentre Occam, donato alla milizia di Benjamin Martin dal suo proprietario e che guadagna la libertà attraverso il servizio, è presentato come una trama trionfante.

Il regista Spike Lee ha espresso con particolare veemenza il suo disgusto per il modo in cui The Patriot ha trattato la schiavitù all’epoca (tramite The Guardian): “Per tre ore Il patriota ha eluso, aggirato o completamente ignorato la schiavitù. Com’è conveniente… che il personaggio di Mel Gibson non sia uno schiavista… Il patriota è pura e palese propaganda hollywoodiana americana. Una completa mistificazione della storia”.

Il patriota è storicamente accurato nelle scene di battaglia

Sebbene non sia affatto il film di guerra più accurato, le sequenze di battaglia sono gli aspetti storicamente più accurati di Il patriota. Il film ritrae due battaglie chiave della guerra d’indipendenza americana: la battaglia di Camden (che Gabriel e Benjamin osservano da lontano) e la battaglia di Cowpens (la battaglia finale del film). La vista delle forze americane e britanniche che marciano rigidamente l’una verso l’altra attraverso un campo e poi si fermano e rimangono completamente esposte in colonne ordinate mentre sparano con i loro fucili può sembrare strana rispetto alle tattiche più moderne.

Tuttavia, all’epoca, le armi da fuoco richiedevano molto tempo per essere ricaricate (nel migliore dei casi, un soldato poteva sparare circa tre colpi al minuto) e non erano particolarmente precise anche quando mirate alla perfezione (la scena in cui Benjamin e i suoi due figli sparano ai Redcoats con precisione millimetrica è molto irrealistica). Ciò significava che la chiave per la vittoria in una battaglia aperta era mantenere la formazione e sparare il più rapidamente possibile, perché in formazione i soldati diventavano più forti della somma delle loro parti.

Quaranta uomini in formazione che sparavano nella stessa direzione generale avrebbero colpito più bersagli rispetto agli stessi quaranta uomini sparsi sul campo di battaglia che cercavano di mirare a bersagli specifici. Mentre una linea di soldati si abbassava per ricaricare, la linea dietro di loro poteva prendere la mira e sparare la successiva raffica di colpi. La vittoria poteva anche essere ottenuta costringendo la parte avversaria a rompere la propria formazione, cosa che nella battaglia di Camden fu ottenuta attraverso una carica alla baionetta alla quale le forze americane non erano preparate e che le fece andare nel panico e disperdersi.

I soldati americani nella battaglia di Cowpens erano guidati dal generale Daniel Morgan, uno degli uomini su cui è basato Benjamin Martin, e la scena in cui ai membri della milizia viene chiesto di sparare solo due colpi e poi fingere una ritirata è realmente accaduta. Il piano era stato ideato per attirare le forze britanniche in avanti, facendogli credere di aver messo in fuga gli americani, solo per condurli in una raffica preparata di colpi di moschetto seguita immediatamente da una carica alla baionetta. Da questo punto di vista, dunque, Il patriota sfoggia le sue carte vincenti.