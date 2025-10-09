Il look del nuovo Silente risolve finalmente una delle più antiche controversie su Harry Potter

Il nostro primo sguardo a John Lithgow nei panni di Albus Silente sembra contribuire a uno dei più antichi dibattiti all’interno del fandom di Harry Potter.

Rispetto ad altri personaggi, Silente è stato interpretato dal maggior numero di attori nel corso degli anni. Richard Harris ha iniziato a interpretare il preside di Hogwarts nei primi due film di Harry Potter, e Michael Gambon ha preso il suo posto da allora in poi. Jude Law ha interpretato una versione più giovane del personaggio nei film Animali fantastici, e ora Lithgow ha assunto il ruolo per il remake di Harry Potter.

Con una tale varietà di interpretazioni per lo stesso personaggio, c’è stato naturalmente un dibattito piuttosto acceso su chi lo abbia interpretato meglio. Alcuni sostengono che Harris fosse un Silente più fedele al libro, mentre altri dicono che Gambon si adatta meglio alla descrizione di Harry Potter. Naturalmente, questo ha reso tutti noi ancora più curiosi di sapere a quale versione di Silente assomiglierà Lithgow.

Anche se non abbiamo ancora visto Lithgow in azione nei panni di Albus Silente, le foto dal set del remake di Harry Potter ci hanno permesso di dare un’occhiata al suo costume. Basta un rapido sguardo per capire se HBO abbia preso più ispirazione da Harris o da Gambon.

Guarda qui le foto dal set di Harry Potter con John Lithgow nei panni di Albus Silente.

Il look di Silente interpretato da John Lithgow è molto più simile a quello di Richard Harris che a quello di Michael Gambon

Lithgow è stato completamente trasformato per le riprese della serie TV Harry Potter. Le immagini dal set mostrano l’attore con una lunga tunica fluente e ricamata, con una barba argentata che gli arriva quasi alle ginocchia. A Lithgow è stata data una parrucca argentata piuttosto folta, che nelle immagini dal set è legata in una coda bassa. Poi ci sono, naturalmente, gli occhiali a mezzaluna posizionati bassi sul naso del nostro nuovo Silente.

Questo look di Silente è molto più simile ai costumi indossati da Harris in Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti che a quelli indossati da Gambon nei film successivi. Le vesti di Harris erano in genere più appariscenti e la sua versione del personaggio aveva una lunga chioma di capelli abbinata a una barba più lunga e riccia.

Il costume di Gambon da Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in poi presentava una veste grigio-blu più pratica, accompagnata da capelli più corti e ricci e da una barba legata. Inoltre, non indossava sempre i famosi occhiali a mezzaluna. Le differenze sono minime, ma sono evidenti quando si confrontano i tre Silente, poiché il design di Gambon ha un sapore unico, distinto da quello di Harris o Lithgow, ma non così tipico di Silente.

Il Silente della serie TV di Harry Potter sostiene la tesi secondo cui Richard Harris è più accurato

Da quando Gambon ha raccolto l’eredità di Silente dopo la morte di Harris, i fan di Harry Potter hanno discusso su quale interpretazione fosse più accurata. Harris aveva i capelli lunghi e lo sguardo penetrante del personaggio del libro, ma Gambon era un po’ più attivo e vivace. Il costume di Gambon era più adatto al movimento e all’azione, mentre quello di Harris era più misterioso e da mago.

Detto questo, nessuna delle due versioni di Silente nei film di Harry Potter soddisfaceva tutti i requisiti. Tuttavia, se si considera l’accuratezza dei costumi rispetto al libro, il fatto che la serie TV di Harry Potter si sia orientata maggiormente verso Harris suggerisce che questo look fosse più azzeccato.

HBO ha costantemente ricordato al pubblico potenziale che il prossimo remake di Harry Potter vuole essere un adattamento fedele dei libri. Finora, le immagini dal set hanno confermato questo fatto. Abbiamo visto scene in cui Vernon Dursley viene abbracciato da un piccolo mago per strada (una scena tagliata dai film) e una versione della gita allo zoo di Dudley che include un amico in più (anche in questo caso, a differenza dei film).

Il design del Silente di Lithgow è ancora una volta in linea con la promessa della HBO. Silente è noto nei libri di Harry Potter per le sue vesti riccamente decorate e i lunghissimi capelli e barba argentati, tutti elementi che si vedono nelle immagini dal set di Lithgow. Se questo attore riuscirà a rendere correttamente i manierismi di Silente descritti nei libri è un’altra questione, che richiederà ancora una volta l’ispirazione dei due predecessori di Lithgow.

La scelta di John Lithgow suggerisce ancora che il Silente della HBO sarà un equilibrio tra Harris e Gambon

Lithgow è stata una scelta piuttosto sorprendente per la serie TV di Harry Potter. È senza dubbio un attore spettacolare. Tuttavia, l’aspetto molto particolare di Silente non corrisponde a come Lithgow appare spesso sullo schermo. Queste nuove immagini dal set risolvono la questione. Ha una notevole somiglianza con il Silente di Harris. Ora possiamo aspettarci una performance che dovrebbe combinare l’aspetto di Harris con la vivacità di Gambon.

Harris ha conferito a Silente un tipo di eccentricità tranquilla, mentre la versione di Gambon era molto più energica. Lithgow è noto per essere estremamente vivace nelle sue interpretazioni, quindi possiamo aspettarci che il suo Silente sia un po’ più simile a quello di Gambon sotto questo aspetto. Questo non è dissimile dal Silente dei libri. Sulla pagina, questo personaggio è silenziosamente consapevole, ma anche così pieno di vita che Harry faticava a considerarlo un uomo anziano.

Con tutti questi attori che hanno portato qualcosa di diverso sullo schermo nella loro interpretazione del preside di Hogwarts, siamo sicuri che discuteremo per anni su quale sia la versione più accurata. Come Harris e Gambon, Lithgow soddisferà sicuramente alcuni requisiti, ma non altri. Indipendentemente da ciò, possiamo sperare in un magico equilibrio nel remake di Harry Potter. Le immagini di Lithgow sul set, insieme alla sua reputazione, sono un primo forte indizio.