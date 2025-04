Insospettabili sospetti: il film è tratto da una storia vera?

Il famoso attore di Scrubs Zach Braff è anche un apprezzato regista che sa come raccontare una storia, come emerge dal film di rapine del 2017 Insospettabili sospetti (Going In Style). Inoltre, con i leggendari attori Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin e Christopher Lloyd a guidare il cast, il film si rivela accattivante e altamente comico. La storia vede un trio di pensionati ritrovarsi con le spalle al muro quando le loro pensioni vengono bruscamente cancellate. Tuttavia, poiché hanno ancora una famiglia a cui badare, il trio tenta di mettere a segno un’audace rapina.

L’anzianità è dunque decisamente un valore aggiunto in questa commedia d’azione, che nasconde i temi della famiglia e della gerontologia dietro una veste isterica e presentabile. Il film ha ottenuto un buon riscontro da parte dei fan ma un’accoglienza contrastante da parte della critica, che ha tenuto a sottolineare come il film non si discosti troppo dagli schemi. Tuttavia, ci si può chiedere se il film sia basato su una storia reale di pensionati indigenti che reclamano ciò che è loro di diritto. In questo caso, indaghiamo sulla credibilità della storia.

Insospettabili sospetti è basato su una storia vera?

La risposta a questa domanda è che no, Insospettabili sospetti non è basato su una storia vera. Braff ha diretto il film da una sceneggiatura di Theodore Melfi, che ha tratto la storia dall’omonimo film di Martin Brest del 1979, scritto da Edward Cannon. Nel XXI secolo abbiamo assistito a numerosi remake di titoli classici, il che dimostra l’importanza di essi nella cultura e nell’immaginario popolare. Nell’ottobre 2012, New Line Cinema e Warner Brothers avevano infatti reso noto che stavano opzionando il remake della commedia del 1979. Tony Bill, co-produttore del film originale, è anche produttore esecutivo di questo remake.

Tuttavia, il film aggiorna la trama del film precedente per offrire una conclusione più felice. Melfi ha insistito su questo putno, dal momento che i protagonisti muoiono o finiscono in prigione nel finale del film del 1979. Non si tratta affatto di un lieto fine e Melfi ha pensato che oggigiorno non avrebbe voluto vedere un film con un finale tragico dopo due ore in cui gli spettatori avevano fatto il tifo per gli eroi. Cercò quindi di fare in modo che gli eroi mettessero a segno una rapina perfetta e si allontanassero con i soldi verso il tramonto, e i produttori furono d’accordo con lui. È così che è nata la storia del film del 2017.

Il discorso che Joe fa dopo il trapianto di reni di Willie e Al sembra quasi un discorso funebre, anche se poi si rivela essere un discorso nuziale. Questa scena è stata scritta in omaggio al film precedente, dove i personaggi di Willie e Al muoiono di vecchiaia poco dopo la rapina. La sceneggiatura di Melfi è stravagante e adrenalinica e Braff ha affermato che il cast di veterani è stato coinvolto dopo il loro apprezzamento della sceneggiatura. Sir Michael Caine dirà in seguito che questo è stato uno dei film più felici della sua lunga carriera di attore.

Le riprese si sono svolte durante le vacanze estive e la star ha potuto raddoppiare il programma come una vacanza in famiglia. Portò con sé la famiglia, trovò un alloggio vicino al set e si godette le vacanze con la famiglia. Tornando all’aspetto dell’aderenza con la realtà, gli attori veterani hanno eseguito da soli la maggior parte delle acrobazie e le controfigure non hanno dovuto fare molto. Secondo il regista, gli attori erano fin troppo felici di eseguire l’azione vera e propria perché possedevano una sorprendente scarica di adrenalina. Inoltre, Joey King ha trascorso settimane con un vero e proprio allenatore di softball per realizzare le sue scene con questo sport.

Anche il veicolo della rapina risulta piuttosto realistico. Il team di produzione ha preso in considerazione diversi veicoli per la loro interpretazione, tra cui la Mystery Machine di “Scooby-Doo”. La banca fittizia, chiamata Williamsburg Savings Bank (WSB), forse è un po’ meno fittizia di quanto si pensi. Una banca con questo nome è infatti esistita fino a quando la HSBC Bank ha rilevato le operazioni. Le scene sono state girate anche nella vecchia sede della WSB nel quartiere di Brooklyn.

Durante la rapina, Joe, Al e Willie nascondono le loro identità indossando le maschere rispettivamente di Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr.. Conosciuti collettivamente come il “Rat Pack”, l’iconico trio ha recitato nell’originale “Ocean’s 11”. Un altro film di rapine a cui si fa riferimento nel film è “Quel pomeriggio di un giorno da cani” di Sidney Lumet, un classico del genere. Considerando tutti gli aspetti, il film è abbastanza consapevole dei suoi predecessori e, anche se non è così realistico e non propone una storia realmente avvenuta, regala decisamente più di una bella risata.