Into the Storm: la spiegazione del finale del film

Ci sono pochi cose più “esaltanti” in natura che trovarsi davanti all’imbuto di un enorme tornado. Classici film catastrofici come Twister e il suo remake Twisters hanno dato agli spettatori un assaggio di questa emozionante esperienza dalla sicurezza di casa propria. Il thriller del 2014 Into the Storm – diretto da Steven Quale, regista anche di Final Destination 5 -porta il genere a un altro livello, utilizzando un approccio di found footage per far sentire gli spettatori nel bel mezzo dell’azione.

Il film si svolge nella sonnolenta cittadina di Silverton, Oklahoma, dove gli studenti del liceo locale si stanno preparando per il diploma filmando dei video-diari da mettere in una capsula del tempo che verrà aperta tra 25 anni. A loro insaputa, non avrebbero potuto scegliere un giorno peggiore per i festeggiamenti. Un’imponente tempesta si abbatte sulla città durante la cerimonia, gettando nel caos l’evento e gettando nel panico la classe dei diplomandi che corre a mettersi al riparo.

Con i tornado arriva anche una squadra di cacciatori di tempeste. Guidati dal determinato e ambizioso Pete (Matt Walsh) e dalla misurata meteorologa Allison (Sarah Wayne Callies di The Walking Dead), i professionisti si trovano in difficoltà nel tentativo di realizzare un filmato unico nella vita e di salvare i liceali locali, il tutto affrontando un sistema temporalesco di proporzioni storiche.

LEGGI ANCHE: Into the Storm: la storia vera dietro al film

La squadra affronta tragedie e trionfi

Nel caos iniziale causato dal tornado, il team di Pete e Allison finisce per unire le forze con il vicepreside della Silverton High School, Gary (Richard Armitage), e uno dei suoi figli, Trey (Nathan Kress). Il figlio maggiore di Gary, Donnie (Max Deacon), si trovava in una cartiera alla periferia della città con un amico quando è scoppiata la tempesta, e Gary teme che possano essere in pericolo.

Mentre tutti salgono sul veicolo di Pete per inseguire la tempesta, un rover simile a un carro armato chiamato Titus, Jacob (Jeremy Sumpter), uno dei cameraman del gruppo, esprime delle riserve sul pericolo crescente della loro missione. Il collega cameraman Daryl (Arlen Escarpeta) lo incoraggia però a pensare ai soldi che guadagnerà una volta terminato l’incarico. Sfortunatamente per Jacob, non riuscirà mai a raccogliere i frutti di quel lavoro.

Quando un altro gruppo di nubi a imbuto scende dal cielo mentre il convoglio è in viaggio verso la cartiera, Jacob decide infatti di alzare la posta in gioco e si ferma per cercare di filmare un tornado infuocato. La tempesta lo travolge e lo trascina nel suo imbuto mortale, mentre il resto della sua squadra assiste con orrore. Allison rimprovera Peter dopo la morte di Jacob, poiché ritiene che la sua dedizione nel voler ottenere le riprese sia una grottesca dimostrazione di avidità.

Vedere Jacob morire è senza dubbio ancora più intenso per lei, poiché questo incarico è la prima volta che si allontana dalla sua giovane figlia e ora che si trova in una situazione estremamente pericolosa, il senso di colpa e la paura stanno diventando palpabili. Si scambiano parole tese, ma alla fine la squadra si sposta alla cartiera dove trovano Donnie e il suo amico intrappolati e in pericolo, ma ancora vivi. Tuttavia, il calvario di tutti è lungi dall’essere finito.

Pete si reca al centro della tempesta

Dopo aver salvato Donnie, il gruppo viene a sapere che nelle vicinanze si è formato un gigantesco tornado. Le sirene di allarme tornado sono state messe fuori uso in tutta la città, il che significa che chi si nasconde ancora nella scuola superiore non sa cosa lo aspetta. Ancora peggio è il fatto che la forza dell’enorme tempesta è sufficiente a distruggere il rifugio della scuola, il che significa che tutti quelli che si trovano lì sono in pericolo di morte.

Il gruppo riesce a tornare alla scuola superiore e a convincere chi si è rifugiato lì ad evacuare. Ma quando i detriti bloccano le strade che portano fuori città, tutti sono costretti a cercare rifugio in un tubo di drenaggio lungo la strada. Purtroppo, si rivela un nascondiglio imperfetto. La griglia sul tubo viene strappata via dalla forza del vento, che minaccia di risucchiare tutti verso la morte. Questo fino a quando Pete non si fa avanti per compiere il sacrificio estremo.

Pete consegna i dischi rigidi della sua videocamera a Gary e dice: “Queste riprese e questi dati potranno salvare delle vite un giorno”. Poi esce dal tubo e guida il Titus davanti alla griglia danneggiata, creando un ostacolo sufficiente a impedire che chi si trova all’interno venga ucciso. È sia un atto di estrema coraggio che una rivelazione: la determinazione di Pete a filmare i tornado ha meno a che fare con le sue ambizioni di regista che con il suo desiderio di aiutare le persone.

All’inizio sembra che il Titus possa sopravvivere alla gigantesca tempesta. Alla fine, però, il veicolo non può competere con la potenza del tornado. Il Titus viene risucchiato in aria, offrendo a Pete una vista spettacolare dell’interno del vortice e del cielo limpido sopra di lui, mentre viene lanciato in alto nella stratosfera prima di precipitare di nuovo sulla terra.

Tutti riflettono sulla loro straziante esperienza

L’atto eroico di Pete finisce quindi per salvare la maggior parte delle persone nascoste nel tunnel. Una volta passata la tempesta, il film si conclude con alcune interviste in stile documentario ai sopravvissuti. Con la figlia in grembo, Allison dice alle telecamere che, nonostante i suoi conflitti con Pete, ora sa che lui ha affrontato il loro incarico con buone intenzioni. Non era l’avidità a guidarlo, ma piuttosto il desiderio di contribuire a una maggiore comprensione scientifica dei tornado, al fine di renderli più sopravvivibili. “So perché ha sacrificato la sua vita”, dice. “Voleva fare la differenza”.

Gli studenti della Silverton High School hanno a loro volta le loro lezioni da condividere. Durante l’intervista, uno studente parla dell’ironia del fatto che la loro odissea sia iniziata con la creazione di video per la capsula del tempo. Dice: “Venticinque anni? Non importa, sapete? Basta vivere un giorno alla volta. Ogni giorno va bene. Perché sono vivo. Tutto qui. Nient’altro conta”. Il tema del godersi i giorni che si hanno a disposizione è centrale nel film. I tornado arrivano durante la cerimonia di diploma delle scuole superiori, un momento in cui ai giovani viene chiesto di iniziare a pensare a come sarà il resto della loro vita.

Ma, come dimostra la distruzione causata dalla tempesta, guardare al futuro può portare solo a risultati limitati. La natura ha il potere di annientare tutti quei piani. Uno dei messaggi chiave per diversi personaggi è quello di concentrarsi maggiormente sul godersi ogni giorno che viene, piuttosto che preoccuparsi di quelli che non sono garantiti. Sebbene le sequenze catastrofiche siano al centro del film, il finale di Into the Storm conclude l’azione con un momento di riflessione commovente.