Io sono tu, la storia vera dietro al “furto d’identità”

Io sono tu è stato un successo al botteghino USA e ora un film da Top 10 su Netflix, ma il furto d’identità è un’esperienza che nessuno vorrebbe provare nella vita reale. Si tratta a tutti gli effetti di un crimine e può essere tutt’altro che divertente quando si diventa improvvisamente vittime. Ecco cosa c’è da sapere sul furto d’identità dopo aver visto la versione hollywoodiana.

Nel film Io sono tu, Jason Bateman interpreta la vittima di un furto d’identità, causato dalle bizzarrie di un personaggio interpretato da Melissa McCarthy.

Il furto d’identità nella vita reale

Nella vita reale, una volta che i criminali ottengono l’accesso ad alcune informazioni che ti identificano, potrebbero venderle, aprire nuovi conti a tuo nome e persino iniziare una nuova vita con te. Sebbene Hollywood si prenda spesso delle libertà quando gira un film, ecco alcuni spunti tratti dal film che tutti dovrebbero conoscere nel caso in cui si diventasse vittime di furto d’identità.

Giurisdizione: Il personaggio di Bateman vive in Colorado, mentre il personaggio di McCarthy sta formulando false accuse in Florida. La giurisdizione è un ostacolo per il personaggio di Bateman, perché crede che McCarthy debba recarsi in Colorado per essere processata. Tuttavia, gli esperti affermano che, se il colpevole viene trovato, viene solitamente arrestato nella zona in cui vive e tutta la documentazione locale, statale e federale viene inviata a quel tribunale.

“Tenete presente che la giurisdizione si basa sull’area in cui è avvenuto il reato, non su quella in cui vive la vittima”, ha affermato Raul Vargas, responsabile delle operazioni antifrode presso IDentity Theft 911.

Statistiche: Nel film, la polizia informa il personaggio di Bateman che i ladri vengono catturati nel 5-10% dei casi. In realtà, meno di un ladro di identità su 1.000 viene perseguito con successo, afferma Vargas.“E il crimine è molto più diffuso di quanto mostri questo film”, ha affermato. “Nel mondo reale, 20 persone sono vittime di furto di identità ogni minuto. Si tratta di una nuova vittima ogni tre secondi”.

Logistica: Dopo aver parlato con la polizia, il personaggio di Bateman rintraccia McCarthy, a più di 3.200 chilometri di distanza da dove vive. “Nella vita reale, è estremamente complicato, poiché il furto di identità si verifica sempre più spesso online e oltre i confini nazionali”, ha affermato Vargas.

Sofisticazione: Con la crescente attenzione rivolta al furto d’identità, è diventato anche più sofisticato. Sebbene le frodi al dettaglio continuino a verificarsi, la tendenza è verso le frodi negli acquisti online e nelle banche, dove i criminali possono rubare il portafoglio senza mai lasciare il portatile, ha affermato Vargas.

Nel film, il personaggio di McCarthy si dedica a shopping sfrenato, trascorrendo diversi giorni a Orlando. “Quando si verificano frodi al dettaglio, le carte vengono rubate, utilizzate e spesso gettate via”, ha affermato. “I ladri raramente si spacciano per vittime per un periodo di tempo prolungato”.

Motivazione: Sebbene il personaggio di McCarthy risulti divertente e amabile, i ladri d’identità sono tutt’altro. Se c’è una lezione da imparare da questo film, è questa: il furto d’identità riguarda sempre il furto e non l’entrare a far parte della vita di una persona. “Non fraintendetemi”, ha detto Vargas. “I ladri d’identità sono alla ricerca di una cosa sola: i vostri soldi”.

