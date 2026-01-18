I fratelli Russo spiegano il ritorno di Chris Evans come Captain America in Avengers: Doomsday

Con Avengers: Doomsday, capitolo chiave della Saga del Multiverso, i Marvel Studios si preparano a riunire vecchi e nuovi eroi contro la minaccia più grande di sempre: Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr.. Ma a sorprendere il pubblico è stato soprattutto il ritorno di Chris Evans, confermato dal primo trailer ufficiale del film.

A spiegare le ragioni di questa scelta sono stati i registi Joe Russo e Anthony Russo, che in un’intervista a Empire hanno chiarito quanto il personaggio di Steve Rogers sia centrale per la loro visione narrativa. «Il suo ruolo negli Avengers e nell’intera storia del MCU è qualcosa di profondamente personale per noi. Non riusciamo a immaginare questo racconto senza una sua presenza centrale», hanno dichiarato.

Il trailer di Avengers: Doomsday sceglie però una strada sorprendentemente intima. Non ci sono scene d’azione spettacolari: vediamo Steve Rogers nel passato in cui aveva deciso di restare alla fine di Avengers: Endgame, mentre vive una vita tranquilla accanto a Peggy Carter. Steve guida una moto, ripone il costume e stringe tra le braccia il suo bambino. Un’esistenza finalmente lontana dalla guerra.

Eppure, il messaggio finale del trailer è inequivocabile: “Steve Rogers Will Return in Avengers: Doomsday”. Un dettaglio che apre interrogativi importanti. Alla fine di Endgame, infatti, Steve aveva ceduto lo scudo e il ruolo di Captain America a Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie. Il ritorno di Evans non implica quindi automaticamente il recupero del titolo di Captain America, ma suggerisce piuttosto una funzione diversa, forse più simbolica e morale.

I fratelli Russo hanno ribadito anche sui social il legame personale con questo personaggio: «Il personaggio che ci ha cambiato la vita. La storia che ci ha portati tutti fin qui. Era inevitabile tornare a questo punto». Parole che lasciano intendere come Steve Rogers possa rappresentare una bussola etica in un MCU sempre più frammentato dal multiverso.

Finora ogni trailer di Avengers: Doomsday ha messo in luce un personaggio o una squadra diversa: dopo Steve Rogers, sono arrivati teaser dedicati a Thor, agli X-Men del vecchio universo Fox, ai Fantastici Quattro e a Black Panther. «Quello che avete visto non sono semplici trailer, ma storie e indizi», hanno avvertito i Russo. «Prestate attenzione».

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, e il ritorno di Chris Evans promette di avere un peso emotivo e narrativo decisivo per il futuro del Marvel Cinematic Universe.