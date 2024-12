John Q., la storia vera dietro il film con Denzel Washington

Nel corso della sua carriera l’attore Denzel Washington si è distinto come campione di film drammatici impegnati, dove si portano in risalto le vite difficili di uomini comuni costretti a lottare contro ingiustizie immani. Tra i tanti titoli di questo genere che lo hanno reso celebre, si annovera in particolare un film forse poco noto ma non meno significativo. Si tratta di John Q., opera del 2002 scritta da James Kearns e diretta da Nick Cassavetes, celebre in particolare per aver diretto il film Le pagine della nostra vita. Qui, insieme all’attore premio Oscar, dà invece vita ad un dramma incentrato sulle disparità sanitarie.

Le problematiche relative alla sanità statunitense sono state in più occasioni oggetto di opere cinematografiche, documentarie o meno. Alla base di John Q. vi è però anche la volontà di dar vita ad un film quanto più realistico possibile sul dramma che si genera in quanti non hanno modo di ricevere le giuste cure. Una vicenda che tocca molto da vicino anche lo stesso Cassavetes, il quale ha una figlia nata con un difetto cardiaco. Incentrati sulla malattia sono infatti molti dei film del regista e questo in particolare è dedicato, come si può leggere durante i titoli di coda, alla figlia Sasha.

Proprio per via delle sue tematiche dolorose, ma anche per la grande fede e speranza che il film vuole trasmettere, John Q. si è affermato come un grande successo di pubblico, arrivando a guadagnare oltre 100 milioni di dollari a fronte di un budget di 36. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera a cui si ispira. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di John Q.

Protagonista del film è John Quincy Archibald, che si divide tra il suo lavoro di operaio di fabbrica e la famiglia, composta dalla moglie Denise e dal figlio Mike. Quando quest’ultimo ha un malore durante una partita di baseball, il dottor Turner informa i due genitori che il bambino soffre di una grave insufficienza cardiaca. Il tempo a loro disposizione non fa che diminuire e l’unico modo per salvarlo è eseguire un trapianto di cuore. L’operazione, tuttavia, ha un costo elevatissimo, che la famiglia non può permettersi. Non riuscendo a raccogliere i soldi necessari, John decide di ricorrere ad un atto estremo: armato di pistola, prende in ostaggio medici e pazienti del pronto soccorso, finché a suo figlio non verrà dato un nuovo cuore.

Come anticipato, ad interpretare il ruolo del protagonista John Q. vi è l’attore premio Oscar Denzel Washington. Toccato profondamente dalla tematica, l’attore vedeva il film come la possibilità di portare ulteriormente all’attenzione la drammaticità della situazione sanitaria statunitense. Grazie alla sua popolarità da interprete, inoltre, poteva permettere al titolo di ottenere un grande successo, proprio come poi è avvenuto. Nell’approcciarsi al ruolo, egli ha avuto modo di conoscere diverse persone affette da insufficienze cardiache e anche attraverso lunghe conversazioni con Cassavetes è riuscito a infondere grande realismo nel ruolo.

Nel panni della moglie Denise, invece, si ritrova l’attrice Kimberly Elise Trammel, nota per la serie Close to Home – Giustizia ad ogni costo. Daniel E. Smith è invece l’interprete del piccolo Mike, figlio di John e Denise. Nei panni del dottor Turner, invece, si ritrova il noto attore James Wood, visto in film come C’era una volta in America e Fino a prova contraria. Robert Duvall, premio Oscar e tra i più celebri attori degli anni Settanta e Ottanta, interpreta il negoziatore e sergente Frank Grimes. Ray Liotta, noto in particolare per Quei bravi ragazzi è invece il capo della polizia Gus Monroe.

La storia vera dietro il film

Secondo un rapporto di Distractify.com, non esiste un vero John Q. e la vicenda narrata nel film sarebbe sostanzialmente basata sul frutto della fantasia dello sceneggiatore James Kearns. Tuttavia, proprio Kearns ha raccontato di un incidente simile avvenuto a Toronto nel 1998 e che lo ha profondamente ispirato nel raccontare la storia di John Q. Protagonista di questa vicenda è un uomo di nome Henry Masuka, che un giorno portò di corsa suo figlio al pronto soccorso dell’ospedale St Michael, dove gli fu però detto che non c’era nessun pediatra in servizio e che avrebbe dovuto aspettare 45 minuti.

Per far sì che l’ospedale si occupasse immediatamente della salute del figlio, Henry ha dunque estratto una pistola avvolta sotto un asciugamano e ha tenuto in ostaggio il medico. La sicurezza ha chiamato la polizia e Henry è stato colpito e ferito a morte dopo un teso stallo. Durante un’inchiesta sulla morte di Masuka, gli investigatori hanno rivelato che l’arma che egli aveva era una pistola a pallini scarica. Sebbene le circostanze dell’incidente di Toronto siano diverse da quelle di John Q., i temi del film hanno risuonato con molti spettatori.

Come anticipato, però, John Q. è dedicato a Sasha Cassavetes, figli del regista, che soffriva di una patologia cardiaca simile a quella del figlio di John Q. ed è stata sottoposta a quattro operazioni per poter eliminare questo problema. Dunque, anche la vicenda personale del regista ha certamente influito nella costruzione della storia proposta dal film. Un film che ha dimostrato come le disparità sanitarie, la disperazione e l’amore dei genitori possano portare a delle soluzioni drastiche e drammatiche. Inoltre, ha ribadito l’importanza di una buona assistenza sanitaria universale.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su une delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. John Q. è infatti disponibile nel catalogo di Now/Sky. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si avrà soltanto un dato limite temporale entro cui guardare il titolo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 14 dicembre alle ore 21:00 sul canale Iris.