Kiri in Avatar: Fuoco e Cenere, la spiegazione del suo colpo di scena e del suo stato di Prescelta

Dalla sua nascita misteriosa al suo potente legame con Eywa, Kiri, interpretata da Sigourney Weaver, è stata a lungo un’anomalia unica nel franchise di Avatar. Ora, Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron ha gettato una nuova ed entusiasmante luce sulle origini di Kiri.

Avatar: Fuoco e Cenere conferma che Kiri non è solo dotata di poteri spirituali. Basandosi sul suo concepimento unico e sul suo legame con Pandora stesso, Kiri rappresenta qualcosa di completamente nuovo per il popolo Na’vi, abbracciando un ruolo che è stato riconosciuto in questo nuovo film molto più che nei primi due film di Avatar.

Avatar: Fuoco e Cenere conferma un’importante teoria su Kiri (è un clone)

Fuoco e Cenere conferma che Kiri è geneticamente identica all’avatar di Grace Augustine (il ruolo originale di Weaver), con una corrispondenza completa del DNA con il corpo originale. A supporto di quanto già fortemente sospettato dal pubblico, Fuoco e Cenere rivela anche che Kiri non ha un padre biologico, rispondendo alla persistente domanda con cui Kiri stessa si stava scervellando, come abbiamo visto in La via dell’Acqua del 2023.

Invece, la figlia adottiva di Jake Sully e Neytiri è nata per partenogenesi. L’avatar di Grace è rimasto incinta senza fecondazione, rendendo Kiri una copia genetica perfetta piuttosto che una prole tradizionale.

Questo è accaduto durante il primo film di Avatar, quando i Na’vi hanno tentato di trasferire la coscienza di Grace dal suo corpo umano morente al suo corpo avatar. Mentre era connessa all’Albero delle Anime, a Kiri viene detto che Eywa ha misteriosamente posto un seme nel corpo avatar di Grace, un evento senza precedenti che ha portato alla futura nascita di Kiri.

In quanto tale, Kiri non è esattamente una resurrezione completa di Grace Augustine (nonostante sia interpretata da Sigourney Weaver). È qualcosa di più simile a una figlia plasmata da Eywa stessa (Kiri si riferisce a Grace come sua “mamma” nel mondo spirituale).

Tenendo presente questo, sembra che Kiri sia nata per una ragione, soprattutto considerando le sue abilità incredibilmente uniche viste in La via dell’Acqua e, soprattutto, in Fuoco e Cenere.

Kiri è una “Prescelta”, il suo legame unico con Eywa spiegato

Lo stato di clone unico di Kiri e il suo concepimento spiegano molto probabilmente il suo legame ineguagliabile con Eywa. È stato confermato che il legame di Kiri con Eywa è più forte persino di quello degli tsahìk più dotati come il Mo’at degli Omatikaya o il Ronal dei Metkayina (i leader spirituali dei loro clan).

A differenza di altri Na’vi, il legame di Kiri è incredibilmente forte e intrinsecamente istintivo, poiché la vediamo connettersi con Eywa e la rete organica di Pandora in modi che lei stessa non capisce fino a quando non li realizza. Un esempio lampante è quando ha usato il micelio per modificare la biologia di Spider, permettendogli di respirare l’aria della luna senza maschera.

Tuttavia, entrambi i sequel hanno dimostrato che connettersi con Eywa può avere un costo. Le crisi di Kiri sembrano essere momenti in cui il suo corpo va in sovraccarico mentre lotta per elaborare la vasta coscienza di Eywa. Nonostante la tensione, Kiri dimostra abilità che nessun altro personaggio possiede, legandosi a varie creature e piante a un livello che nessun altro può raggiungere.

Detto questo, il finale di Fuoco e Cenere vede Kiri finalmente raggiungere Ewya in persona, guardare il volto della divinità di Pandora e invocare il suo spirito per aiutarla nella battaglia finale del film.

Allo stesso modo, sembra che Kiri stessa abbia finalmente sbloccato un potere ancora maggiore dopo questo incontro, come si vede quando riesce a sopraffare il Varang del Popolo della Cenere, brandendo una voce potente che poteva provenire solo da Eywa stessa.

Anche prima dello scontro finale, Ronal chiama esplicitamente Kiri “Prescelta“, segnando la prima volta che un tale titolo viene dato a Kiri, anche se sembra certamente vero che sia stata effettivamente scelta e concepita da Eywa per uno scopo superiore.

L’implicazione che si trae dalla fine di Fuoco e Cenere è che Kiri è diventata un canale chiave e un’estensione della volontà di Eywa, proprio come probabilmente era destinata a essere da sempre.

Il potenziale futuro di Kiri in Avatar 4 e 5

Il futuro di Kiri ora ha enormi implicazioni per Pandora e forse anche oltre, ed è facile immaginare che diventi un personaggio ancora più centrale in Avatar 4 e 5. Forse Kiri potrebbe persino essere la narratrice di uno o entrambi i film futuri, proprio come suo fratello Lo’ak, che ha preso il posto di Jake in Fuoco e Cenere.

Si può supporre che il potere di Kiri attraverso Eywa continuerà a evolversi e crescere, aprendo le porte a una possibile trasformazione in salvatrice di Pandora come figura messianica a tutti gli effetti.

Proprio come lo status di Jake come Toruk Makto, in grado di ispirare e unire vari clan Na’vi in ​​uno solo, Kiri potrebbe sicuramente diventare una forza simile che unisce l’intera luna di Pandora a un livello mai visto prima.

Allo stesso modo, se i futuri film di Avatar dovessero tornare sulla Terra (come si vocifera), sarebbe affascinante vedere se le abilità di Kiri potrebbero estendersi oltre Pandora e se il potere di Ewya potrebbe essere usato per influenzare e forse persino ripristinare altri mondi. Senza dubbio, il pubblico dovrebbe aspettarsi di vedere molto di più di Kiri e della sua continua evoluzione mentre il franchise di Avatar continua a svilupparsi.